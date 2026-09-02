[INFOGRAPHIC] Những chú ý khi mang tiền, vàng khi xuất nhập cảnh

Người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng nếu mang quá tiền tệ, vàng.
Mitsubishi Pajero đã chính thức trở lại sau hơn 20 năm vắng bóng. Mẫu SUV 7 chỗ mới được định vị cao hơn Pajero Sport, kích thước tiệm cận Toyota Land Cruiser.
Nữ tài xế bị phạt 5,9 triệu đồng và trừ 6 điểm sau khi để trẻ nhỏ thò đầu ra ngoài trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, gây nguy hiểm nghiêm trọng.
Người đàn ông gánh dừa bán dạo ở TP HCM có dấu hiệu bán với giá cao bất thường, chủ yếu là khách nước ngoài. Công an đã đưa người này về trụ sở để làm rõ.
Trận địa pháo hoa mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân.
Ngày 1/9, Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập TP Quảng Ninh chính thức có hiệu lực.
Từ chiều 1/9, lượng phương tiện tăng đột biến, các tuyến cửa ngõ có thể đối mặt ùn tắc do dòng xe từ các tỉnh trở về thành phố.
Chính phủ yêu cầu rà soát quy định khoảng cách an toàn, xử phạt vi phạm để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông dịp lễ và Tết.
Sau hơn 54 năm, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội - người con ưu tú của quê hương phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) đã được đón trở về với đất mẹ.
Sau thời gian thi công khẩn trương, khoảng 1,4 km đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Nhơn, TP HCM sẵn sàng thông xe kỹ thuật đúng ngày Quốc khánh 2/9.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, đông đảo du khách thập phương đã về Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sỹ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 không thay đổi cường độ, hướng di chuyển, hướng về vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa kịp thời ứng cứu 5 tàu cá không may bị sóng đánh chìm trên biển.
Sự việc này xảy ra chỉ một ngày trước khi một chiếc xe giường nằm khác cũng thuộc hãng Việt Tân Phát gặp tai nạn lật xe tại Gia Lai, khiến 4 người tử vong.
Sáng 1/9, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã đổ về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 31/8 trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Những địa điểm như vườn thú Hà Nội, hồ Gươm hay Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt khách tới tham quan dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Hà Nội đang rà soát, hoàn thiện tổ chức giao thông trên các cây cầu lớn, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 năm 2026, tên quốc tế là Saudel.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, nhóm người trong đó có nhiều nữ đuổi đánh nam tài xế taxi ở Móng Cái có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự.
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 268 ca sốt xuất huyết, giảm so với tuần trước, với nhiều hoạt động phòng chống dịch tích cực chuẩn bị cho năm học mới.
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cấp 8, giật cấp 10, các bộ ngành và địa phương tăng cường cảnh báo, kiểm soát phương tiện ra khơi.