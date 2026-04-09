Bắt nhanh đối tượng giết người ở Đồng Tháp

Do có mâu thuẫn trong lúc đánh bóng chuyền, Nguyễn Hoàng Khánh (Đồng Tháp) bất ngờ cầm dao xông vào đâm anh V.T.Y tử vong.

Ngày 9/4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ đâm chết người rồi cầm dao cố thủ trong nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h20 ngày 8/4, anh V.T.Y (29 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thới, Đồng Tháp) đang ngồi trước nhà ông L.V.C xem đánh bóng chuyền thì bất ngờ bị Nguyễn Hoàng Khánh (26 tuổi, ngụ cùng địa phương) điều khiển xe máy mang theo dao tìm đến.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Khánh tại cơ quan Công an. Ảnh: Thanh Việt

Vừa tới nơi, Khánh cầm dao lao đến, đâm mạnh vào vùng cổ anh Y. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mang theo hung khí về nhà cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Thới nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên, khi tiếp cận, Khánh cầm dao có dấu hiệu chống trả. Nhận định đối tượng mất kiểm soát hành vi, lực lượng chức năng đã kiên trì vận động, thuyết phục. Sau khoảng 15 phút, Khánh bị khống chế, bắt giữ cùng tang vật là con dao kim loại dài khoảng 31 cm.

Còn anh Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.