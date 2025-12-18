Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M với hàng loạt gói thầu tư vấn trúng liên tiếp từ lĩnh vực y tế đến giáo dục. Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại với điểm số "chạm đáy" đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính minh bạch tại các dự án này.

Thị trường tư vấn xây dựng tại TP HCM năm 2025 chứng kiến sự hoạt động sôi nổi của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M (gọi tắt là Công ty H.C.M). Doanh nghiệp này có mã số doanh nghiệp 0303214025, do ông Nguyễn Thế Nhân làm người đại diện pháp luật, có trụ sở đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty H.C.M đã ghi tên mình vào danh sách trúng thầu tại nhiều dự án đầu tư công trọng điểm, trải rộng từ cấp quận huyện đến các Ban Quản lý chuyên ngành của Thành phố.

Cú "nước rút" ấn tượng dịp cuối năm tại Ban Dân dụng

Giai đoạn tháng 12/2025 được xem là thời điểm "bội thu" của Công ty H.C.M. Cụ thể, ngày 04/12/2025, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Ban DDCN) đã ký Quyết định số 1253/QĐ-DDCN phê duyệt cho Liên danh H.C.M - DSP trúng gói thầu "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; lập mô hình thông tin công trình (BIM)".

Gói thầu này thuộc dự án Xây dựng mới Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 2) - Giai đoạn 2, có giá trúng thầu là 5.106.088.500 đồng.

Điều đáng nói, ngay trước đó vào ngày 01/12/2025, cũng tại dự án này, Công ty H.C.M (với vai trò độc lập) đã được phê duyệt trúng gói thầu "Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi" với giá trị 200.000.000 đồng. Việc trúng liên tiếp hai gói thầu tư vấn (thiết kế và thẩm tra) tại cùng một dự án lớn cho thấy sự tín nhiệm đặc biệt của Chủ đầu tư đối với nhà thầu này.

Dấu hỏi từ những đối thủ "lót đường"

Mặc dù trúng thầu liên tiếp, nhưng tính cạnh tranh tại các gói thầu có sự góp mặt của Công ty H.C.M lại là vấn đề khiến dư luận quan tâm.

Điển hình tại gói thầu BIM trị giá hơn 5 tỷ đồng nêu trên (TBMT: IB2500488060), Công ty H.C.M đã chiến thắng hai đối thủ là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Long Việt và Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sông Phan.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 843/BCKT-2025 ngày 29/11/2025, cả hai đối thủ này đều bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật với số điểm thấp đến mức khó tin. Trong khi điểm yêu cầu tối thiểu là 70 điểm, thì Công ty Sông Phan chỉ đạt 13,2 điểm, còn Công ty Long Việt chỉ đạt 16,85 điểm.

Một phần trong Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT

Thậm chí, tại các tiêu chí quan trọng như "Kinh nghiệm và năng lực" hay "Nhân sự chủ chốt", các nhà thầu này bị chấm 0 điểm hoặc điểm số rất thấp. Việc các đơn vị tư vấn tham gia đấu thầu gói thầu tiền tỷ nhưng lại chuẩn bị hồ sơ sơ sài như vậy là dấu hiệu bất thường, gợi mở nghi vấn về hiện tượng "quân xanh, quân đỏ" nhằm hợp thức hóa quy trình đấu thầu.

Chiến lược liên danh và mở rộng địa bàn

Không chỉ hoạt động độc lập, Công ty H.C.M còn cho thấy chiến lược "bắt tay" hiệu quả thông qua mô hình liên danh. Một trong những đối tác chiến lược thường xuyên xuất hiện cùng H.C.M là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia.

Cặp đôi "H.C.M - Thế Gia" đã cùng nhau chinh chiến và trúng thầu tại nhiều dự án thuộc lĩnh vực Y tế trong năm 2025, đơn cử như các gói thầu tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM (được phê duyệt tháng 02/2025) hay các dự án liên quan đến Đông y, dược liệu (được phê duyệt tháng 10/2025).

Bên cạnh đó, địa bàn hoạt động của Công ty H.C.M cũng không gói gọn tại các Ban Quản lý cấp Thành phố. Hồi tháng 04/2025, doanh nghiệp này cũng đã ghi tên mình vào danh sách trúng thầu tại dự án Trường THCS Phường 6 do Ban QLDA ĐTXD Khu vực quận Gò Vấp làm chủ đầu tư.

Cần giám sát chặt chẽ năng lực thực tế

Với việc trúng thầu trải dài từ đầu năm đến cuối năm, đặc biệt là "cú nước rút" với các gói thầu lớn trong tháng 12/2025, khối lượng công việc tư vấn (thiết kế, dự toán, BIM, thẩm tra) mà Công ty H.C.M phải đảm nhận là rất lớn.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát năng lực thực tế của nhà thầu. Đặc biệt đối với các nhà thầu tư vấn trúng nhiều gói thầu trong cùng một thời điểm, cần kiểm tra kỹ việc huy động nhân sự chủ chốt, tránh tình trạng một nhân sự bị kê khai trùng lắp cho nhiều dự án, dẫn đến không đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc".

Sự "lớn nhanh" của Công ty H.C.M là tín hiệu đáng ghi nhận, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc giám sát tính minh bạch trong đấu thầu và năng lực thực tế khi triển khai dự án, nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục phân tích sâu về gói thầu BIM hơn 5 tỷ đồng và các mối quan hệ liên danh của doanh nghiệp này trong các kỳ tiếp theo:

