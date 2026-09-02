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[INFOGRAPHIC] Những chú ý khi mang tiền, vàng khi xuất nhập cảnh

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Những chú ý khi mang tiền, vàng khi xuất nhập cảnh

Người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng nếu mang quá tiền tệ, vàng.

Thiên Anh
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#tiền #Vàng #Xuất nhập cảnh #quy định #phạt #quốc tế

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