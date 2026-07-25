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Sống Khỏe

Tạo hình phế quản cho bệnh nhân ung thư phổi

Bệnh viện K thực hiện thành công phẫu thuật tạo hình phế quản kết hợp cắt thùy trên phổi và vét hạch, giúp bảo tồn tối đa chức năng hô hấp.

Thúy Nga

Ông L.T.H. (71 tuổi) có tiền sử hút thuốc lào suốt 30 năm và đã bỏ thuốc khoảng 3 năm. Gần đây, khi xuất hiện những cơn ho kéo dài nhiều tuần, ông H. cho rằng mình chỉ mắc bệnh hô hấp thông thường nên tự điều trị tại nhà. Chỉ khi tình trạng ho kéo dài không thuyên giảm, ông mới đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u ở phổi trái với kích thước khoảng 15 x 16 cm. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái. Trong khi đó, chụp PET/CT cho thấy khối u làm xẹp gần toàn bộ thùy trên phổi trái, đồng thời phát hiện hạch trung thất nghi ngờ di căn.

Sau khi đánh giá toàn diện vị trí khối u, mức độ xâm lấn cũng như chức năng hô hấp còn lại của người bệnh, các bác sĩ quyết định chỉ định phẫu thuật tạo hình phế quản cắt thùy trên phổi trái kết hợp vét hạch.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K cho biết, phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve) là một trong những kỹ thuật khó của ngoại khoa lồng ngực.

Khác với phương pháp cắt bỏ toàn bộ lá phổi, phẫu thuật Sleeve chỉ cắt bỏ phần phổi chứa khối u cùng đoạn phế quản bị xâm lấn, sau đó tái tạo lại đường thở bằng cách nối phần phế quản còn lành.

Việc bảo tồn được phần nhu mô phổi còn lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là ở người cao tuổi. Điều này không chỉ bảo đảm nguyên tắc điều trị triệt căn ung thư mà còn giúp duy trì chức năng hô hấp, cải thiện chất lượng sống sau phẫu thuật nếu người bệnh đáp ứng đầy đủ các chỉ định chuyên môn.

Từ trường hợp của ông L.T.H., các bác sĩ khuyến cáo, người có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm, người trên 50 tuổi hoặc mắc các bệnh lý hô hấp mạn tính cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Những triệu chứng như ho kéo dài trên ba tuần, ho thay đổi tính chất, đau ngực, khó thở hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có ung thư phổi. Việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân và tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

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Phẫu thuật cắt u phổi, tạo hình phế quản cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ung thư phổi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm sẽ mở ra nhiều cơ hội điều trị hơn, đồng thời giúp người bệnh có khả năng tiếp cận các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật bảo tồn nhu mô phổi, qua đó duy trì chức năng hô hấp và nâng cao chất lượng cuộc sống.

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(Nguồn : Nhân Dân)
#Ung thư phổi do hút thuốc lâu dài #Phẫu thuật tạo hình phế quản Sleeve #Chẩn đoán sớm ung thư phổi #Nguy cơ cao sau khi bỏ thuốc lá #Vai trò khám sức khỏe định kỳ

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