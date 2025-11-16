Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quốc Cơ và Hồng Phượng: Hạnh phúc bên nhau và hành trình sự nghiệp

Giải trí

Quốc Cơ và Hồng Phượng: Hạnh phúc bên nhau và hành trình sự nghiệp

Cặp đôi nghệ sĩ Quốc Cơ và Hồng Phượng chia sẻ cuộc sống hạnh phúc, sự nghiệp và việc nuôi dạy con cái theo đuổi đam mê của riêng mình.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Quốc Cơ-Hồng Phượng)
Mới đây, cư dân mạng chia sẻ clip Quốc Cơ đặt điện thoại xuống sau khi Hồng Phượng nói nhỏ với anh trong lúc cả hai ngồi cạnh nhau tại một sự kiện.
Mới đây, cư dân mạng chia sẻ clip Quốc Cơ đặt điện thoại xuống sau khi Hồng Phượng nói nhỏ với anh trong lúc cả hai ngồi cạnh nhau tại một sự kiện.
"Bỏ điện thoại xuống đi anh, đang quay hình", Hồng Phượng tiết lộ câu nói với Quốc Cơ.
"Bỏ điện thoại xuống đi anh, đang quay hình", Hồng Phượng tiết lộ câu nói với Quốc Cơ.
Quốc Cơ giải thích rằng anh có công việc quan trọng nên sử dụng điện thoại.
Quốc Cơ giải thích rằng anh có công việc quan trọng nên sử dụng điện thoại.
Theo Vietnamnet, Quốc Cơ và Hồng Phượng gặp nhau trong một chuyến giao lưu văn hóa Việt Nam - Canada. Sau nửa năm quen nhau, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Theo Vietnamnet, Quốc Cơ và Hồng Phượng gặp nhau trong một chuyến giao lưu văn hóa Việt Nam - Canada. Sau nửa năm quen nhau, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Vợ chồng Quốc Cơ thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện.
Vợ chồng Quốc Cơ thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện.
Cặp đôi quay nhiều clip vui vẻ, hài hước rồi đăng tải trên trang cá nhân.
Cặp đôi quay nhiều clip vui vẻ, hài hước rồi đăng tải trên trang cá nhân.
Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, ngoài công việc dẫn chương trình, Hồng Phượng phụ giúp Quốc Cơ kinh doanh sản phẩm truyền thống của gia đình. Phía Quốc Cơ đang tập tành kinh doanh.
Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, ngoài công việc dẫn chương trình, Hồng Phượng phụ giúp Quốc Cơ kinh doanh sản phẩm truyền thống của gia đình. Phía Quốc Cơ đang tập tành kinh doanh.
Vào tháng 9/2025, Quốc Cơ hoàn thành bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý Văn hóa.
Vào tháng 9/2025, Quốc Cơ hoàn thành bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý Văn hóa.
Vợ chồng Quốc Cơ cho các con học các trường công chất lượng cao, tôn trọng sự lựa chọn của các con chứ không áp đặt về việc theo nghiệp xiếc của Quốc Cơ.
Vợ chồng Quốc Cơ cho các con học các trường công chất lượng cao, tôn trọng sự lựa chọn của các con chứ không áp đặt về việc theo nghiệp xiếc của Quốc Cơ.
Hiện tại, vợ chồng Quốc Cơ cảm thấy rất hạnh phúc khi các con yêu thích luyện tập xiếc như một môn năng khiếu.
Hiện tại, vợ chồng Quốc Cơ cảm thấy rất hạnh phúc khi các con yêu thích luyện tập xiếc như một môn năng khiếu.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Quốc Cơ-Hồng Phượng)
#Quốc Cơ #Hồng Phượng #MC Hồng Phượng #vợ chồng Hồng Phượng #chồng Hồng Phượng #vợ Quốc Cơ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT