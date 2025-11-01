Hà Nội

Xã hội

Hai người tử vong trong vụ sập giàn giáo tại Hải Phòng

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo tại một công trình khu vực lô 30, đường Lê Hồng Phong khiến 3 người thương vong.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, vụ sập giàn giáo xảy ra khoảng 22h50 ngày 31/10 tại công trình xây dựng số 06B lô 30A, Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Gia Viên, TP Hải Phòng, trong quá trình thi công xây dựng.

666655.jpg
Hiện trường vụ việc.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, đại diện UBND phường Gia Viên cho biết, ngay khi nhận được tin báo, UBND phường Gia Viên, Công an phường Gia Viên và các lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố.

Theo vị đại diện phường Gia Viên, nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động do trong quá trình thi công đổ bê tông sàn tầng 2 đã gây sập sàn, khiến 2 công nhân bị kẹt bên trong công trình là ông D. Đ. H và ông P. V. Đ. Hậu quả cả 2 công nhân trên đều tử vong. Ngoài ra còn có 1 công nhân khác là ông L. T. Q bị thương tích ở chân.

Sau khi đưa được các nạn nhân ra ngoài, các lực lượng tiếp tục làm nhiệm vụ khắc phục sự cố tại hiện trường. UBND phường Gia Viên đã kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

