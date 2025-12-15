Nhiệt điện Duyên Hải: Công ty Quốc tế Sông Lam trúng loạt gói thầu hơn 23 tỷ đồng [Kỳ 1]

Chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam đã liên tiếp được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phê duyệt trúng 5 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị với tổng giá trị hơn 23 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thời gian qua, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1) đã tổ chức đấu thầu nhiều gói mua sắm vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong bức tranh đấu thầu tại đơn vị này, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam (gọi tắt là Công ty Sông Lam) nổi lên như một "hiện tượng" khi liên tiếp được xướng tên trúng thầu. Theo hồ sơ, Công ty Sông Lam có mã số doanh nghiệp 2901639860, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Xóm Hưng Thịnh, Xã Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Trọng Song.

Thống kê dữ liệu cho thấy, trong năm 2025, ông Ngô Văn Sỹ, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã ký các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) cho Công ty Sông Lam tại 5 gói thầu lớn.

Cụ thể, mới nhất vào ngày 03/12/2025, theo Quyết định số 2034/QĐ-NĐDH, Công ty Sông Lam được phê duyệt trúng Gói thầu 43MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp vật tư, thiết bị điện phục vụ công tác sửa chữa (đợt 2) cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3". Giá trúng thầu là 4.386.000.000 đồng, thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Trước đó, ngày 08/08/2025, tại Quyết định số 1250/QĐ-NĐDH, Liên danh Công ty Sông Lam – Hà Thành đã trúng Gói thầu 12MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa đường ống nước chữa cháy khu vực BOP Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1" với giá trúng thầu 2.568.000.000 đồng.

Đặc biệt, ngày 31/07/2025, Quyết định số 1209/QĐ-NĐDH đã phê duyệt Liên danh Công ty Sông Lam – Công ty TNHH Điện - Điện tử Di An trúng Gói thầu 08MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp ắc quy, UPS cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3". Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất trong năm mà đơn vị này tham gia, với giá trúng thầu 8.368.000.000 đồng.

Ngoài ra, hồ sơ cũng ghi nhận Công ty Sông Lam trúng Gói thầu 11MSHH-SXKD-2025 (Máy lạnh, Chiller) ngày 07/06/2025 với giá 2.568.000.000 đồng; và Gói thầu 19MSHH-SCL-2025 (Con lăn, thanh gạt) ngày 20/02/2025 (mã kết quả KQ2400546228) với giá 5.128.600.000 đồng (liên danh với Nam Sơn).

Tổng cộng, giá trị trúng thầu của Công ty Sông Lam (độc lập và liên danh) tại chủ đầu tư này trong năm 2025 lên tới hơn 23 tỷ đồng.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 luôn khuyến khích sự cạnh tranh để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu là tín hiệu tích cực nếu quy trình minh bạch. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần giám sát để đảm bảo không có sự ưu ái, đặc biệt là theo tinh thần siết chặt quản lý của Nghị định 214/2025/NĐ-CP."

Bên cạnh những chiến thắng áp đảo, hồ sơ năng lực của Công ty Sông Lam tại Duyên Hải cũng ghi nhận những diễn biến đầy bất ngờ với tỷ lệ loại nhà thầu rất cao ở một số gói thầu.

