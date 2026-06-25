Một báo cáo mới cho biết Honda sẽ hồi sinh mẫu SUV cỡ nhỏ Element vào 2029 với truyền động hybrid, thiết kế đậm chất việt dã. Xe định vị giữa HR-V và CR-V.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV Honda Element sắp được "hồi sinh".

Các hãng xe đang ngày càng đẩy mạnh xu hướng hồi sinh những mẫu xe mang tính biểu tượng, và Honda cũng không đứng ngoài cuộc chơi này. Prelude có thể không còn là mẫu xe dành cho những người đam mê như trước, nhưng ít nhất vẫn đạt được mục tiêu doanh số. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Honda sẽ tiếp tục thu hút thêm khách hàng bằng sự trở lại của mẫu SUV cỡ nhỏ Element.

Honda rục rịch hồi sinh "xế hộp" Element, định vị giữa HR-V và CR-V.

Theo một số nguồn tin, Honda Element sẽ quay trở lại thị trường vào năm 2029 với thiết kế vuông vức, nhiều chi tiết mang phong cách việt dã và hệ truyền động hybrid. Dẫn lời những người "nắm rõ kế hoạch", tờ Autonews cho biết Honda sẽ bắt đầu sản xuất Element thế hệ mới trong quý II/2029 tại một nhà máy ở miền trung bang Ohio, Mỹ. Đây sẽ là cơ sở sản xuất duy nhất của mẫu xe này trên toàn cầu và hãng đặt mục tiêu bán gần 100.000 xe trong năm đầu tiên bán trọn vẹn. Tuy nhiên, Honda hiện chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Nếu thông tin trên là chính xác, Element thế hệ mới sẽ được định vị giữa HR-V và CR-V, giúp Honda có thêm một lựa chọn trong phân khúc sôi động nhất hàng đầu của ngành công nghiệp ôtô. Element cũng sẽ xuất hiện vào thời điểm người tiêu dùng đang ngày càng ưa chuộng những chiếc xe kết hợp tính thực dụng của SUV với phong cách phiêu lưu.

Theo một số nguồn tin, Honda Element sẽ quay trở lại thị trường vào năm 2029 với thiết kế vuông vức, nhiều chi tiết mang phong cách việt dã.

Những mẫu xe như Ford Bronco Sport, Toyota 4Runner, Hyundai SantaFe và ngay cả Honda Passport TrailSport đã chứng minh rằng ngoại hình mạnh mẽ, hầm hố đôi khi còn quan trọng hơn cả khả năng off-road thực sự.

Tuy nhiên, điều đó không xảy ra khi Honda Element thế hệ đầu tiên ra mắt. Honda từng cố gắng tiếp thị mẫu SUV có thiết kế khác biệt này đến khách hàng trẻ tuổi, nhấn mạnh vào sàn xe có thể rửa được, vật liệu nội thất bền bỉ và cửa sau mở ngược độc đáo. Tuy nhiên, mẫu SUV nhà Honda lại thu hút được lượng khách hàng trung thành là những người lớn tuổi, những người yêu thích hoạt động ngoài trời và đánh giá cao tính thực dụng vượt trội của xe.

Element thế hệ mới sẽ được định vị giữa HR-V và CR-V, giúp Honda có thêm một lựa chọn trong phân khúc sôi động nhất hàng đầu của ngành công nghiệp ôtô.

Doanh số của Honda Element lại kể một câu chuyện phức tạp hơn. Mẫu xe này đạt đỉnh với 67.478 xe được bán tại Mỹ vào năm 2003 trước khi doanh số dần suy giảm trong suốt vòng đời sản phẩm. Đến khi ngừng sản xuất vào năm 2011, Honda Element sở hữu doanh số hằng năm chỉ còn 11.534 xe. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí của những người yêu ôtô. Các mẫu xe đã qua sử dụng vẫn được săn đón mạnh mẽ và thường giữ giá ở mức đáng ngạc nhiên.

Vào tháng 7/2024, các bằng sáng chế của Honda từng gợi ý rằng sự trở lại của Element có thể đang được xem xét. Dù chưa được hiện thực hóa bằng một mẫu thiết kế hoặc xe ý tưởng công khai, điều này vẫn có thể liên quan đến những thông tin mới được tiết lộ.

Vào tháng 7/2024, các bằng sáng chế của Honda từng gợi ý rằng sự trở lại của Element có thể đang được xem xét.

Hệ truyền động hybrid có thể giải quyết một trong những lời phàn nàn lớn nhất dành cho Honda Element đời cũ, đó là mức tiêu thụ nhiên liệu. Kết hợp với công nghệ hiện đại, các giải pháp khoang hành lý dạng mô-đun, giá chở đồ tích hợp trên nóc và kiểu dáng vuông vức mà khách hàng ngày nay đang tích cực tìm kiếm, Honda có thể cuối cùng đã có được những điều kiện thị trường mà Element thế hệ đầu tiên từng thiếu.

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