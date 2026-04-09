Bắt nhanh đối tượng giết người ở Đồng Tháp

Do có mâu thuẫn trong lúc đánh bóng chuyền, Nguyễn Hoàng Khánh (Đồng Tháp) bất ngờ cầm dao xông vào đâm anh V.T.Y tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 9/4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ đâm chết người rồi cầm dao cố thủ trong nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h20 ngày 8/4, anh V.T.Y (29 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thới, Đồng Tháp) đang ngồi trước nhà ông L.V.C xem đánh bóng chuyền thì bất ngờ bị Nguyễn Hoàng Khánh (26 tuổi, ngụ cùng địa phương) điều khiển xe máy mang theo dao tìm đến.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Khánh tại cơ quan Công an. Ảnh: Thanh Việt

Vừa tới nơi, Khánh cầm dao lao đến, đâm mạnh vào vùng cổ anh Y. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mang theo hung khí về nhà cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Thới nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên, khi tiếp cận, Khánh cầm dao có dấu hiệu chống trả. Nhận định đối tượng mất kiểm soát hành vi, lực lượng chức năng đã kiên trì vận động, thuyết phục. Sau khoảng 15 phút, Khánh bị khống chế, bắt giữ cùng tang vật là con dao kim loại dài khoảng 31 cm.

Còn anh Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố 5 bị can về hành vi giết người ở Đồng Tháp

Do mâu thuẫn vay mượn tiền, 2 nhóm thanh niên ở tỉnh Đồng Tháp đã dùng hung khí tấn công nhau, khiến một nạn nhân tử vong.

Ngày 02/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 05 bị can, gồm: Nguyễn Võ Đăng Khoa (SN 2006); Nguyễn Khánh Duy (SN 2005); Phan Công Minh (SN 1999); Nguyễn Thanh Tường (SN 2005, cùng ngụ xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Thanh Tùng (SN: 2007, ngụ xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Giết người”.

Bị can Nguyễn Khánh Duy...
Bắt đối tượng giết người lẩn trốn trong Casino ở Campuchia

Sau khi gây án giết người ở TP HCM, Lê Anh Tuấn vượt biên sang Campuchia, lẩn trốn trong một Casino nhưng đã bị lực lượng Công an vây ráp, bắt giữ.

Ngày 9/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị vừa bàn giao đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 2004, ngụ phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM để điều tra theo thẩm quyền để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Tuấn (áo đen) bị bắt giữ do có liên quan vụ án giết người
Vận động đối tượng truy nã về tội giết người ra đầu thú ở Hà Nội

Vui và đồng bọn gây án giết người tại Hà Nội, sau thời gian lẩn trốn, đã ra đầu thú theo lời vận động của cơ quan chức năng.

Ngày 10/2, Công an phường Phú Diễn, TP Hà Nội cho biết vừa vận động đối tượng truy nã Đỗ Đình Vui (SN 1989; trú tại TDP Trung 3, Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội giết người ra đầu thú.

Đối tượng Đỗ Đình Vui đến Công an phường Phú Diễn đầu thú.
