[INFOGRAPHIC] SANG NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA NHÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Nghị định 339/2026/NĐ-CP tăng mức phạt vi phạm chuyển nhượng hợp đồng bất động sản, có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng.
Doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận ròng giảm mạnh do chi phí gia tăng, chuỗi này đang thu hẹp mạng lưới tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam.
Khách sạn ở phường Tân Sơn Nhì, TP HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc sáng sớm khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Vụ hoả hoạn khiến 2 người tử vong.
Nhóm đối tượng thuê vườn nhà dân tỉnh Bokeo (Lào), dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang giao Công an tỉnh xác minh tình hình tài chính của các nhà thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Dự báo khoảng ngày 9-10/9, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa, nhiều nơi nhiệt độ giảm.
Năm học mới, Hà Nội tập trung phát triển cảm xúc, kỹ năng, ngôn ngữ, sức khỏe, văn hóa và công nghệ, xây dựng môi trường học tập nhân văn, hiện đại.
Lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc tuần tra các tuyến đường trọng điểm liên phường đến giữa đêm về sáng, phát hiện gần 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Tài khoản hưởng an sinh là thông tin định danh trên VNeID, cho phép nhận lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản kinh phí hợp pháp khác.
Mưa lớn trong đêm 5/9 khiến nhiều vị trí trên tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà qua xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông.
Sau hơn 1 giờ khắc phục, tuyến đường tỉnh 755B, đoạn qua xã Phước Sơn, Đồng Nai xảy ra sự cố đất tràn xuống mặt đường do mưa lớn đã được thông tuyến.
Các doanh nghiệp và dự án kinh doanh từng gắn với tên tuổi của nam YouTuber này đã dừng hoặc tạm ngừng hoạt động sau gần 1 năm diễn ra các biến cố pháp lý.
Liên quan đến vụ nổ lò cao số 1, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có kết quả điều tra, tình hình xử lý sự cố thiết bị lò gió nóng số 3.
Công an xã An Hưng (Hải Phòng) vừa thu giữ diều bay ở tầm cao hơn 200m, cảnh báo người dân chấp hành luật để đảm bảo an toàn hàng không.
Theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP, tổ chức thi công công trình thuộc diện phải có giấy phép xây dựng nhưng chưa được cấp phép có thể bị phạt tới 160 triệu đồng.
Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đoạn qua xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), khiến 5 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.
Người lao động cao tuổi chưa tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu và chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cần lưu ý.
Bộ GD&ĐT quy định định mức tiết dạy, thời gian làm việc và chế độ giảm tiết đối với giáo viên, cán bộ quản lý sau sáp nhập.
Trước khi bước vào đợt mưa, miền Bắc đón kiểu thời tiết đặc trưng của mùa thu, nhiệt độ giảm, không khí mát mẻ.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Nguyễn Đức Anh – kẻ gây ra vụ thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị cáo buộc hai tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
3 đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập làm rõ phản ánh việc một gia đình bệnh nhân phải chi trả 9,5 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương chỉ 16km.