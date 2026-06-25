Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Honda rục rịch hồi sinh "xế hộp" Element, định vị giữa HR-V và CR-V

Một báo cáo mới cho biết Honda sẽ hồi sinh mẫu SUV cỡ nhỏ Element vào 2029 với truyền động hybrid, thiết kế đậm chất việt dã. Xe định vị giữa HR-V và CR-V.

Nguyễn Thảo
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Honda Element sắp được "hồi sinh".

Các hãng xe đang ngày càng đẩy mạnh xu hướng hồi sinh những mẫu xe mang tính biểu tượng, và Honda cũng không đứng ngoài cuộc chơi này. Prelude có thể không còn là mẫu xe dành cho những người đam mê như trước, nhưng ít nhất vẫn đạt được mục tiêu doanh số. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Honda sẽ tiếp tục thu hút thêm khách hàng bằng sự trở lại của mẫu SUV cỡ nhỏ Element.

2-3718.jpg
Honda rục rịch hồi sinh "xế hộp" Element, định vị giữa HR-V và CR-V.

Theo một số nguồn tin, Honda Element sẽ quay trở lại thị trường vào năm 2029 với thiết kế vuông vức, nhiều chi tiết mang phong cách việt dã và hệ truyền động hybrid. Dẫn lời những người "nắm rõ kế hoạch", tờ Autonews cho biết Honda sẽ bắt đầu sản xuất Element thế hệ mới trong quý II/2029 tại một nhà máy ở miền trung bang Ohio, Mỹ. Đây sẽ là cơ sở sản xuất duy nhất của mẫu xe này trên toàn cầu và hãng đặt mục tiêu bán gần 100.000 xe trong năm đầu tiên bán trọn vẹn. Tuy nhiên, Honda hiện chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Nếu thông tin trên là chính xác, Element thế hệ mới sẽ được định vị giữa HR-V và CR-V, giúp Honda có thêm một lựa chọn trong phân khúc sôi động nhất hàng đầu của ngành công nghiệp ôtô. Element cũng sẽ xuất hiện vào thời điểm người tiêu dùng đang ngày càng ưa chuộng những chiếc xe kết hợp tính thực dụng của SUV với phong cách phiêu lưu.

3-8942.jpg
Theo một số nguồn tin, Honda Element sẽ quay trở lại thị trường vào năm 2029 với thiết kế vuông vức, nhiều chi tiết mang phong cách việt dã.

Những mẫu xe như Ford Bronco Sport, Toyota 4Runner, Hyundai SantaFe và ngay cả Honda Passport TrailSport đã chứng minh rằng ngoại hình mạnh mẽ, hầm hố đôi khi còn quan trọng hơn cả khả năng off-road thực sự.

Tuy nhiên, điều đó không xảy ra khi Honda Element thế hệ đầu tiên ra mắt. Honda từng cố gắng tiếp thị mẫu SUV có thiết kế khác biệt này đến khách hàng trẻ tuổi, nhấn mạnh vào sàn xe có thể rửa được, vật liệu nội thất bền bỉ và cửa sau mở ngược độc đáo. Tuy nhiên, mẫu SUV nhà Honda lại thu hút được lượng khách hàng trung thành là những người lớn tuổi, những người yêu thích hoạt động ngoài trời và đánh giá cao tính thực dụng vượt trội của xe.

4-7142.jpg
Element thế hệ mới sẽ được định vị giữa HR-V và CR-V, giúp Honda có thêm một lựa chọn trong phân khúc sôi động nhất hàng đầu của ngành công nghiệp ôtô.

Doanh số của Honda Element lại kể một câu chuyện phức tạp hơn. Mẫu xe này đạt đỉnh với 67.478 xe được bán tại Mỹ vào năm 2003 trước khi doanh số dần suy giảm trong suốt vòng đời sản phẩm. Đến khi ngừng sản xuất vào năm 2011, Honda Element sở hữu doanh số hằng năm chỉ còn 11.534 xe. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí của những người yêu ôtô. Các mẫu xe đã qua sử dụng vẫn được săn đón mạnh mẽ và thường giữ giá ở mức đáng ngạc nhiên.

Vào tháng 7/2024, các bằng sáng chế của Honda từng gợi ý rằng sự trở lại của Element có thể đang được xem xét. Dù chưa được hiện thực hóa bằng một mẫu thiết kế hoặc xe ý tưởng công khai, điều này vẫn có thể liên quan đến những thông tin mới được tiết lộ.

5-246.jpg
Vào tháng 7/2024, các bằng sáng chế của Honda từng gợi ý rằng sự trở lại của Element có thể đang được xem xét.

Hệ truyền động hybrid có thể giải quyết một trong những lời phàn nàn lớn nhất dành cho Honda Element đời cũ, đó là mức tiêu thụ nhiên liệu. Kết hợp với công nghệ hiện đại, các giải pháp khoang hành lý dạng mô-đun, giá chở đồ tích hợp trên nóc và kiểu dáng vuông vức mà khách hàng ngày nay đang tích cực tìm kiếm, Honda có thể cuối cùng đã có được những điều kiện thị trường mà Element thế hệ đầu tiên từng thiếu.

#Honda Element sắp hồi sinh #xe SUV Honda Element #Honda Element 2029 mới #giá xe Honda Element mới #Honda Element thế hệ mới #Honda

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Honda Odyssey sẽ bị ngừng bán, thay thế bằng SUV cỡ lớn Avancier

Bên cạnh đoanh số giảm tới 90%, mẫu xe MPV Honda Odyssey còn bị ngừng bán nhằm mục đích tối ưu hóa hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc.

Video: Xem chi tiết Honda Odyssey 2025 thế hệ mới.

Honda đã quyết định chấm dứt việc bán mẫu MPV cỡ lớn Odyssey tại thị trường Nhật Bản ngay trong năm tài chính 2026-2027 hiện đang diễn ra và sẽ kết thúc vào tháng 3 năm sau. Từng là một mẫu xe rất được ưa chuộng nhưng gần đây, Odyssey đã giảm doanh số hơn 90% so với thời kỳ đỉnh cao. Honda dự định sẽ làm mới danh mục sản phẩm tại thị trường nội địa bằng cách tung ra một mẫu SUV cỡ lớn hoàn toàn mới.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Xe máy điện Honda CUV e: “giá chát”, sạc pin như “cực hình”

Xe máy điện Honda CUV e: giá bán đắt nhưng sạc pin lại vô cùng bất tiện. Mỗi lần sạc pin giống như một “cực hình”. Hết pin giữa đường chỉ còn nước dắt bộ.

Công ty Honda Việt Nam cho biết, đã đưa vào hoạt động 25 trạm đổi pin tại Hà Nội. Những trạm đổi pin này được đặt tại các HEAD (đại lý do Honda ủy nhiệm). Hiện tại, tủ đổi pin chỉ dành cho duy nhất dòng sản phẩm xe máy điện CUV e:. Theo Honda Việt Nam, giai đoạn đầu công ty chỉ triển khai hệ thống trạm đổi pin tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM.

Việc đặt trạm đổi pin tại các HEAD, buộc khách hàng phải tìm đến đây để thay pin. Không đến được HEAD Honda thì không thể thay pin, trong khi tại Hà Nội và TP HCM không phải chỗ nào cũng có HEAD Honda. Tức là số lượng các trạm đổi pin dành cho khách hàng rất hạn chế, không phủ khắp các địa điểm công cộng như của hãng xe khác.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Honda HooRide 125 - xe ga cho dân phượt, từ 50 triệu đồng

Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.

2-4195.jpg
Được định vị là một chiếc xe ga địa hình cỡ nhỏ, Honda HooRide 125 2026 mới được phát triển trên cảm hứng từ dòng môtô địa hình Africa Twin, kết hợp với tính thực dụng vốn là thế mạnh của xe tay ga.
3-6586.jpg
Về ngoại hình, mẫu xe ga Honda HooRide 125 2026 gây ấn tượng với thiết kế đậm chất phiêu lưu cùng những phụ kiện tích hợp đáp ứng cho nhu cầu off-road của nhiều tín đồ đam mê phiêu lưu nhưng sở hữu túi tiền vừa phải.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới