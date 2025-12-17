Hà Nội

Gói thầu 11 MSHH tại Nhiệt điện Duyên Hải: 8/9 nhà thầu bị loại, Sông Lam về đích [Kỳ 2]

Tại gói thầu cung cấp vật tư máy lạnh, chiller của Nhiệt điện Duyên Hải, có tới 9 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, 8 đối thủ đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật và cạnh tranh về giá, giúp Công ty Sông Lam trúng thầu dù giá dự thầu không phải là thấp nhất.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính cạnh tranh trong đấu thầu không chỉ thể hiện ở số lượng nhà thầu tham gia mà còn ở tỷ lệ nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật để vào vòng tài chính. Tại Gói thầu 11 MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp vật tư máy lạnh, máy nén, chiller cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3", kết quả lựa chọn nhà thầu đã mang lại nhiều bất ngờ.

Gói thầu này do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải làm chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Biên bản mở thầu ghi nhận sự quan tâm lớn từ thị trường với 9 nhà thầu nộp E-HSDT. Đây là con số lý tưởng để chủ đầu tư có thể lựa chọn mức giá tốt nhất.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT được phê duyệt ngày 07/06/2025, có tới 8/9 nhà thầu đã bị loại. Cụ thể:

  • Công ty TNHH Cơ điện lạnh Hòa Việt (Giá dự thầu: 2.448.899.525 đồng) và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Việt Nam TND (Giá dự thầu: 2.398.888.000 đồng) đều không đáp ứng về kỹ thuật.
  • Các nhà thầu khác như Công ty Mỹ Phước và Công ty TB Hydro VN không đáp ứng về năng lực kinh nghiệm.
  • Còn Công ty Cổ phần Cơ điện Phòng sạch Anh Khang, Công ty Nam Thắng, Công ty Lương Gia, Công ty Anh Quân đều không đáp ứng về giá.

Kết quả, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam được phê duyệt trúng thầu với giá 2.568.000.000 đồng.

screen-shot-2025-12-17-at-095927.png
Một phần trong Báo cáo đánh giá E-HSDT

Đáng chú ý, nếu so sánh giá dự thầu, Công ty Sông Lam có giá cao hơn so với Công ty TND (khoảng 169 triệu đồng) và Công ty TNHH Cơ điện lạnh Hòa Việt (khoảng 119 triệu đồng). Tuy nhiên, do các nhà thầu giá thấp này bị đánh giá không đạt, cơ hội đã thuộc về nhà thầu Sông Lam.

Nhận định về tình huống này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC hướng dẫn Luật Đấu thầu, E-HSMT không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Đối với các hàng hóa thông dụng, việc có quá nhiều nhà thầu bị loại ở bước kỹ thuật là một tín hiệu cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo không xảy ra tình trạng cài cắm tiêu chí."

Đồng quan điểm, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ thêm: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc giải trình khi có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu. Nếu các nhà thầu bị loại vì những lý do không thuyết phục hoặc mang tính hình thức, điều này có thể làm giảm hiệu quả kinh tế của gói thầu và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư."

Không chỉ chiến thắng ngoạn mục tại gói thầu này, ở những gói thầu có giá trị lớn hơn, Công ty Sông Lam còn sử dụng chiến thuật liên danh để gia tăng sức mạnh, loại bỏ các đối thủ sừng sỏ khác.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3]: Liên danh Sông Lam - Di An và cú "knock-out" 5 đối thủ tại gói thầu 8,3 tỷ đồng

