Xã hội

Điều tra vụ hai tàu cá bị chìm khiến 4 người tử vong ở Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị đang thụ lý, giải quyết tin báo về vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong vụ 2 tàu cá bị chìm khiến 9 người thương vong và mất tích.

Hạo Nhiên

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang thụ lý, giải quyết tin báo về vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường thủy”, xảy ra tại khu vực cửa biển sông Gianh, phường Bắc Gianh vào tối 28/9.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 20h ngày 28/9, do ảnh hưởng của bão số 10 đổ bộ vào đất liền, hai tàu cá số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS đang neo đậu tại cửa sông Gianh thì bị đứt dây neo, trôi dạt và chìm. Cả hai tàu đều có thân vỏ bằng gỗ, dài hơn 20 m, công suất 420 CV, do nhóm ngư dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam điều khiển ra vùng biển miền Trung khai thác hải sản.

1000042818-1759199554420574911687.jpg
Lực lượng chức năng đang trục vớt tàu cá gặp nạn.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong (đã tìm thấy thi thể), 4 người sống sót và 5 người hiện mất tích. Các nạn nhân mất tích, gồm: Đặng Xuân Đức (Nghệ An), Lê Đức Quân (Thanh Hóa), Phan Thanh Nhân (An Giang), Đoàn Công Thành (Đồng Tháp) và Võ Văn Trải (Quảng Ngãi).

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn, thu thập chứng cứ, xác định nguyên nhân vụ việc và làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong việc neo đậu, vận hành phương tiện trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy.

#Công an Quảng Trị #điều tra #chìm tàu cá #bão số 10 #vi phạm

Xã hội

Diễn biến mới vụ 2 tàu cá bị sóng biển đánh chìm ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy thi thể thuyền viên thứ 4 trong vụ 2 tàu bị sóng đánh chìm làm 9 thuyền viên mất tích.

Ngày 2/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm một thi thể ngư dân bị mất tích trôi dạt vào bờ biển.

Theo đó, vào lúc 2h30 ngày 2/10, Đồn Biên phòng Roòn nhận được tin báo có 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Trung Vũ (xã Hòa Trạch), cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Ròn khoảng 800m về phía Nam. Sau đó, đơn vị đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, thông báo cho chính quyền địa phương, Công an xã và các đơn vị liên quan phối hợp xử lý.

Xã hội

Diễn biến mới nhất vụ 2 tàu cá gặp nạn khi vào bờ tránh bão ở Quảng Trị

Tính đến trưa nay (28/9), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa được 8/11 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 10 tại vùng biển Cửa Việt vào bờ an toàn.

Trưa 28/9, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã đưa 8 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 10 tại vùng biển Cửa Việt vào bờ an toàn. Còn 1 người đang đu bám vào một phao số 0, hai người còn lại mất tích đang được tìm kiếm.

ngu-dan-tau-ca-gap-nanbien-phong-edited-1759026431906.jpg
Một thuyền viên được lực lượng chức năng cứu hộ thành công. Ảnh: BĐBP
Xã hội

Nỗ lực cứu hộ 2 tàu cá cùng nhiều ngư dân gặp nạn ở Quảng Trị

Trong lúc vào lạch Cửa Việt (Quảng Trị) trú bão số 10 Bualoi, 2 tàu cá không may gặp nạn. Trong đó, một tàu đã bị chìm, tàu còn lại chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn.

Ngày 28/9, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn 2 tàu cá và nhiều thuyền viên gặp nạn khi đang vào bờ tránh trú bão.

c6dfdf45-0111-4dc5-9970-8f079185aafc-17590232978881043643308.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ tàu cá gặp nạn.
