Ho ra máu, xuất huyết toàn thân chỉ 12 giờ sau truyền thuốc miễn dịch

Nam người bệnh 59 tuổi ho ra máu tươi, xuất huyết nhiều vị trí chỉ 12 giờ sau truyền thuốc miễn dịch điều trị ung thư phổi.

Biến chứng đe dọa tính mạng xuất hiện chỉ sau 12 giờ

Nam người bệnh 59 tuổi được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn IV, mang đột biến gen hiếm KRAS Q61H và kèm hội chứng tăng bạch cầu ái toan cận ung thư. Chỉ 12 giờ sau khi truyền thuốc miễn dịch, người bệnh bất ngờ ho ra máu tươi, đồng thời xuất hiện nhiều vị trí xuất huyết trên cơ thể.

Giảm tiểu cầu ở mức nghiêm trọng khiến người bệnh xuất hiện các vết bầm tím trên cơ thể - Ảnh BVCC

Kết quả xét nghiệm khẩn cấp cho thấy số lượng tiểu cầu chỉ còn 1,17 G/L, thấp hơn hàng trăm lần so với mức bình thường. Đây là tình trạng giảm tiểu cầu nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ xuất huyết nội tạng và các biến chứng đe dọa tính mạng.

Không chỉ giảm tiểu cầu, người bệnh còn xuất hiện viêm tuyến giáp tự miễn, cho thấy hệ miễn dịch có phản ứng bất thường tại nhiều cơ quan. Đáng lưu ý, tình trạng giảm tiểu cầu không đáp ứng với các phác đồ điều trị tiêu chuẩn, khiến việc kiểm soát biến chứng trở nên phức tạp.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết, các tác dụng phụ liên quan đến liệu pháp miễn dịch có thể xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau trong quá trình điều trị. Do đó, theo dõi sát và nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh sau điều trị biến chứng - Ảnh BVCC

Hội chẩn đa chuyên khoa để kiểm soát xuất huyết

Trước tình trạng xuất huyết nghiêm trọng, người bệnh được thực hiện khẩn cấp các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn với sự tham gia của các chuyên khoa Ung bướu, Huyết học và Hồi sức tích cực.

Qua đánh giá toàn diện, ê-kíp nhận định tình trạng giảm tiểu cầu nhiều khả năng liên quan đến tác dụng phụ miễn dịch của thuốc. Đây là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt nguy hiểm khi số lượng tiểu cầu xuống mức quá thấp.

Hội chẩn đa chuyên khoa tìm hướng xử trí biến chứng hiếm - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương cùng ê-kíp quyết định điều chỉnh phác đồ, kết hợp Eltrombopag và Rituximab nhằm kiểm soát tình trạng giảm tiểu cầu. Hai thuốc có cơ chế tác động khác nhau, do đó người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ liều lượng, đáp ứng điều trị và nguy cơ biến chứng.

Bên cạnh hội chẩn nội viện, ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tiếp tục trao đổi chuyên môn với các chuyên gia tại Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) để củng cố đánh giá và thống nhất hướng điều trị.

Sau 6 ngày áp dụng phác đồ mới, số lượng tiểu cầu tăng từ 1,17 G/L lên 97,4 G/L. Đến ngày thứ 13, chỉ số đạt 235 G/L, trở về giới hạn bình thường. Các biểu hiện xuất huyết được kiểm soát, chức năng tuyến giáp ổn định. Người bệnh đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục được theo dõi theo kế hoạch.

Dấu hiệu cần lưu ý khi điều trị miễn dịch Ho ra máu, chảy máu bất thường hoặc xuất hiện nhiều vết bầm tím không rõ nguyên nhân. Xuất huyết ở nhiều vị trí trên cơ thể cần được đánh giá y tế khẩn cấp. Người bệnh ung thư đang điều trị miễn dịch cần tuân thủ lịch xét nghiệm và theo dõi của bác sĩ. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường, không tự ý ngừng thuốc hoặc điều chỉnh phác đồ mà cần liên hệ cơ sở điều trị.