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[INFOGRAPHIC] SANG NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA NHÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Xã hội

[INFOGRAPHIC] SANG NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA NHÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Nghị định 339/2026/NĐ-CP tăng mức phạt vi phạm chuyển nhượng hợp đồng bất động sản, có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng.

Thiên Anh
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