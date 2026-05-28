Hỏa hoạn tại trường học dành cho nữ sinh Kenya, nhiều người thiệt mạng

Một quan chức Chính phủ Kenya cho biết, 16 nữ sinh đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu ký túc xá của một trường nội trú dành cho nữ sinh.

AP đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại ký túc xá của trường Utumishi dành cho nữ sinh ở khu vực Gilgil, miền trung Kenya.

Bộ trưởng Giáo dục Julius Ogamba ngày 28/5 cho biết, ít nhất 16 nữ sinh đã thiệt mạng trong vụ cháy. Ngoài ra, 79 học sinh khác bị thương.

Cảnh sát đã dẫn đầu công tác cứu hộ và ứng phó khẩn cấp tại khu vực hiện trường cách thủ đô Nairobi khoảng 120 km.

Một học sinh bị thương được đưa đi sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại trường nữ sinh Utumishi ở khu vực Gilgil, miền trung Kenya, ngày 28/5/ 2026. Ảnh: AP/Andrew Kasuku.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra. Theo Bộ trưởng Ogamba, các cơ quan chức năng sẽ điều tra việc liệu nhà trường có tuân thủ quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy hay không.

Trường trung học này, có hơn 800 học sinh, thuộc sở hữu của Chính phủ và do Cảnh sát Kenya quản lý, tài trợ. Nhiều học sinh là con gái của các sĩ quan cảnh sát.

Wambui Nderitu, một nhân chứng tại hiện trường, cho biết người quản lý ký túc xá đã mở một trong hai cửa phòng ngủ “mà không thông báo cho các em học sinh thoát ra ngoài”.

“Cánh cửa thứ hai vẫn đóng. Em họ tôi may mắn thoát được ra ngoài dù bị thương ở chân. Chúng tôi được thông báo rằng nhiều học sinh đã thiệt mạng và bị thương”, Nderitu chia sẻ.

Theo AP, hỏa hoạn tại các trường nội trú ở Kenya khá phổ biến, nguyên nhân có thể là do bị đốt phá hoặc gặp sự cố về điện,...

Vụ cháy trường học nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây ở Kenya xảy ra năm 2001, khi 67 học sinh thiệt mạng trong một vụ cháy ký túc xá tại quận Machakos.

Năm 2017, 10 học sinh thiệt mạng trong một vụ cháy trường học ở Nairobi. Một học sinh đã bị truy tố tội giết người.

Năm 2024, 21 học sinh đã thiệt mạng trong một vụ cháy trường học ở miền trung Kenya. Tổng thống William Ruto đã tuyên bố quốc tang 3 ngày khi đó.

