Lễ hội Văn hóa thế giới – Chung tay cùng đồng bào vùng lũ lụt

Theo Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, Lễ hội sẽ tổ chức đấu giá thiện nguyện và quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Với tinh thần “Kết nối - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương”, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành điểm hẹn của tình hữu nghị, quy tụ đông đảo bạn bè quốc tế, các nghệ sĩ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Theo TS Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL), chương trình đấu giá thiện nguyện và các hoạt động quyên góp sẽ thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ tại lễ hội.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất diễn ra từ ngày 10 đến 12/10.

Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được công khai minh bạch, chuyển đến các địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Nguồn quỹ sẽ được dùng để hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh thiết yếu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lễ hội Văn hoá Thế giới không chỉ tôn vinh sự đa dạng văn hoá, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn - khi con người, dù khác ngôn ngữ hay màu da, vẫn cùng chung một tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết, chung tay hàn gắn thế giới, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sự kiện không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hoá trên thế giới, mà còn là hành trình nhân ái hướng về các cộng đồng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu mà không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.

Lễ hội Văn hoá Thế giới - một cầu nối của văn hoá, nghệ thuật và lòng nhân ái - tiếp tục khẳng định thông điệp: “Khi văn hoá kết nối, thế giới cùng chung tay, không có thách thức nào không thể vượt qua, vì một tương lai phát triển bền vững cho mọi người”.

Lễ hội Văn hoá Thế giới diễn ra từ ngày 10 - 12/10, tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội). Lễ hội hứa hẹn trở thành “ngôi nhà chung” của các nền văn hóa thế giới, nơi tinh hoa nghệ thuật, ẩm thực và truyền thống của các dân tộc cùng hội tụ, tạo nên bức tranh sinh động về sự đa dạng, hòa hợp và gắn kết giữa các quốc gia trên toàn cầu.