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Quân sự - Thế giới

Cháy tòa nhà đang cải tạo ở thủ đô Bỉ, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà đang được cải tạo ở trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời ông Brecht Speybrouck, người phát ngôn của Văn phòng Kiểm toán Lao động, cho biết đám cháy bắt đầu bùng phát từ tầng hai của một tòa nhà trong khu mua sắm chính ở trung tâm thủ đô Brussels. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang giếng thang máy.

Lực lượng cứu hộ đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận giếng thang máy. Tối 14/7, Văn phòng Kiểm toán Lao động xác nhận rằng 6 thi thể đã được tìm thấy ở một trong các thang máy, theo đài truyền hình RTBF của Bỉ. Danh tính nạn nhân chưa được công bố.

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Tòa nhà Oxy Building ở trung tâm Brussels, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn vào ngày 14/7/2026. Ảnh: AP/Marius Burgelman.

Thị trưởng Brussels, Philippe Close, nói với hãng AP rằng camera hồng ngoại và chó nghiệp vụ đã được sử dụng để tìm kiếm nạn nhân.

"Lực lượng cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã có mặt ngay lập tức. Mọi người đều biết mình phải làm gì và điều đó có lẽ đã giúp tránh được một thảm kịch lớn hơn", Thị trưởng Brussels, Philippe Close, cho hay.

Được biết, 250 công nhân tại hiện trường đã được sơ tán.

Quốc vương Philippe của Bỉ cùng với Thủ tướng Bart De Wever đã đến thăm khu vực hiện trường vụ cháy.

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Bernard Quintin nói rằng ông bị sốc trước vụ việc.

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các nạn nhân, người thân của họ và tất cả những người bị ảnh hưởng. Tôi chân thành cảm ơn lực lượng cứu hỏa và tất cả dịch vụ khẩn cấp vì sự tận tâm của họ”, Bộ trưởng Quintin viết trên mạng xã hội.

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Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
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