Quốc Cơ dành lời ngọt ngào cho Hồng Phượng trong ngày bảo vệ luận văn

Giải trí

Quốc Cơ dành lời ngọt ngào cho Hồng Phượng trong ngày bảo vệ luận văn

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ cảm ơn Hồng Phượng luôn kề vai sát cánh, động viên và ủng hộ anh không ngừng trong suốt chặng đường học tập đầy thử thách.

Trên trang cá nhân, Quốc Cơ chia sẻ hình ảnh hoàn thành bảo vệ luận văn thạc sĩ. Nam nghệ sĩ xiếc gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo, vợ - MC Hồng Phượng. Ảnh: FB Quốc Cơ.
"Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến “nóc nhà” của mình – người vợ luôn kề vai sát cánh, động viên và ủng hộ mình không ngừng trong chặng đường học tập đầy thử thách này", Quốc Cơ viết. Ảnh: FB Hồng Phượng.
Quốc Cơ từng chia sẻ trên Dân Việt, ngày mới hẹn hò Hồng Phượng, anh chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: FB Hồng Phượng.
"Vậy mà tình yêu vun đắp sao đến giờ mình đã tốt nghiệp đại học và đang học lên thạc sĩ, còn nàng thì đang trên con đường học cao hơn nữa. Tất cả cứ nhẹ nhàng bền bỉ cùng nhau", Quốc Cơ tâm sự năm 2023. Ảnh: FB Quốc Cơ Hồng Phượng.
Theo Vietnamnet, sau khi kết hôn, Hồng Phượng chọn lùi lại phía sau, làm hậu phương cho Quốc Cơ. Ảnh: FB Quốc Cơ Hồng Phượng.
Cô đầu tư cho 2 anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, giúp họ vạch ra định hướng phát triển trong chặng đường 2 năm. Ảnh: FB Quốc Cơ Hồng Phượng.
Quốc Cơ chia sẻ, dù từng "chinh chiến" quốc tế nhiều năm, nhờ sự giúp sức, định hướng của Hồng Phượng mà hai anh em mới có thành tựu ở Tây Ban Nha. Ảnh: FB Quốc Cơ.
Vợ chồng Quốc Cơ có hai người con: Vĩ Lâm (sinh năm 2016) và Khả Vy (sinh năm 2020). Ảnh: FB Quốc Cơ.
Hai nhóc tì nhà Quốc Cơ và Hồng Phượng đáng yêu, kháu khỉnh. Ảnh: FB Quốc Cơ.
Theo VTV, trong nhà, Hồng Phượng đóng vai "phù thủy", còn Quốc Cơ rất cưng chiều hai con. Ảnh: FB Quốc Cơ Hồng Phượng.
