Hết cảnh bán ổi khu vực lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng?

Nhiều năm nay, khu vực chân cầu Thanh Trì tới lối dẫn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 diễn ra tình trạng bán ổi gây mất TNGT, nhưng vẫn chưa xử lý triệt để.

Ngày 10/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Long Biên và Công an xã Bát Tràng đã tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến giao thông. Đặc biệt tại các sạp bán ổi bày hai bên đường cầu Thanh Trì - lối dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gây bức xúc cho nhiều người tham gia giao thông tại khu vực.

Theo Công an TP. Hà Nội, mặc dù khu vực quốc lộ đã được ngăn bằng dải phân cách với khu đường dân sinh và khu dân cư, nhưng người dân vẫn trèo qua lan can để bán ổi. Đây cũng là nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Lực lượng Công an đã lập biên bản xử lý 7 trường hợp bán hàng rong, đồng thời yêu cầu những người vi phạm ký cam kết không tái phạm.

Được biết, tại khu vực chân cầu Thanh Trì tới lối dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 diễn ra tình trạng bán ổi bên lề đường suốt nhiều năm qua gây nguy cơ TNGT và phản cảm đô thị. Mặc dù nhiều lần lực lượng chức năng đã ra quân tuyên truyền, xử lý, nhưng vẫn người buôn bán vẫn bất tuân, cố tình tái diễn.

Thiếu tá Phạm Minh Hùng, Đội Cảnh sát trật tự cho biết: "Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Công an phường, xã tại khu vực tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết triệt để tình trạng nêu trên để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến".