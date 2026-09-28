Rắn lục đuôi đỏ ẩn dưới xe đồ chơi, cắn bé 7 tháng tuổi

Đang chơi xe đồ chơi, bé trai 7 tháng tuổi bất ngờ bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Chỉ sau 1 giờ, chân sưng nề, bầm tím và lan nhanh.

Rắn ẩn dưới xe đồ chơi cắn trẻ

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa tiếp nhận bé T.G.P., 7 tháng tuổi, ngụ tại Vĩnh Long, bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào gót chân trái khi đang chơi xe đồ chơi.

Theo người nhà, trong lúc chơi, bé bất ngờ khóc ré lên. Gia đình kiểm tra xung quanh và phát hiện một con rắn cuộn tròn dưới gầm xe đồ chơi. Nhận ra đây là rắn lục đuôi đỏ, loài rắn có nọc độc, gia đình nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện. Khoảng 1 giờ sau khi bị cắn, bé được đưa đến cấp cứu.

Khi nhập viện, bé tỉnh nhưng quấy khóc, chưa ghi nhận khó thở. Tại gót chân trái có dấu móc độc, sưng nề, bầm tím, vết thương không rỉ máu. Đáng chú ý, tình trạng sưng đã lan lên mu bàn chân, cẳng chân căng cứng, sau đó tiếp tục lan đến vùng gối và đùi trên, vượt qua 2 khớp lớn.

Ảnh BVCC

Các bác sĩ tiến hành thăm khám, làm xét nghiệm đánh giá tình trạng đông cầm máu, công thức máu và chức năng các cơ quan, đồng thời theo dõi sát diễn tiến tại chỗ. Qua hội chẩn, ê-kíp Nhi khoa nhận định đây là trường hợp rắn độc cắn có diễn tiến nhanh, tổn thương tại chỗ nặng và cần điều trị tích cực.

Truyền 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn lục

Sau khi giải thích tình trạng và hướng điều trị cho gia đình, các bác sĩ chỉ định huyết thanh kháng nọc rắn lục và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Trước khi truyền, bé được chuẩn bị, thực hiện các bước dự phòng và kiểm tra phản ứng theo quy trình. Liều đầu gồm 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn lục.

Các bác sĩ cũng đo vòng chi để đánh giá mức độ sưng. Trong quá trình điều trị, bé được theo dõi sát sinh hiệu, tri giác, vết cắn, mức độ sưng nề và kích thước vòng chi. Các xét nghiệm cần thiết cũng được kiểm tra lại theo từng thời điểm.

Sau 6 giờ truyền huyết thanh, tình trạng tại chỗ cải thiện. Vết cắn giảm sưng, không tiếp tục lan rộng; cẳng chân trái không còn căng cứng như trước, bầm tím giảm dần. Các xét nghiệm đông cầm máu được kiểm tra lại, chưa ghi nhận diễn tiến rối loạn thêm.

Sau 3 ngày điều trị và theo dõi tại Khoa Nhi, tình trạng của bé tiếp tục cải thiện. Chi bị cắn giảm sưng, bầm tím giảm, vòng chi dần trở về gần tương đương với chân lành. Bé ổn định, hồi phục tốt và được xuất viện.

Ảnh BVCC

BS.CKI. Trần Đăng Khoa, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long khuyến cáo, gia đình có trẻ nhỏ cần đặc biệt cẩn thận trong mùa mưa. Rắn có thể tìm nơi trú ẩn trong nhà, gầm giường, góc tối, đống đồ đạc hoặc ẩn trong những vật dụng, đồ chơi trẻ thường xuyên tiếp xúc.

Trường hợp trên cho thấy trẻ nhỏ có thể bị rắn cắn ngay trong lúc chơi và vị trí ẩn náu của rắn không phải lúc nào cũng dễ nhận biết. Khi nghi ngờ trẻ bị rắn cắn, gia đình không nên chờ đợi hoặc tự điều trị tại nhà mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí.

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