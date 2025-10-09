Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lễ hội Văn hóa thế giới – Chung tay cùng đồng bào vùng lũ lụt

Theo Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, Lễ hội sẽ tổ chức đấu giá thiện nguyện và quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Gia Đạt

Với tinh thần “Kết nối - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương”, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành điểm hẹn của tình hữu nghị, quy tụ đông đảo bạn bè quốc tế, các nghệ sĩ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Theo TS Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL), chương trình đấu giá thiện nguyện và các hoạt động quyên góp sẽ thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ tại lễ hội.

newbanner-175997577097758603392jpeg.jpg
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất diễn ra từ ngày 10 đến 12/10.

Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được công khai minh bạch, chuyển đến các địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Nguồn quỹ sẽ được dùng để hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh thiết yếu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lễ hội Văn hoá Thế giới không chỉ tôn vinh sự đa dạng văn hoá, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn - khi con người, dù khác ngôn ngữ hay màu da, vẫn cùng chung một tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết, chung tay hàn gắn thế giới, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sự kiện không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hoá trên thế giới, mà còn là hành trình nhân ái hướng về các cộng đồng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu mà không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.

Lễ hội Văn hoá Thế giới - một cầu nối của văn hoá, nghệ thuật và lòng nhân ái - tiếp tục khẳng định thông điệp: “Khi văn hoá kết nối, thế giới cùng chung tay, không có thách thức nào không thể vượt qua, vì một tương lai phát triển bền vững cho mọi người”.

Lễ hội Văn hoá Thế giới diễn ra từ ngày 10 - 12/10, tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội). Lễ hội hứa hẹn trở thành “ngôi nhà chung” của các nền văn hóa thế giới, nơi tinh hoa nghệ thuật, ẩm thực và truyền thống của các dân tộc cùng hội tụ, tạo nên bức tranh sinh động về sự đa dạng, hòa hợp và gắn kết giữa các quốc gia trên toàn cầu.

#Lễ hội Văn hóa thế giới #đấu giá thiện nguyện #quyên góp từ thiện #bão lũ #hỗ trợ đồng bào #Hà Nội

Bài liên quan

Du lịch

Hồng Kông tháng 10 mê hoặc du khách với lễ hội sôi động và khung cảnh nên thơ

Giữa tiết thu mát lành, Hồng Kông hút hồn du khách bằng lễ hội ẩm thực rộn ràng, cảnh sắc vịnh Victoria lấp lánh và không gian tâm linh giữa đô thị hoa lệ.

hong-kong.jpg
Tháng 10, khi tiết trời mát dịu và bầu không khí trong lành tràn ngập khắp các con phố, Hồng Kông (Trung Quốc) bước vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm. Ảnh dulich
hong-kong1.jpg
Thành phố sôi động bên vịnh Victoria như được “thay áo mới”, rực rỡ trong sắc màu lễ hội, quyến rũ trong hương vị ẩm thực và lắng đọng trong những khoảng lặng tâm linh giữa đô thị hiện đại. Ảnh dulich
Xem chi tiết

Xã hội

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất khai mạc tối 10/10

“Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất” diễn ra từ ngày 10 – 12/10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Từ ngày 10 – 12/10/2025 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất”.

Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự với 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm, 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Xem chi tiết

Xã hội

Tạm hoãn tổ chức Lễ khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025

Do thời tiết phức tạp, TP Hải Phòng tạm hoãn Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Sáng 7/10, Tiểu ban Tuyên truyền Lễ hội Mùa thu Côn Sơn- Kiếp bạc 2025 có thông báo tạm hoãn tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Theo đó, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng tạm hoãn tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hội thảo quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương: Kết nối tri thức - Dẫn lối phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số

Hội thảo quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương: Kết nối tri thức - Dẫn lối phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số

Ngày 07/10, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề “International Mobility on Economic Development in an Era of Uncertainty and Digital Transformation”. Đây là một trong bốn sự kiện khoa học và diễn đàn quốc tế được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường (15/10/1960 - 15/10/2025). Khoa Kinh tế Quốc tế là đơn vị chuyên môn tổ chức Hội thảo.