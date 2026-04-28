Truy bắt nghi phạm liên quan vụ giết người ở Hà Tĩnh

Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Sơn Tiến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến).

Hạo Nhiên

Ngày 28/4, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra thông báo truy tìm đối tượng Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến) do nghi vấn liên quan đến vụ án xảy ra trên địa bàn.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.T H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập.

Ngay lập tức, người dân đã nỗ lực cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Tiến nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương.

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện cạnh thi thể có một con dao, trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Được biết, chị N.T.T H đã ly hôn chồng, đang ở cùng mẹ ruột.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dựng kịch bản bán đồng đen, lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng

Nhóm đối tượng dàn dựng lừa đảo bán 'đồng đen' với giá 300 tỷ đồng, khi bị hại đưa 300 triệu đồng tiền đặt cọc thì cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát để chia tiền.

Ngày 28/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tạm giữ 6 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”.

Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ, gồm: La Văn Phép (SN 1972), Tống Hoàng Huy (SN 1974), Nguyễn Bội Ngọc (SN 1989), La Minh Huyên (SN 1994), cùng cư trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang; Huỳnh Kim Long (SN 1964), cư trú TPHCM và Nguyễn Thị Hiền (SN 1977), tạm trú tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, cho gia đình bảo lãnh đối với La Thị Kim Phương (SN 2000), cư trú tại xã Tri Tôn.

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương

Phát hiện chị N.T.T.H (Hà Tĩnh) nằm gục trong nhà, người thân nỗ lực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 28/4, thông tin từ UBND xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 01 vụ án mạng, khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.T H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu.

Bắt nhanh kẻ sát hại vợ cũ ở Hà Tĩnh

Sau khi sát hại vợ cũ, Trần Văn Thắng (Hà Tĩnh) đã bỏ trốn và bị lực lượng Công an bắt giữ tại một cánh đồng gần khu vực xảy ra vụ việc.

Ngày 17/4, thông tin từ Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 16/4, Trần Văn Thắng đến nhà bố mẹ vợ cũ là chị Lê Thị M. (40 tuổi, trú cùng tổ dân phố). Tại đây, đối tượng đề nghị bố mẹ chị M. vào trong để hai người nói chuyện riêng.

Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.  