Thế giới

Hỏa hoạn tại quán bar ở Thụy Sĩ, nhiều người thương vong

Nhiều người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ hỏa hoạn tại quán bar trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana thuộc dãy núi Alps ở Thụy Sĩ.

AP đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán bar trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana thuộc dãy núi Alps ở Thụy Sĩ khi nhiều người đang có mặt ở đây đón năm mới.

"Đám cháy bắt đầu vào khoảng 1h30 sáng 1/1 tại quán bar có tên Le Constellation. Hơn một trăm người đang ở trong tòa nhà khi đó. Nhiều người thiệt mạng và bị thương trong vụ hỏa hoạn”, phát ngôn viên cảnh sát Gaëtan Lathion thông tin.

no.png
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán bar trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana thuộc dãy núi Alps ở Thụy Sĩ. Ảnh chụp màn hình Ynetnews.

Cảnh sát cho biết các nhà điều tra đang xác định nguyên nhân vụ cháy. Trong khi đó, trang ynetnews cho biết, vụ nổ gây hỏa hoạn có thể là do pháo hoa được sử dụng trong quán bar này.

"Chúng tôi mới chỉ bắt đầu cuộc điều tra. Đây là một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng quốc tế với rất nhiều khách du lịch", Lathion nói.

Lathion cho biết thêm, một trung tâm tiếp nhận và đường dây nóng đã được thiết lập cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Cảnh sát đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo tại Crans-Montana nằm ở trung tâm dãy núi Alps ở Thụy Sĩ, chỉ cách Matterhorn 40 km về phía bắc.

