Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hết cảnh bán ổi khu vực lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng?

Nhiều năm nay, khu vực chân cầu Thanh Trì tới lối dẫn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 diễn ra tình trạng bán ổi gây mất TNGT, nhưng vẫn chưa xử lý triệt để.

Thiên Tuấn

Ngày 10/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Long Biên và Công an xã Bát Tràng đã tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến giao thông. Đặc biệt tại các sạp bán ổi bày hai bên đường cầu Thanh Trì - lối dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gây bức xúc cho nhiều người tham gia giao thông tại khu vực.

21.jpg

Theo Công an TP. Hà Nội, mặc dù khu vực quốc lộ đã được ngăn bằng dải phân cách với khu đường dân sinh và khu dân cư, nhưng người dân vẫn trèo qua lan can để bán ổi. Đây cũng là nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Lực lượng Công an đã lập biên bản xử lý 7 trường hợp bán hàng rong, đồng thời yêu cầu những người vi phạm ký cam kết không tái phạm.

Được biết, tại khu vực chân cầu Thanh Trì tới lối dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 diễn ra tình trạng bán ổi bên lề đường suốt nhiều năm qua gây nguy cơ TNGT và phản cảm đô thị. Mặc dù nhiều lần lực lượng chức năng đã ra quân tuyên truyền, xử lý, nhưng vẫn người buôn bán vẫn bất tuân, cố tình tái diễn.

Thiếu tá Phạm Minh Hùng, Đội Cảnh sát trật tự cho biết: "Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Công an phường, xã tại khu vực tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết triệt để tình trạng nêu trên để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến".

#cầu thanh trì #giao thông #đô thị #cao tốc hà nội #hải phòng #bán ổi

Bài liên quan

Xã hội

Xác minh vụ kẻ gian xăm trổ tháo trộm cần gạt nước nhiều ô tô ở Hà Nội

Theo hình ảnh từ camera an ninh, chỉ trong vòng 3 phút, hai kẻ trộm đã “gom” được cần gạt nước của ít nhất 4 ô tô, sau đó lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Trên mạng xã hội đang lan truyền một clip do người dân phường Hà Đông, TP Hà Nội ghi lại gây bức xúc khi 2 tên trộm ngang nhiên 'ra tay' giữa đêm, tháo hàng loạt cần gạt nước ô tô của người dân ngay trước cửa nhà. Đoạn video dài hơn 3 phút, ghi nhận vào khoảng 3h30 sáng 4/10, cho thấy 2 đối tượng phối hợp rất nhịp nhàng. Một đối tượng ngồi chờ sẵn trên xe máy, còn người kia đi bộ áp sát từng xe ô tô đỗ bên đường, nhanh chóng dùng vật chuyên dụng để tháo cần gạt nước.

capture-9506.png
2 kẻ gian tháo cần gạt nước ô tô. Ảnh cắt từ clip
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới