Hỏa hoạn tại trung tâm thương mại ở Iran, gần 50 người thương vong

Sở Dịch vụ Khẩn cấp Tehran cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm mua sắm gần thủ đô Iran đã khiến 8 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

An An (Theo AP, News.az)

AP dẫn thông tin từ Sở Dịch vụ Khẩn cấp Tehran ngày 6/5 cho biết, một vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại Arghavan ở thị trấn Andisheh, tỉnh Tehran, đã khiến 8 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Được biết, đám cháy bùng phát tại trung tâm thương mại nhiều tầng Arghavan gần thủ đô Tehran vào ngày 5/5.

Hình ảnh được đăng tải cho thấy lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa khi những cột khói đen lớn bốc lên từ tòa nhà.

Vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại Arghavan ở thị trấn Andisheh, tỉnh Tehran, ngày 5/5 đã khiến gần 50 người thương vong. Ảnh chụp màn hình: Tasnim.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) cho biết các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra.

Theo trang News.az, các nhà chức trách cho rằng lớp vật liệu ốp ngoài dễ cháy là yếu tố chính khiến đám cháy lan mạnh.

"Vật liệu xây dựng góp phần khiến đám cháy lan nhanh, làm phức tạp thêm công tác cứu hộ", quan chức cứu hỏa thông tin.

Được biết, lực lượng cứu hộ đã kiểm soát được đám cháy sau vài giờ chiến đấu với ngọn lửa. Việc đánh giá thiệt hại và điều trị cho những nạn nhân bị thương vẫn đang diễn ra.

Theo AP, không có dấu hiệu nào cho thấy vụ cháy có liên quan đến cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran vẫn tiếp tục được duy trì.

Quân sự - Thế giới

Hỏa hoạn tại quán bar ở Thụy Sĩ, nhiều người thương vong

Nhiều người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ hỏa hoạn tại quán bar trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana thuộc dãy núi Alps ở Thụy Sĩ.

Hỏa hoạn tại viện dưỡng lão ở Indonesia, 16 người thiệt mạng

Cảnh sát cho biết, vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một viện dưỡng lão ở Indonesia đã khiến 16 người cao tuổi thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương ngày 29/12 cho biết, đám cháy bùng phát tại viện dưỡng lão ở Manado, tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia, vào tối 28/12 khi mọi người đang ngủ.

Theo các quan chức, lực lượng cứu hỏa cùng 6 xe cứu hỏa đã phải mất hơn hai giờ để dập tắt đám cháy sau khi nhận được tin báo hỏa hoạn từ người dân gần đó.

Thương vong mới nhất vụ cháy nhà máy phụ tùng ô tô Hàn Quốc

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể trong đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc.

Theo AP, lực lượng cứu hộ Hàn Quốc ngày 21/3 đã tìm thấy 10 thi thể trong đống đổ nát của một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô tại thành phố Daejeon vừa xảy ra hỏa hoạn.

Ngoài ra, ít nhất 59 người bị thương và 4 người vẫn mất tích trong vụ cháy. Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết có 25 người bị thương nặng, nhưng các nhà chức trách chưa xác nhận liệu có ai trong tình trạng nguy kịch hay không.

