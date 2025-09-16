Hơn 10 triệu lượt khách tham quan Triển lãm thành tựu Đất nước 2025

Tại lễ bế mạc, Lâm Đồng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng và giải “Không gian trưng bày tiêu biểu” nhờ cách thể hiện sáng tạo, hiện đại.

Tối 15/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm thành tựu Đất nước “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã khép lại bằng lễ bế mạc trang trọng. Theo thống kê, hơn 10 triệu lượt khách đã tham quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Không gian trưng bày của tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Hội tụ và Tỏa sáng” rộng 450m2 đã trở thành điểm nhấn nổi bật. Các ứng dụng công nghệ mới như 3D Mapping, Holobox, bảo tàng số, màn hình LED tương tác kết hợp cùng 34 hiện vật, 80 sản phẩm OCOP, 40 sản phẩm đặc trưng, hàng trăm hình ảnh và video đã đưa người xem vào hành trình trải nghiệm đa giác quan về văn hóa, kinh tế và du lịch của địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Một trong những điểm hút khách chính là vườn hoa tươi vận chuyển trực tiếp từ cao nguyên Lâm Đồng cùng không gian thưởng trà. Ngoài ra, chuỗi biểu diễn nghệ thuật do nhạc sĩ Lê Minh Sơn và nhiều nghệ sĩ thực hiện đã biến khu trưng bày thành không gian nghệ thuật sôi động trong những ngày cuối triển lãm.

Tại lễ bế mạc, tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tập thể tiêu biểu xuất sắc và Ban Tổ chức trao giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu”. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực sáng tạo, cách thể hiện đột phá trong công tác quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của địa phương.

Tỉnh Lâm Đồng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Triển lãm thành tựu Đất nước 2025.

Triển lãm “Lâm Đồng Hội tụ và Tỏa sáng” không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh “vùng đất ngàn hoa, biển xanh và đại ngàn”, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển kinh tế – văn hóa – du lịch trong giai đoạn mới. Hành trình “hội tụ” đã khép lại, nhưng khát vọng “tỏa sáng” của Lâm Đồng tiếp tục được nuôi dưỡng, khẳng định vị thế và khát vọng vươn xa của địa phương trong bức tranh phát triển chung của đất nước.