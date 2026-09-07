[INFOGRAPHIC] 23 nhóm hàng hóa bị cấm nhập khẩu từ ngày 5/9/2026

Từ ngày 5/9/2026, nhiều nhóm hàng hóa như thuốc lá điện tử, hàng đã qua sử dụng, hóa chất nguy hiểm, động vật hoang dã... bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam.