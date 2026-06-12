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Giải trí - Giới trẻ

Chi Bảo từ ngôi sao màn ảnh đến cuộc sống viên mãn hiện tại

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Chi Bảo giải nghệ sau 25 năm hoạt động và hiện tập trung cho gia đình, kinh doanh.

Thu Cúc (tổng hợp)

Từ sinh viên Bách khoa đến ngôi sao màn ảnh

Theo Người Lao Động, sau khi học xong lớp 11, Chi Bảo lên TP HCM sinh sống và theo học tại phân hiệu Bách khoa của Đại học Bách khoa TP HCM với mong muốn trở thành kỹ sư tin học.

Bước ngoặt đến vào năm 1994 khi anh đăng ký theo học lớp đào tạo diễn viên của Câu lạc bộ Điện ảnh Tân Sơn Nhất. Sau khóa học, Chi Bảo được nghệ sĩ Hữu Châu giới thiệu tham gia một số vở kịch truyền hình như "Một thời để nhớ", "Cơn sóng dữ". Anh cũng góp mặt trong chương trình "Trong nhà ngoài phố" của đạo diễn Trần Văn Sáu và biểu diễn tại sân khấu nhỏ Nhà hát Hòa Bình.

Một trong những bộ phim đầu tiên giúp Chi Bảo được khán giả chú ý là "Hương đời". Đây cũng là tác phẩm truyền hình đầu tiên anh đảm nhận vai chính. Bộ phim sau đó giành Huy chương Vàng tại Liên hoan phim truyền hình về đề tài phòng chống ma túy.

Năm 1997, nam diễn viên tạo dấu ấn mạnh với vai Toàn trong "Đồng tiền xương máu". Nhân vật là một trí thức trẻ vừa tốt nghiệp, mang nhiều hoài bão và khát vọng làm giàu nhưng liên tiếp đối diện thất bại trong kinh doanh, đồng thời chịu áp lực từ những mâu thuẫn gia đình.

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Chi Bảo trong "Đồng tiền xương máu". Ảnh: Người Lao Động.

Toàn là vai diễn thành công nhất của Chi Bảo kể từ khi bước chân vào lĩnh vực phim ảnh. Bộ phim được xem là dấu mốc đưa tên tuổi Chi Bảo đến gần hơn với khán giả truyền hình cả nước, đồng thời giúp anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ cuối thập niên 1990.

Sau "Đồng tiền xương máu", Chi Bảo tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim như "Người đẹp Tây Đô", "Giao thời", "Những đứa con thành phố", "Người đàn bà yếu đuối" và "Bến sông trăng".

Đáng chú ý, vai Phẩm trong "Bến sông trăng" đã mang về cho anh Giải Mai Vàng năm 2001 ở hạng mục Nam diễn viên được yêu thích nhất. Giải thưởng này góp phần khẳng định vị trí của Chi Bảo trong nhóm nam diễn viên truyền hình được yêu thích đầu những năm 2000.

Những năm tiếp theo, Chi Bảo tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim "Lục Vân Tiên", "Cô gái xấu xí", "Váy hồng tầng 24", "Những ngọn nến trong đêm 2" và "Tình khúc bạch dương". Trong đó, vai tổng giám đốc An Đông của "Cô gái xấu xí" được nhiều khán giả yêu thích nhờ hình ảnh điềm đạm, lịch lãm và chín chắn.

Bên cạnh phim truyền hình, Chi Bảo còn tham gia các tác phẩm điện ảnh như "Đẻ mướn", "Khi đàn ông có bầu", "Võ lâm truyền kỳ", "Scandal: Hào quang trở lại" và "Hương ga". Việc hoạt động song song ở cả truyền hình và điện ảnh giúp anh duy trì sức hút trong nhiều năm.

Giải nghệ sau 25 năm đóng phim

Tháng 5/2021, Chi Bảo đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, chính thức thông báo giải nghệ sau 25 năm hoạt động nghệ thuật.

Nam diễn viên viết: "Xin tri ân và tạm biệt. Hôm nay, bằng tất cả lòng biết ơn xin được gửi đến khán giả: các cô chú, anh chị và các bạn đã đồng hành và ủng hộ Chi Bảo trong các vai diễn suốt 25 năm qua. Cho phép Chi Bảo nói lời từ biệt kết thúc với vai trò là một diễn viên, một người nghệ sĩ. Đây có lẽ là một nghề nghiệp mà Bảo may mắn có được trong đời".

Trong tâm thư, Chi Bảo cho biết nghề diễn là một trong những may mắn lớn nhất cuộc đời anh. Nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả, đồng nghiệp và gia đình đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường nghệ thuật.

Thông báo giải nghệ của Chi Bảo thời điểm đó nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.bởi anh vẫn sở hữu lượng khán giả yêu mến sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

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Ảnh: FB Chi Bảo.

Cuộc sống hiện tại bên gia đình

Sau khi rời xa nghệ thuật, Chi Bảo tập trung cho công việc kinh doanh, các hoạt động thiện nguyện và cuộc sống gia đình.

Theo Vietnamnet, nam diễn viên và doanh nhân Lý Thùy Chang công khai mối quan hệ vào năm 2019 trước khi về chung một nhà vào tháng 3/2021. Hiện cặp đôi có hai con.

Trên mạng xã hội, Chi Bảo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ và các con. Anh cũng xuất hiện trong nhiều chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cùng gia đình.

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Chi Bảo bên vợ con. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.

Mới đây, nam diễn viên tổ chức tiệc sinh nhật cho bà xã tại Côn Đảo trong không gian riêng tư với sự tham dự của bốn thành viên trong gia đình. Để tạo bất ngờ cho vợ, anh chuẩn bị hoa tươi, bánh kem và mời ban nhạc biểu diễn trực tiếp.

Tại buổi gặp gỡ, Chi Bảo và Lý Thùy Chang cũng tiết lộ dự định tổ chức lễ cưới tại Côn Đảo vào năm 2028, có sự tham gia của khoảng 30 cặp bạn bè thân thiết.

Rời xa màn ảnh, Chi Bảo lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn trước, tập trung cho gia đình và các hoạt động cá nhân. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, Chi Bảo vẫn được nhiều khán giả nhắc nhớ qua các vai diễn như Toàn trong "Đồng tiền xương máu" hay An Đông của "Cô gái xấu xí".

Mời quý độc giả xem video: "Sao Việt gây ấn tượng ở gameshow quốc tế". Nguồn: VTV.
#Chi Bảo #diễn viên #nghệ thuật #gia đình #nghệ sĩ Việt

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