Xã hội

Hàng nghìn học sinh tiểu học 'cảm nhận' hiểm nguy từ TNGT

Hơn 1,2 nghìn học sinh tiểu học có một ngày đáng nhớ khi được CSGT tuyên truyền trong Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Đăng Lê

Ngày 24/11, tại trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang (phường Long Bình, TP HCM), hơn 1.200 học sinh và giáo viên đã được các cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc (PC08, Công an TP HCM) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông.

1jaq3s9nv-4q12mq.jpg
Các em học sinh chăm chú lắng nghe CSGT nói chuyện.
1jaq3s9no-4q12mq.jpg
Hơn 1.200 học sinh trường tiểu học Nguyễn Minh Quang có một ngày đáng nhớ khi được CSGT tuyên truyền trong “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT.

“Đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông do PC08 phối hợp với UBND và Công an phường Long Bình tổ chức thực hiện”, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc thông tin.

1jaq3s9nk-4q12mq.jpg
1jaq3s9o4-4q12mq.jpg
Ban tổ chức đã trao tặng 400 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh

Tại sự kiện, hàng nghìn các em học sinh và giáo viên đã được nghe các cán bộ chiến sĩ CSGT nói về những mối nguy hiểm từ ý thức không tuân thủ an toàn giao thông dẫn đến tai nạn giao thông.

1jaq3s9na-4q12mq.jpg
“Buổi tuyên truyền nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi của các em, nhưng rất hiệu quả.

“Buổi tuyên truyền nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi của các em nhưng rất hiệu quả. Hy vọng các em sẽ ý thức tự bảo vệ mình trong việc giữ an toàn giao thông hôm nay và mai sau”, đại diện PC08 chia sẻ.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao tặng 400 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh.

