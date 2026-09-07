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[INFOGRAPHIC] 23 nhóm hàng hóa bị cấm nhập khẩu từ ngày 5/9/2026

Xã hội

[INFOGRAPHIC] 23 nhóm hàng hóa bị cấm nhập khẩu từ ngày 5/9/2026

Từ ngày 5/9/2026, nhiều nhóm hàng hóa như thuốc lá điện tử, hàng đã qua sử dụng, hóa chất nguy hiểm, động vật hoang dã... bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

Thiên Anh
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