Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Range Rover và Range Rover Sport bị triệu hồi vì lỗi cửa sổ trời

Range Rover và Range Rover Sport tại châu Âu đang bị triệu hồi tại châu Âu do lỗi cửa sổ trời toàn cảnh. Trước đó, bộ đôi này cũng bị triệu hồi ở Mỹ vì lỗi này.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết xe SUV Range Rover Sport 2021.

Cổng An toàn của Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông báo đợt triệu hồi đối với mẫu xe Range Rover và Range Rover Sport do lỗi cửa sổ trời toàn cảnh, các tấm kính ốp xung quanh cửa sổ trời có thể bị tách rời khỏi xe và rơi xuống đường, làm tăng nguy cơ tai nạn và chấn thương.

1-6786.jpg
Range Rover và Range Rover Sport bị triệu hồi tại châu Âu vì lỗi cửa sổ trời.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về số lượng xe bị triệu hồi tại thị trường châu Âu, nhưng tất cả các xe trong diện ảnh hưởng đều được sản xuất từ ngày 14/12/2021 đến ngày 10/12/2025 tại nhà máy ở Anh.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) cũng thông báo triệu hồi bộ đôi Range Rover và Range Rover Sport do lỗi tương tự, ảnh hưởng đến 178 chiếc được sản xuất từ ngày 9/6/2022 đến ngày 1/12/2025 tại Anh. JLR sẽ thay thế các tấm kính trần xe để khắc phục triệt để lỗi này.

#Range Rover và Range Rover Sport dính lỗi #triệu hồi Range Rover và Range Rover Sport #Range Rover và Range Rover Sport triệu hồi #Range Rover và Range Rover Sport lỗi cửa sổ trời #Range Rover và Range Rover Sport tại châu Âu #Range Rover

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Xpeng GX "nhái" Range Rover từ 979 triệu, cháy hàng chỉ sau 12 giờ

Mẫu SUV cỡ lớn Xpeng GX 2026 của Trung Quốc với thiết kế như Range Rover và tên giống Lexus "cháy hàng" với 25.000 khách đặt mua chỉ sau 12 giờ ra mắt.

5-5418.jpg
Vào hồi đầu tháng 5/2026, thương hiệu Xpeng của Trung Quốc đã chính thức tung dòng SUV cỡ lớn GX ra thị trường Trung Quốc. Mới đây, hãng công bố mẫu xe này đã được 25.000 khách hàng Trung Quốc đặt mua chỉ sau 12 giờ ra mắt. Tại Trung Quốc, số lượng đơn đặt hàng thường được sử dụng như một công cụ truyền thông quan trọng. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng đều có thể được hoàn tiền với khoản đặt cọc ban đầu khá nhỏ.
6-3448.jpg
Xpeng cũng công bố loạt hình ảnh cho thấy nhiều ô tô tải đang vận chuyển những chiếc GX cùng số lượng lớn xe xuất hiện phía sau. Dòng chữ trên biểu ngữ màu đỏ ghi: “Mẫu XPeng GX với mức giá gây bùng nổ đã xuất hiện”. Cụm từ này ám chỉ mẫu xe có giá bán rất rẻ so với kỳ vọng.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Range Rover SV Ultra hạng sang có sàn xe rung theo nhạc, gần 9 tỷ đồng

Range Rover SV Ultra có 21 bộ chuyển đổi màng mỏng, sàn phản hồi xúc giác và nội thất không sử dụng da, hoàn thiện bằng các vật liệu khắc họa tiết bằng laser.

2-8020.jpg
Rất ít mẫu xe có thể mang danh xưng “đầu bảng” một cách đúng nghĩa như Range Rover trục cơ sở dài LWB. Tuy nhiên, điều đó dường như vẫn chưa đủ với Jaguar Land Rover khi hãng vừa giới thiệu phiên bản Ultra của dòng SUV hạng sang này. Range Rover SV Ultra 2026 được định vị là biến thể công nghệ cao và hoàn thiện tinh xảo nhất từng xuất hiện.
3-417.jpg
Đúng như dự đoán, SV Ultra được phát triển trên nền tảng của Range Rover LWB 4 chỗ. Thân xe sử dụng màu sơn bạc Titan Silver độc quyền, kết hợp các hạt nhôm cùng quy trình hoàn thiện nhằm tạo hiệu ứng kim loại lỏng. Màu sơn mới đi kèm các chi tiết bạc crôm ở phần đầu xe.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Range Rover SV phiên bản “Bôn Mã đồ” ra mắt, giới hạn 3 xe toàn cầu

Mẫu SUV hạng sang Range Rover SV phiên bản Bính Ngọ được lấy cảm hứng từ tác phẩm “Bôn Mã đồ” của danh họa Từ Bi Hồng, sản xuất giới hạn chỉ 3 chiếc toàn cầu.

5.jpg
Tết Bính Ngọ đã qua được 3 tháng, nhưng đến nay hãng xe Land Rover mới giới thiệu mẫu SUV hạng sang Range Rover SV phiên bản Bính Ngọ tại thị trường Trung Quốc. Xe được phát triển dựa trên nền tảng tùy biến hiệu năng cao SV, đồng thời tích hợp các yếu tố văn hóa 12 con giáp của Trung Quốc với số lượng giới hạn toàn cầu chỉ 3 chiếc.
3.jpg
Range Rover SV 2026 bản Bính Ngọ vốn lấy cảm hứng thiết kế từ tác phẩm “Bôn Mã đồ” của danh họa Từ Bi Hồng. Mẫu xe này tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Range Rover với thân xe thẳng thớm, đường chân kính cao và giữ nguyên dáng vẻ bề thế của SUV đầu bảng. Những thay đổi trọng tâm tập trung vào vật liệu và kỹ nghệ hoàn thiện.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới