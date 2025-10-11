Điều tra vụ hai tàu cá bị chìm khiến 4 người tử vong ở Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị đang thụ lý, giải quyết tin báo về vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong vụ 2 tàu cá bị chìm khiến 9 người thương vong và mất tích.

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang thụ lý, giải quyết tin báo về vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường thủy”, xảy ra tại khu vực cửa biển sông Gianh, phường Bắc Gianh vào tối 28/9.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 20h ngày 28/9, do ảnh hưởng của bão số 10 đổ bộ vào đất liền, hai tàu cá số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS đang neo đậu tại cửa sông Gianh thì bị đứt dây neo, trôi dạt và chìm. Cả hai tàu đều có thân vỏ bằng gỗ, dài hơn 20 m, công suất 420 CV, do nhóm ngư dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam điều khiển ra vùng biển miền Trung khai thác hải sản.

Lực lượng chức năng đang trục vớt tàu cá gặp nạn.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong (đã tìm thấy thi thể), 4 người sống sót và 5 người hiện mất tích. Các nạn nhân mất tích, gồm: Đặng Xuân Đức (Nghệ An), Lê Đức Quân (Thanh Hóa), Phan Thanh Nhân (An Giang), Đoàn Công Thành (Đồng Tháp) và Võ Văn Trải (Quảng Ngãi).

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn, thu thập chứng cứ, xác định nguyên nhân vụ việc và làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong việc neo đậu, vận hành phương tiện trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy.

