Hỏa hoạn tại trường học dành cho nữ sinh Kenya, nhiều người thiệt mạng

Một quan chức Chính phủ Kenya cho biết, 16 nữ sinh đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu ký túc xá của một trường nội trú dành cho nữ sinh.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại ký túc xá của trường Utumishi dành cho nữ sinh ở khu vực Gilgil, miền trung Kenya.

Bộ trưởng Giáo dục Julius Ogamba ngày 28/5 cho biết, ít nhất 16 nữ sinh đã thiệt mạng trong vụ cháy. Ngoài ra, 79 học sinh khác bị thương.

Cảnh sát đã dẫn đầu công tác cứu hộ và ứng phó khẩn cấp tại khu vực hiện trường cách thủ đô Nairobi khoảng 120 km.

Một học sinh bị thương được đưa đi sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại trường nữ sinh Utumishi ở khu vực Gilgil, miền trung Kenya, ngày 28/5/ 2026. Ảnh: AP/Andrew Kasuku.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra. Theo Bộ trưởng Ogamba, các cơ quan chức năng sẽ điều tra việc liệu nhà trường có tuân thủ quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy hay không.

Trường trung học này, có hơn 800 học sinh, thuộc sở hữu của Chính phủ và do Cảnh sát Kenya quản lý, tài trợ. Nhiều học sinh là con gái của các sĩ quan cảnh sát.

Wambui Nderitu, một nhân chứng tại hiện trường, cho biết người quản lý ký túc xá đã mở một trong hai cửa phòng ngủ “mà không thông báo cho các em học sinh thoát ra ngoài”.

“Cánh cửa thứ hai vẫn đóng. Em họ tôi may mắn thoát được ra ngoài dù bị thương ở chân. Chúng tôi được thông báo rằng nhiều học sinh đã thiệt mạng và bị thương”, Nderitu chia sẻ.

Theo AP, hỏa hoạn tại các trường nội trú ở Kenya khá phổ biến, nguyên nhân có thể là do bị đốt phá hoặc gặp sự cố về điện,...

Vụ cháy trường học nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây ở Kenya xảy ra năm 2001, khi 67 học sinh thiệt mạng trong một vụ cháy ký túc xá tại quận Machakos.

Năm 2017, 10 học sinh thiệt mạng trong một vụ cháy trường học ở Nairobi. Một học sinh đã bị truy tố tội giết người.

Năm 2024, 21 học sinh đã thiệt mạng trong một vụ cháy trường học ở miền trung Kenya. Tổng thống William Ruto đã tuyên bố quốc tang 3 ngày khi đó.

Thương vong mới nhất vụ cháy nhà máy phụ tùng ô tô Hàn Quốc

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể trong đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc.

Theo AP, lực lượng cứu hộ Hàn Quốc ngày 21/3 đã tìm thấy 10 thi thể trong đống đổ nát của một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô tại thành phố Daejeon vừa xảy ra hỏa hoạn.

Ngoài ra, ít nhất 59 người bị thương và 4 người vẫn mất tích trong vụ cháy. Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết có 25 người bị thương nặng, nhưng các nhà chức trách chưa xác nhận liệu có ai trong tình trạng nguy kịch hay không.

Cháy lớn tại nhà máy ở Hàn Quốc, hàng chục người bị thương

Theo nhà chức trách Hàn Quốc, ít nhất 55 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon.

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 20/3 cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon, miền trung Hàn Quốc.

Khói đen bốc lên từ một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở Daejeon, Hàn Quốc, trong vụ hỏa hoạn ngày 20/3/2026. Ảnh: Yonhap/AP.
Xe buýt bốc cháy ở Thụy Sĩ, nhiều người thương vong

Một chiếc xe buýt bốc cháy ở thị trấn phía tây thủ đô Thụy Sĩ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ cháy xe buýt xảy ra tại thị trấn Kerzers, cách thủ đô Bern khoảng 25 km về phía tây, vào tối 10/3. Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Chiếc xe buýt vận tải khu vực này do PostBus, một công ty trực thuộc dịch vụ bưu chính quốc gia, vận hành. Hình ảnh từ hiện trường được truyền thông Thụy Sĩ đăng tải cho thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội bên trong chiếc xe.

