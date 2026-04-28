Truy bắt nghi phạm liên quan vụ giết người ở Hà Tĩnh

Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Sơn Tiến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến).

Ngày 28/4, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra thông báo truy tìm đối tượng Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến) do nghi vấn liên quan đến vụ án xảy ra trên địa bàn.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.T H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập.

Ngay lập tức, người dân đã nỗ lực cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Tiến nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương.

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện cạnh thi thể có một con dao, trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Được biết, chị N.T.T H đã ly hôn chồng, đang ở cùng mẹ ruột.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.