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Sống Khỏe

Sốt 2 ngày, bé trai 6 tuổi co giật, phù não phải mở sọ cấp cứu

Từ cơn sốt tưởng thông thường, bé trai 6 tuổi nhanh chóng lơ mơ, co giật liên tiếp, viêm não herpes gây phù não nặng.

Thúy Nga

Viêm não herpes diễn tiến nhanh, gây phù não nặng

Một bé trai 6 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cứu chữa sau khi viêm não herpes diễn tiến nặng, gây phù não và đe dọa tính mạng.

ThS.BS Võ Thị Hồng Tiến, Khoa Hồi sức tích cực Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhi khởi bệnh khoảng 6 ngày trước khi nhập viện. Ban đầu, bé sốt trong 2 ngày và được thăm khám, điều trị ngoại trú nhưng tình trạng không cải thiện.

Sau đó, trẻ xuất hiện nôn ói, lừ đừ và được đưa vào bệnh viện địa phương. Tại đây, bé xuất hiện nhiều cơn co giật nửa người trái liên tiếp, ý thức ngày càng giảm nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

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Các bác sĩ hội chẩn về ca bệnh - Ảnh BVCC

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, yếu nửa người trái, phải đặt nội khí quản và thở máy. Trước diễn tiến nặng, ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực Nhiễm nhanh chóng khởi động điều trị đặc hiệu bằng acyclovir truyền tĩnh mạch, đồng thời hỗ trợ hô hấp, chống phù não và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết.

Kết quả MRI não cho thấy hình ảnh tổn thương nghĩ nhiều đến viêm não herpes. PCR dịch não tủy dương tính với virus herpes, qua đó xác định chẩn đoán.

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Bác sĩ kiểm tra chức năng của bệnh nhi - Ảnh BVCC

Phù não nặng, phải mở sọ giải áp cấp cứu

BS.CK2 Đỗ Châu Việt, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, dù được điều trị đặc hiệu sớm và hồi sức tích cực, tình trạng viêm não herpes của bệnh nhi vẫn diễn tiến cấp tính với phù não nặng, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Hồi sức tích cực Nhiễm khẩn trương hội chẩn cùng ê-kíp Ngoại thần kinh. Sau đánh giá, bệnh nhi được quyết định phẫu thuật mở sọ giải áp cấp cứu nhằm kiểm soát tình trạng tăng áp lực nội sọ và phù não nặng.

Đây là tình huống đòi hỏi xử trí khẩn trương và phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, từ hồi sức tích cực, điều trị nhiễm trùng thần kinh trung ương đến ngoại thần kinh và chăm sóc sau phẫu thuật.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi có những chuyển biến tích cực. Bé đã cai được máy thở, tự thở tốt, tự ăn uống, giao tiếp bình thường và ý thức cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, bệnh nhi hiện vẫn còn yếu nửa người trái và tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng.

Trường hợp trên cho thấy viêm não herpes có thể diễn tiến nhanh từ những biểu hiện ban đầu như sốt sang các triệu chứng thần kinh nặng như nôn ói, rối loạn ý thức và co giật. Khi trẻ xuất hiện những dấu hiệu bất thường về ý thức hoặc co giật, cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, đánh giá và điều trị kịp thời.

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#Viêm não herpes #Phù não #Mổ sọ giải áp #Co giật trẻ em #Chẩn đoán hình ảnh MRI

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