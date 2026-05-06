Hỏa hoạn tại trung tâm thương mại ở Iran, gần 50 người thương vong

Sở Dịch vụ Khẩn cấp Tehran cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm mua sắm gần thủ đô Iran đã khiến 8 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ Sở Dịch vụ Khẩn cấp Tehran ngày 6/5 cho biết, một vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại Arghavan ở thị trấn Andisheh, tỉnh Tehran, đã khiến 8 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Được biết, đám cháy bùng phát tại trung tâm thương mại nhiều tầng Arghavan gần thủ đô Tehran vào ngày 5/5.

Hình ảnh được đăng tải cho thấy lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa khi những cột khói đen lớn bốc lên từ tòa nhà.

Vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại Arghavan ở thị trấn Andisheh, tỉnh Tehran, ngày 5/5 đã khiến gần 50 người thương vong. Ảnh chụp màn hình: Tasnim.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) cho biết các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra.

Theo trang News.az, các nhà chức trách cho rằng lớp vật liệu ốp ngoài dễ cháy là yếu tố chính khiến đám cháy lan mạnh.

"Vật liệu xây dựng góp phần khiến đám cháy lan nhanh, làm phức tạp thêm công tác cứu hộ", quan chức cứu hỏa thông tin.

Được biết, lực lượng cứu hộ đã kiểm soát được đám cháy sau vài giờ chiến đấu với ngọn lửa. Việc đánh giá thiệt hại và điều trị cho những nạn nhân bị thương vẫn đang diễn ra.

Theo AP, không có dấu hiệu nào cho thấy vụ cháy có liên quan đến cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran vẫn tiếp tục được duy trì.

