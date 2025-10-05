Hà Nội

Xã hội

Hơn 1,8 triệu lượt khách tham gia Tháng trải nghiệm điểm đến Lâm Đồng

Chuỗi hoạt động gắn với kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Năm Du lịch quốc gia đã tạo hiệu ứng lan tỏa, nâng cao vị thế của Lâm Đồng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bảo Giang

Đêm 4/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ bế mạc “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025”.

kto-br_2.jpg
kto-br_8.jpg
Lễ bế mạc “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025”.

Sau một tháng diễn ra, chương trình đã thu hút trên 1,8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 75.000 lượt khách quốc tế. Toàn tỉnh Lâm Đồng triển khai 9 sự kiện cấp tỉnh, gần 50 hoạt động hưởng ứng tại cơ sở, cùng hơn 100 doanh nghiệp tham gia, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và kích cầu du lịch.

kto-br_3.jpg
Đông đảo người dân và du khách dự Lễ bế mạc “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025”.

Đây là sự kiện gắn với dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Năm Du lịch quốc gia 2025. Qua đó, hình ảnh một Lâm Đồng năng động, thân thiện, giàu bản sắc tiếp tục được quảng bá, lan tỏa rộng rãi.

07191.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Tháng trải nghiệm đã tạo tiền đề và động lực quan trọng để du lịch Lâm Đồng phát triển theo hướng “chuyên nghiệp – hiện đại – bền vững”, khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của Việt Nam.

Các chỉ số về lượng khách, mức độ hài lòng và doanh thu tăng trưởng trong tháng qua cho thấy sức hút của du lịch địa phương, đồng thời mở ra triển vọng phát triển lâu dài.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, thành công của sự kiện là nền tảng để ngành du lịch tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

