[INFOGRAPHIC] 23 nhóm hàng hóa bị cấm nhập khẩu từ ngày 5/9/2026

Từ ngày 5/9/2026, nhiều nhóm hàng hóa như thuốc lá điện tử, hàng đã qua sử dụng, hóa chất nguy hiểm, động vật hoang dã... bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam.
Mới đây, chiếc iCaur V27 mang biển số Lào đã xuất hiện tại Việt Nam. Đây là mẫu xe chạy động cơ điện mở rộng quãng đường (EREV) sắp phân phối chính hãng.
Hàng chục cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế vừa lên đường thực hiện nhiệm vụ quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hi sinh tại nước bạn Lào.
"Giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng (biệt danh Sáng “Con’’), TikToker nổi tiếng về nội dung giang hồ, vừa bị bắt giữ liên quan đến ma túy.
Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1 - 12, để đáp ứng yêu cầu mới, tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông.
Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Du 1 (Bắc Ninh) đã lên tiếng trước hình ảnh tiết mục nhảy khai giảng gây tranh cãi dư luận.
Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy", Nguyễn Đình Chiến bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt án tử hình và Hồ Văn Thanh Hưng tù chung thân.
Hà Nội công bố kế hoạch chỉnh trang khu vực Hồ Gươm, mở rộng không gian công cộng và tái cấu trúc các công trình lịch sử, văn hóa quanh hồ.
Ngày 7/9, Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông tin kết quả kiểm nghiệm 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy tại hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê) đã gây ra ngộ độc.
Ngành y tế Thanh Hoá chưa có đầy đủ chứng từ từ đơn vị cung cấp dịch vụ để xác định cụ thể từng khoản chi, người thu, đơn vị nhận tiền...
Lực lượng chức năng xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng vây bắt khỉ hoang tấn công trẻ nhỏ trong khu dân cư.
Nghị định 339/2026/NĐ-CP tăng mức phạt vi phạm chuyển nhượng hợp đồng bất động sản, có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng.
Khách sạn ở phường Tân Sơn Nhì, TP HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc sáng sớm khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Vụ hoả hoạn khiến 2 người tử vong.
Nhóm đối tượng thuê vườn nhà dân tỉnh Bokeo (Lào), dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang giao Công an tỉnh xác minh tình hình tài chính của các nhà thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Dự báo khoảng ngày 9-10/9, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa, nhiều nơi nhiệt độ giảm.
Năm học mới, Hà Nội tập trung phát triển cảm xúc, kỹ năng, ngôn ngữ, sức khỏe, văn hóa và công nghệ, xây dựng môi trường học tập nhân văn, hiện đại.
Lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc tuần tra các tuyến đường trọng điểm liên phường đến giữa đêm về sáng, phát hiện gần 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Tài khoản hưởng an sinh là thông tin định danh trên VNeID, cho phép nhận lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản kinh phí hợp pháp khác.
Mưa lớn trong đêm 5/9 khiến nhiều vị trí trên tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà qua xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông.
Sau hơn 1 giờ khắc phục, tuyến đường tỉnh 755B, đoạn qua xã Phước Sơn, Đồng Nai xảy ra sự cố đất tràn xuống mặt đường do mưa lớn đã được thông tuyến.
Các doanh nghiệp và dự án kinh doanh từng gắn với tên tuổi của nam YouTuber này đã dừng hoặc tạm ngừng hoạt động sau gần 1 năm diễn ra các biến cố pháp lý.