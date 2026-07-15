Đằng sau thảm kịch cháy quán bar ở Thái Lan

Giới chức cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại quán bar ở Bangkok, Thái Lan, đã tăng lên 30 người.

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 14/7 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại quán bar nhạc sống Rong Beer Na Ladprao ở Bangkok vào rạng sáng 13/7 đã tăng lên 30 người trong khi cuộc điều tra về vụ cháy vẫn đang diễn ra.

Ngoài ra, hơn 70 nạn nhân bị thương, trong đó 24 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, theo thông báo của Chính quyền Đô thị Bangkok.

Nhiều nạn nhân mắc kẹt trong nhà vệ sinh không cửa sổ

Theo thông tin ban đầu về các nạn nhân, chưa được cập nhật kể từ ngày 13/7, trong số những người thiệt mạng có 18 phụ nữ và 9 nam giới, tất cả đều là người Thái, ngoại trừ một nhân viên quán bar đến từ Lào. Số người bị thương gồm 41 phụ nữ và 34 nam giới.

Vụ cháy tại quán bar Rong Beer Na Ladprao được cho là một trong những thảm họa gây tử vong nhiều nhất ở Bangkok trong 17 năm qua. Lực lượng cứu hỏa mất nửa giờ để khống chế ngọn lửa. Hiện chưa rõ chính xác bao nhiêu người có mặt tại quán bar khi đám cháy bùng phát. Quán bar này trước đó thông báo có thể phục vụ tới 600 khách.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài quán bar nơi xảy ra vụ hỏa hoạn ở Bangkok, Thái Lan, ngày 14/7/2026. Ảnh: AP/Wason Wanichakorn.

Cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy và việc quán bar có tuân thủ các quy định an toàn hay không vẫn đang được tiến hành. Cảnh sát cho biết, phần lớn các nạn nhân thiệt mạng được phát hiện mắc kẹt trong các nhà vệ sinh không có cửa sổ.

Khảo sát toàn diện các cơ sở tương tự và siết chặt quản lý

Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt, cho biết ông đã chỉ đạo chính quyền thành phố tiến hành khảo sát toàn diện các cơ sở tương tự để đánh giá mức độ rủi ro. Thành phố cũng sẽ tăng cường thực thi các quy định hiện hành nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn, ông nói.

Những khách quen cũ của quán bar và nhiều người dân đã tới đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại khu vực gần hiện trường vụ cháy.

Sinh viên đại học Thanakon Phoklang cho biết anh đi ngang qua và muốn bày tỏ sự thương tiếc với các nạn nhân. “Thật đáng buồn”, sinh viên Phoklang chia sẻ.

Những mảnh vỡ từ quán bar, bao gồm nhạc cụ bị hư hại và ghế bị cháy đen, được nhìn thấy nằm rải rác trên vỉa hè và được các cán bộ điều tra nguyên nhân vụ cháy di chuyển ra ngoài hôm 13/7.

Dư luận đang yêu cầu làm rõ nguyên nhân và hành động sau thảm kịch, trong khi thân nhân các nạn nhân đã đến Viện Pháp y Bangkok để nhận thi thể người thân hôm 14/7.

Gia đình khóc nghẹn khi nhận thi thể người thân

Tại khu vực tập kết xe, các thành viên gia đình không kìm được nước mắt khi cùng di chuyển quan tài của người thân quá cố, đưa lên xe cứu thương về nhà.

Cô Namthip Tubsuk, mẹ của hai người con và là giáo viên, đã thiệt mạng trong vụ cháy. Dì của cô là Jittiya Phaiklaw đặc biệt quan tâm đến thông tin cho rằng cửa thoát hiểm đã bị khóa.

“Họ không nên khóa cửa. Nếu sợ khách bỏ trốn, họ có thể bố trí nhân viên bảo vệ trông chừng", bà Jittiya nói.

Bạn của Namthip, chị Jutatip Surakumhang, cho rằng cần có lời xin lỗi.

“Tôi nghĩ phải có ai đó đứng ra xin lỗi tất cả những người đã mất. Các nạn nhân cần nhận được một lời xin lỗi. Thật đau lòng”, chị Jutatip nói.

Quán bar Rong Beer Na Ladprao nơi vừa xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Pattarapong Chatpattarasill/Bangkok Post.

Quán bar đã đăng lời xin lỗi và chia buồn trên Facebook vào ngày 13/7, đồng thời cam kết hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ cháy.

Người thân và bạn bè của một nạn nhân khác, anh Top Sarobol, 35 tuổi ở Bangkok, cũng đã đến Viện Pháp y để đưa thi thể anh về. Họ bật khóc khi quan tài được đưa ra và chuyển lên xe để đưa về nhà.

“Đối với gia đình anh ấy, thật khó để chấp nhận sự thật này", bạn của anh, Nuttakarn Sevoy, chia sẻ.

Nhiều đồn đoán về nguyên nhân thảm kịch đã lan truyền nhưng phần lớn chưa được xác nhận, trong khi các chuyên gia đưa ra nhận định chung về an toàn phòng cháy chữa cháy tại Thái Lan.

Cần cuộc 'cách mạng' về quy trình an toàn phòng cháy

Hôm 13/4, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Kết cấu Thái Lan, ông Amorn Pimanmas, cho biết với báo giới bên ngoài quán bar rằng, dù chưa trực tiếp kiểm tra hiện trường, ông nhận thấy một số yếu tố rủi ro có thể làm tăng mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn.

Ông cho biết tòa nhà được xây kín, trần thấp và có thể sử dụng vật liệu xốp làm trang trí mà không được xử lý chống cháy đúng mức. Kết hợp với hệ thống thông gió hạn chế, khói sẽ tích tụ nhanh chóng, tạo ra không khí độc hại có thể là nguyên nhân chính khiến nhiều nạn nhân tử vong.

Ông cũng lưu ý rằng các quan chức cho biết quán bar này được cấp phép hoạt động như một nhà hàng có biểu diễn nhạc sống, thay vì là địa điểm giải trí, do nằm ngoài khu vực quy hoạch cho các loại hình kinh doanh này. Ông Amorn cho rằng điều này khiến quán bar không phải tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy nghiêm ngặt hơn dành cho các địa điểm giải trí.

“Cần có một cuộc 'cách mạng' về quy trình an toàn phòng cháy, và tôi nghĩ việc thực thi pháp luật cũng rất quan trọng. Không phải chúng ta không có luật, mà vấn đề là làm sao thực thi nghiêm túc từ nay về sau. Tôi nghĩ Chính phủ cần trả lời câu hỏi này”, Amorn Pimanmas nói.

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