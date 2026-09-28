Tổn thương gan tưởng lành tính, phẫu thuật mới phát hiện ung thư

Không đau bụng, vàng da hay sụt cân, người phụ nữ 45 tuổi vẫn có những bất thường ở gan, tĩnh mạch cửa và đường mật cần được làm rõ.

Khám sức khỏe định kỳ phát hiện tổn thương gan không điển hình

Người phụ nữ 45 tuổi phát hiện tổn thương tại gan phải trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Qua nhiều lần thăm khám, tổn thương được nhận định có khả năng lành tính.

Người bệnh không có những triệu chứng thường gợi ý bệnh lý ác tính ở gan như gầy sút cân, đau bụng rõ ràng, vàng da, vàng mắt. Người bệnh cũng không có tiền sử viêm gan B, viêm gan C hoặc sỏi đường mật.

Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, các bác sĩ nhận thấy nhiều dấu hiệu không phù hợp với một tổn thương gan đơn thuần.

Người bệnh có những đợt sốt, gai rét kèm cảm giác đầy tức vùng thượng vị, gợi ý tình trạng nhiễm trùng đường mật tái diễn. Chụp cắt lớp vi tính đa dãy cho thấy gan phải teo rõ, trong khi gan trái phì đại.

Đáng chú ý, hệ thống tĩnh mạch cửa bên phải cũng có bất thường. Một số nhánh tĩnh mạch cửa phải có dấu hiệu bị chèn ép; đặc biệt, nhánh tĩnh mạch cửa phân thùy sau gần như không còn được nhìn thấy trên hình ảnh dựng hình mạch máu.

Những dữ kiện này khiến các bác sĩ phải đặt lại câu hỏi về bản chất tổn thương.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hàng loạt dấu hiệu bất thường

TS.BS Cao Mạnh Thấu – Phụ trách chuyên môn, quản lý và điều hành Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cho biết, đây là trường hợp khó do biểu hiện lâm sàng không điển hình, trong khi hình ảnh học cho thấy nhiều bất thường cần được giải thích.

Sự xuất hiện đồng thời của gan phải teo, bất thường hệ thống tĩnh mạch cửa phải và nhiễm trùng đường mật tái diễn khiến việc đánh giá không thể chỉ dựa trên hình thái của tổn thương.

Sau khi thực hiện các thăm dò chuyên sâu, đánh giá chức năng gan và hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định cắt gan phải sau khi trao đổi với người bệnh và gia đình.

Trong phẫu thuật, tổn thương phức tạp hơn biểu hiện trên lâm sàng. Gan phải teo rõ, vùng tổn thương viêm dính và liên quan đến cơ hoành, tuyến thượng thận cùng tổ chức mỡ trước thận phải.

Ê-kíp tiến hành cắt gan phải theo giải phẫu, đồng thời cắt tuyến thượng thận phải, lấy tổ chức mỡ quanh thận phải và phần cơ hoành liên quan. Các tổ chức viêm dính xung quanh được lấy mẫu gửi giải phẫu bệnh. Các diện cắt đều âm tính. Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận diễn biến bất thường.

Giải phẫu bệnh hé lộ tổn thương ung thư rất sớm

Điểm bất ngờ của ca bệnh chỉ được làm rõ sau phẫu thuật. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, tổn thương tân sinh/ung thư ở giai đoạn rất sớm, với đặc điểm loạn sản độ cao, liên quan đến vùng tổn thương của hệ thống mạch máu trong gan theo kết quả bệnh học.

Như vậy, tổn thương từng nhiều lần được nhận định có khả năng lành tính lại chứa đựng một tổn thương bệnh lý ung thư rất sớm.

Theo thông tin từ ê-kíp, sinh thiết trước mổ với trường hợp này gặp nhiều khó khăn do tổn thương nằm tại nội mô mạch máu của gan phải và không khu trú thành một khối rõ rệt.

Ca bệnh cho thấy tổn thương gan cần được đánh giá trong bối cảnh tổng thể. Teo nhu mô gan theo phân thùy, nửa gan phải hoặc gan trái không nên xem xét đơn độc, nhất là khi đi kèm bất thường mạch máu, đường mật hoặc biểu hiện nhiễm trùng tái diễn.

Trong những trường hợp phức tạp, việc phối hợp giữa chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa gan mật tụy, ung bướu và giải phẫu bệnh giúp kết nối các dữ kiện và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.

Những dấu hiệu cần đánh giá toàn diện - Teo nhu mô gan theo phân thùy hoặc một bên gan. - Bất thường hệ thống tĩnh mạch cửa. - Biểu hiện nhiễm trùng đường mật tái diễn. - Tổn thương gan không tạo thành một khối rõ rệt. - Các dấu hiệu bất thường cần được đánh giá đồng thời thay vì chỉ dựa vào hình thái tổn thương.

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