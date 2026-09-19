Range Rover và Range Rover Sport bị triệu hồi vì lỗi cửa sổ trời

Range Rover và Range Rover Sport tại châu Âu đang bị triệu hồi tại châu Âu do lỗi cửa sổ trời toàn cảnh. Trước đó, bộ đôi này cũng bị triệu hồi ở Mỹ vì lỗi này.

Video: Xem chi tiết xe SUV Range Rover Sport 2021.

Cổng An toàn của Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông báo đợt triệu hồi đối với mẫu xe Range Rover và Range Rover Sport do lỗi cửa sổ trời toàn cảnh, các tấm kính ốp xung quanh cửa sổ trời có thể bị tách rời khỏi xe và rơi xuống đường, làm tăng nguy cơ tai nạn và chấn thương.

Range Rover và Range Rover Sport bị triệu hồi tại châu Âu vì lỗi cửa sổ trời.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về số lượng xe bị triệu hồi tại thị trường châu Âu, nhưng tất cả các xe trong diện ảnh hưởng đều được sản xuất từ ngày 14/12/2021 đến ngày 10/12/2025 tại nhà máy ở Anh.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) cũng thông báo triệu hồi bộ đôi Range Rover và Range Rover Sport do lỗi tương tự, ảnh hưởng đến 178 chiếc được sản xuất từ ngày 9/6/2022 đến ngày 1/12/2025 tại Anh. JLR sẽ thay thế các tấm kính trần xe để khắc phục triệt để lỗi này.