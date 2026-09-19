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[GALLERY] Chi tiết Honda SH Mode 2027 vừa ra mắt Việt Nam, từ 60 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết Honda SH Mode 2027 vừa ra mắt Việt Nam, từ 60 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa ra mắt Sh mode 2027 với thiết kế được tinh chỉnh, bổ sung một số tiện ích mới và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4.

Nguyễn Anh
Honda Việt Nam vừa chính thức ra mắt phiên bản mới của dòng xe ga cao cấp Sh mode với người tiêu dùng trong nước. Ở phiên bản mới, Honda Sh mode 2027 tiếp tục sở hữu thiết kế hình chữ S mềm mại đặc trưng.
Honda Việt Nam vừa chính thức ra mắt phiên bản mới của dòng xe ga cao cấp Sh mode với người tiêu dùng trong nước. Ở phiên bản mới, Honda Sh mode 2027 tiếp tục sở hữu thiết kế hình chữ S mềm mại đặc trưng.
Honda cũng bổ sung cho Sh mode 2027 một số tùy chọn màu sắc theo từng phiên bản. Bản Thể thao có phối màu Trắng - Đen, bản Đặc biệt sử dụng màu Xanh - Đen cùng logo màu vàng kim. Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn cũng được bổ sung lựa chọn màu Trắng - Đen.
Honda cũng bổ sung cho Sh mode 2027 một số tùy chọn màu sắc theo từng phiên bản. Bản Thể thao có phối màu Trắng - Đen, bản Đặc biệt sử dụng màu Xanh - Đen cùng logo màu vàng kim. Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn cũng được bổ sung lựa chọn màu Trắng - Đen.
Ở Honda Sh mode thế hệ mới này, hệ thống đèn LED phía trước kết hợp các chi tiết mạ chrome, trong khi logo “Sh mode” dạng 3D được sử dụng trên thân xe.
Ở Honda Sh mode thế hệ mới này, hệ thống đèn LED phía trước kết hợp các chi tiết mạ chrome, trong khi logo “Sh mode” dạng 3D được sử dụng trên thân xe.
Nâng cấp đáng chú ý nhất ở khu vực điều khiển là màn hình hiển thị TFT kích thước 4,2 inch hoàn toàn mới. Trang bị này giúp tối ưu khả năng quan sát của người lái nhờ độ sắc nét cao cùng giao diện màu trực quan.
Nâng cấp đáng chú ý nhất ở khu vực điều khiển là màn hình hiển thị TFT kích thước 4,2 inch hoàn toàn mới. Trang bị này giúp tối ưu khả năng quan sát của người lái nhờ độ sắc nét cao cùng giao diện màu trực quan.
Khu vực hộc chứa đồ phía trước được tích hợp cổng sạc USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sạc các thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng. Cốp xe có dung tích 18,5 lít.
Khu vực hộc chứa đồ phía trước được tích hợp cổng sạc USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sạc các thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng. Cốp xe có dung tích 18,5 lít.
Honda SH Mode 2027 sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước trên các phiên bản cao cấp. Hệ thống Smart Key cũng được bổ sung chức năng cảnh báo người sử dụng khi quên tắt khóa điện.
Honda SH Mode 2027 sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước trên các phiên bản cao cấp. Hệ thống Smart Key cũng được bổ sung chức năng cảnh báo người sử dụng khi quên tắt khóa điện.
Về khả năng vận hành, Honda SH Mode 2027 vẫn được trang bị khối động cơ eSP+ truyền thống nhưng đã qua điều chỉnh hệ thống phun xăng điện tử và cụm xử lý khí thải tích hợp ở ống xả.
Về khả năng vận hành, Honda SH Mode 2027 vẫn được trang bị khối động cơ eSP+ truyền thống nhưng đã qua điều chỉnh hệ thống phun xăng điện tử và cụm xử lý khí thải tích hợp ở ống xả.
Theo Honda Việt Nam, những thay đổi này nhằm kiểm soát các thành phần phát thải gồm CO, HC và NOx. Lượng khí thải được công bố giảm khoảng 40% so với phiên bản trước, đồng thời hệ thống động lực được tối ưu theo hướng cải thiện hiệu suất vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.
Theo Honda Việt Nam, những thay đổi này nhằm kiểm soát các thành phần phát thải gồm CO, HC và NOx. Lượng khí thải được công bố giảm khoảng 40% so với phiên bản trước, đồng thời hệ thống động lực được tối ưu theo hướng cải thiện hiệu suất vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.
Một điểm đáng chú ý khác là SH Mode 2027 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Đây là một trong những thay đổi kỹ thuật quan trọng trên phiên bản mới, bên cạnh những nâng cấp về trang bị và thiết kế.
Một điểm đáng chú ý khác là SH Mode 2027 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Đây là một trong những thay đổi kỹ thuật quan trọng trên phiên bản mới, bên cạnh những nâng cấp về trang bị và thiết kế.
Tại Việt Nam, Honda Sh mode 2027 sẽ được bán thông qua hệ thống HEAD trên toàn quốc từ ngày 2/10/2026. Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% thuế GTGT dao động từ 60,79 triệu đến 67,59 triệu đồng, tùy phiên bản.
Tại Việt Nam, Honda Sh mode 2027 sẽ được bán thông qua hệ thống HEAD trên toàn quốc từ ngày 2/10/2026. Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 10% thuế GTGT dao động từ 60,79 triệu đến 67,59 triệu đồng, tùy phiên bản.
Cụ thể, Honda Sh mode 2027 phiên bản Tiêu chuẩn CBS có giá 60,79 triệu đồng; Cao cấp ABS 65,89 triệu đồng; Đặc biệt ABS 67,09 triệu đồng và Thể thao ABS 67,59 triệu đồng.
Cụ thể, Honda Sh mode 2027 phiên bản Tiêu chuẩn CBS có giá 60,79 triệu đồng; Cao cấp ABS 65,89 triệu đồng; Đặc biệt ABS 67,09 triệu đồng và Thể thao ABS 67,59 triệu đồng.
Video: Xem chi tiết xe tay ga Honda Sh mode 2027 vừa ra mắt.
Nguyễn Anh
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