Phước Bình: Chỉ định thầu gói sửa Trường Lê Hồng Phong, tiết kiệm 3%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Bình (TP Đồng Nai) đã hoàn thành quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án sửa chữa một số hạng mục trường tiểu học Lê Hồng Phong. Quy trình được triển khai chặt chẽ, nhanh chóng và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý ngân sách công ích.

Minh bạch dữ liệu gói thầu sửa chữa cơ sở giáo dục

Hồ sơ quản lý đầu tư cho thấy dự án sửa chữa một số hạng mục trường tiểu học Lê Hồng Phong được khởi động pháp lý bằng Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 05/06/2026 do Chủ tịch UBND phường Phước Bình ký thông qua. Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt là 1.600.000.000 đồng, trong đó dự toán chi phí xây dựng cụ thể ở mức 1.377.247.109 đồng.

Đến ngày 12/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Bình ký phê duyệt Quyết định số 64/QĐ-KTHT&ĐT ban hành kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định giá gói thầu xây dựng đồng nhất với dự toán chi phí xây dựng gốc là 1.377.247.109 đồng.

Chỉ ba ngày sau, vào ngày 15/06/2026, Quyết định số 67/QĐ-KTHT&ĐT do Trưởng phòng Mai Trung Kiên phê duyệt đã chính thức chỉ định thầu rút gọn gói thầu xây lắp trên cho Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Quân. Giá trúng thầu được xác định sau thương thảo là 1.335.928.623 đồng.

Biên độ chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu mang lại giá trị tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách nhà nước là 41.318.486 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 3%.

Quyết định số 67/QĐ-KTHT&ĐT. (Nguồn MSC)

Nhận diện năng lực thực tế của đơn vị xây lắp địa phương

Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Quân, có mã số doanh nghiệp là 3800668810. Doanh nghiệp hoạt động kể từ khi thành lập vào 05/2010, đăng ký trụ sở chính tại Khu Phố 2, Phường Phước Long, TP Đồng Nai. Lĩnh vực hoạt động cốt lõi của đơn vị bao gồm xây dựng nhà để ở và thi công các công trình đường bộ, công trình thủy lợi, chuẩn bị mặt bằng.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 30 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng 24 gói, trượt 5 gói và bị hủy 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế (bao gồm cả các gói thầu liên danh) ghi nhận khoảng 204.098.527.739 đồng.

Quản lý ngân sách hiệu quả và góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

Việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với một gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có giá trị hơn 1,3 tỷ đồng được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành, cụ thể là các điều khoản quy định hạn mức và điều kiện chỉ định thầu tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Toàn bộ quy trình từ phê duyệt dự án, duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến ban hành quyết định chỉ định thầu chỉ diễn ra gọn gàng trong vòng 10 ngày, bảo đảm tiến độ thi công cơ sở vật chất khẩn trương phục vụ năm học mới.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc cơ quan quản lý đạt được tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 3% thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn là một điểm sáng đáng khích lệ trong công tác quản lý tài chính công. Thông thường, do đặc thù rút gọn và không qua đấu trường cạnh tranh rộng rãi, các gói thầu chỉ định thầu thường có biên độ tiết kiệm rất thấp, dưới 1%. Việc tiết kiệm được hơn 41 triệu đồng thể hiện sự nghiêm túc của chủ đầu tư trong khâu đàm phán giá, tuân thủ đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về siết chặt kỷ luật ngân sách và tối ưu hóa hiệu quả chi thường xuyên, góp phần minh bạch hóa đầu tư công tại địa phương.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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