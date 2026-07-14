Điểm lại loạt vụ cháy quán bar, hộp đêm nghiêm trọng trên thế giới

Nhiều vụ hỏa hoạn tại quán bar, hộp đêm và các địa điểm tổ chức âm nhạc trên thế giới đã khiến hàng nghìn người thương vong trong gần 30 năm qua.

Mới đây, một vụ hỏa hoạn tại quán bar Na Ladprao thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương vào rạng sáng 13/7. Đây là một trong những vụ cháy nghiêm trọng nhất tại Thái Lan kể từ năm 2009, khi 67 người thiệt mạng trong đám cháy tại hộp đêm vào dịp Tết Dương lịch.

Vụ cháy quán bar ở Thái Lan vào rạng sáng 13/7 đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Ảnh: AP/Sakchai Lalit.

Trong gần 30 năm qua, nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra tại các hộp đêm, quán bar và địa điểm tổ chức âm nhạc,...trên thế giới, khiến hàng nghìn người thương vong, theo AP.

- Tháng 1/2026: Vụ cháy tại quán bar ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, Thụy Sĩ, vào rạng sáng ngày đầu năm mới đã khiến 41 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Vụ cháy tại một quán bar trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana ở Thụy Sĩ hồi tháng 1/2026 đã khiến hơn 140 người thương vong. Ảnh chụp màn hình Ynetnews.

- Tháng 12/2025: Một vụ hỏa hoạn bùng phát tại một hộp đêm nổi tiếng ở làng Arpora, bang Goa, Ấn Độ, khiến 25 người thiệt mạng, bao gồm cả nhân viên bếp và du khách.

- Tháng 3/2025: Một vụ cháy và sau đó là cảnh chen lấn hoảng loạn tại hộp đêm Pulse đông đúc ở Kocani, Bắc Macedonia, đã khiến 63 người thiệt mạng, phần lớn là thanh niên, và hơn 200 người bị thương. Nguyên nhân xuất phát từ một hiệu ứng pháo hoa khiến phần mái câu lạc bộ bốc cháy.

- Tháng 4/2024: Vụ cháy tại hộp đêm Masquerade ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến các công nhân và nhân viên bị mắc kẹt khi địa điểm này đang đóng cửa để sửa chữa, làm 29 người thiệt mạng. Hộp đêm này nằm ở tầng trệt và tầng hầm của một tòa nhà dân cư 16 tầng.

- Tháng 10/2023: Vụ cháy bắt đầu tại một hộp đêm ở thành phố Murcia, miền đông nam Tây Ban Nha, và lan sang hai quán khác, khiến 13 người thiệt mạng.

- Tháng 1/2022: Một hộp đêm ở Sorong, tỉnh Tây Papua, Indonesia, bốc cháy sau khi hai nhóm người tấn công lẫn nhau bên trong tòa nhà. 19 người đã thiệt mạng trong thảm kịch khi đó.

- Tháng 1/2022: Một vụ cháy tại Liv’s Nightclub Yaouba ở Yaounde, thủ đô Cameroon, đã gây ra các vụ nổ khiến 17 người thiệt mạng. Chính phủ cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn liên quan đến pháo hoa.

- Tháng 12/2016: Một vụ cháy bùng phát tại nhà kho ở Oakland, California, Mỹ, vốn được cải tạo thành nơi ở và không gian tổ chức sự kiện mang tên “Ghost Ship”, đã khiến 36 người thiệt mạng. Ngọn lửa bùng lên, lan nhanh khiến các nạn nhân bị mắc kẹt ở tầng hai xây dựng trái phép.

- Tháng 10/2015: Một vụ cháy xảy ra trong màn trình diễn pháo hoa của ban nhạc rock tại hộp đêm Colectiv ở thủ đô Bucharest, Romania, khiến 64 người thiệt mạng và khoảng 190 người bị thương.

- Tháng 1/2013: Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người tại hộp đêm Kiss ở thành phố Santa Maria, miền nam Brazil. Các nhà điều tra cho biết lớp mút cách âm trên trần nhà đã bắt lửa và phát ra khí độc khiến những người tham dự bữa tiệc ở đó tử vong nhanh chóng.

- Tháng 12/2009: Khoảng 152 người thiệt mạng khi một vụ cháy bùng phát tại hộp đêm Lame Horse ở Perm, Nga. Ngọn lửa bắt đầu khi màn trình diễn pháo hoa trong nhà làm cháy trần nhựa được trang trí bằng cành cây.

- Tháng 1/2009: Một màn trình diễn pháo hoa trong nhà sau khi đếm ngược đón năm mới đã gây ra vụ cháy tại hộp đêm Santika ở Bangkok, Thái Lan, khiến 67 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các nạn nhân tử vong do bỏng, ngạt khói và bị giẫm đạp.

- Tháng 9/2008: Vụ hỏa hoạn đã khiến 44 người thiệt mạng tại hộp đêm King of Dancers chật kín người ở Thâm Quyến, Trung Quốc, khi cảnh chen lấn xảy ra sau màn trình diễn pháo hoa làm cháy trần nhà.

- Tháng 12/2004: Tại Buenos Aires, Argentina, một vụ cháy đã khiến 194 người thiệt mạng tại hộp đêm Cromagnon Republic đông đúc sau khi một quả pháo sáng làm cháy lớp mút trên trần. Chủ hộp đêm Omar Chaban khi đó bị kết án 20 năm tù vì gây ra vụ cháy chết người và tội hối lộ. Một số người khác nhận án nhẹ hơn.

- Tháng 2/2003: Một vụ cháy tại hộp đêm Station ở West Warwick, Rhode Island, Mỹ, đã khiến 100 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Pháo hoa do ban nhạc sử dụng đã làm cháy lớp mút dễ cháy bên trong tòa nhà.

- Tháng 1/2001: Một vụ cháy tại quán cà phê ở thị trấn Volendam, Hà Lan, nơi mọi người đang đón năm mới, đã khiến 14 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

- Tháng 12/2000: Một vụ cháy được cho là do sự cố hàn xì đã khiến 309 người thiệt mạng tại một vũ trường trong tòa trung tâm thương mại ở thành phố Lạc Dương, Trung Quốc.

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