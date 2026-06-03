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Quân sự - Thế giới

Hỏa hoạn kinh hoàng tại khách sạn ở Ấn Độ, 21 người thiệt mạng

Hỏa hoạn bùng phát tại một khách sạn ở New Delhi, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà ở khu Malviya Nagar phía nam thành phố vào ngày 3/6. Được biết, tòa nhà này là một khách sạn, có nhà hàng ở tầng trệt.

Theo thông báo của cảnh sát Delhi, đám cháy đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt. Ít nhất 21 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Hơn 40 người được giải cứu và đưa tới các bệnh viện gần đó.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

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Đám cháy lớn tại một khách sạn ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 3/6/2026. Ảnh: AP/Manish Swarup.

Những bức ảnh từ hiện trường ghi lại cảnh nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy trong khi khói dày đặc bốc lên từ tòa nhà. Một số người bị mắc kẹt bên trong được nhìn thấy đang bám vào cửa sổ và cầu cứu khi ngọn lửa lan rộng khắp các khu vực của tòa nhà.

Cư dân địa phương cũng tham gia vào nỗ lực cứu hộ, giúp sơ tán những người bị mắc kẹt bên trong và đưa một số người bị thương đến nơi an toàn.

Theo truyền thông địa phương, một số nạn nhân là người nước ngoài, đến Ấn Độ để điều trị y tế và thường lưu trú tại các khách sạn hoặc nhà nghỉ gần đó.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân sau thảm kịch. Mỗi gia đình nạn nhân cũng sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy trước đây tại trung tâm thương mại ở Iraq

Nguồn video: VTV
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Nguồn video: Ynet Global
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