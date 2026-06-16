Bộ vá lốp khẩn cấp được cất trong khoang hành lý trên 1 triệu xe Honda CR-V và Accord hiện đang gặp phải một sự cố khẩn cấp khiến 8 người bị thương.

Với nhiều tài xế, bộ vá lốp được cất trong cốp sau cũng giống như hợp đồng bảo hiểm của xe. Trang bị này nằm yên ở đó trong nhiều năm, hầu như không được sử dụng, hiếm khi được nghĩ tới và người lái cũng hi vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được Honda tiến hành triệu hồi hơn 1 triệu xe vì công cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp này có thể gây thương tích nếu xảy ra sự cố.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng tới 1.049.883 xe tại thị trường Mỹ, bao gồm 744.350 chiếc Honda CR-V Hybrid đời 2023-2026 và 305.013 chiếc Accord Hybrid được bán trong cùng giai đoạn. Ngoài ra, 340 chiếc Honda CR-V Fuel Cell EV đời 2025-2026 cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Bộ vá lốp khẩn cấp Honda CR-V và Accord khiến 8 người bị thương.

Honda cho biết nếu đầu nối của bộ vá lốp được gắn không đúng cách vào van lốp, áp suất có thể tích tụ bên trong chai dung dịch vá lốp. Trong điều kiện bình thường, van xả áp sẽ giải phóng lượng áp suất này. Tuy nhiên, một số van có thể không hoạt động đúng như thiết kế. Khi đó, áp suất tiếp tục tăng cho đến khi nắp chai bị bật ra và có thể văng với lực đủ mạnh để trở thành vật thể nguy hiểm, gây thương tích cho những người đứng gần.

Honda xác định nguyên nhân xuất phát từ thiết kế của bộ vá lốp và quy trình sản xuất của nhà cung cấp. Trong quá trình phát triển sản phẩm, các kỹ sư đã không tính toán đầy đủ mức tăng áp suất do đầu nối được gắn sai cách, đồng thời bổ sung một van ngăn rò rỉ chất lỏng vốn được xác định là không cần thiết. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi một số van xả áp được điều chỉnh không đúng trong quá trình sản xuất khiến chúng không thể giải phóng áp suất một cách chính xác.

Cuộc điều tra của hãng đã bắt đầu từ tháng 4/2023. Ban đầu, nhà cung cấp cho rằng các sự cố phát sinh là do người dùng sử dụng sai cách. Tuy nhiên, sau đó, Honda đã xác định khả năng tồn tại lỗi liên quan đến van xả áp của bộ vá lốp. Đến ngày 28/5/2026, hãng kết luận rằng đây là một khiếm khuyết an toàn và quyết định triển khai đợt triệu hồi.

Tính đến thời điểm tháng 5/2026, Honda đã ghi nhận 53 yêu cầu bảo hành và 8 trường hợp bị thương liên quan đến lỗi của bộ vá lốp.

Tính đến thời điểm tháng 5/2026, Honda đã ghi nhận 53 yêu cầu bảo hành và 8 trường hợp bị thương liên quan đến lỗi của bộ vá lốp. May mắn là chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Bị thủng lốp vốn đã là điều không may, nhưng sẽ là một ngày thực sự tồi tệ nếu một người thiệt mạng vì chính bộ vá lốp đang được dùng để khắc phục sự cố đó.

Chủ nhân của những chiếc Honda CR-V và Accord thuộc diện triệu hồi sẽ được yêu cầu đưa xe đến đại lý. Tại đây, kỹ thuật viên sẽ thay thế đầu nối của bộ vá lốp hoặc lắp đặt chai dung dịch vá lốp đã được sửa lỗi. Các bộ phận mới sẽ loại bỏ van một chiều vốn góp phần gây ra sự cố trên.

Thông tin này được công bố chỉ 1 ngày sau khi Honda triệu hồi gần 900.000 xe do hiện tượng gỉ sét có thể khiến hệ thống treo bị sập. Tình trạng này diễn ra ở những bang giá lạnh của nước Mỹ nơi người ta thường rải muối làm tan băng và ngăn ngừa đóng băng trên đường phố.