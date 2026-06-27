Đồng Nai: Công ty Hoàng Ngọc trúng gói thầu gần 2,76 tỷ đồng tại xã Lộc Thành

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Lộc Thành, TP Đồng Nai vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Đường nhựa tổ 6 ấp Tân Bình 2. Đây là dự án hạ tầng giao thông cấp cơ sở nhằm nâng cao năng lực đi lại cho người dân địa phương, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Kết quả đấu thầu qua mạng ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công ở mức thấp, đồng thời đơn vị trúng thầu là một doanh nghiệp địa phương.

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án đường giao thông xã Lộc Thành

Cụ thể, ngày 22/06/2026, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành - Hồ Quang Khánh đã ký Quyết định số 1062/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Ngọc, có mã số doanh nghiệp là 3800655240, trụ sở chính tại TP Đồng Nai.

Giá gói thầu được công bố công khai là 2.797.247.059 đồng. Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Ngọc trúng thầu với giá chính thức 2.763.679.000 đồng. Biên độ chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu đạt xấp xỉ 33.568.059 đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 1,2%.

Quyết định số 1062/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Trước đó, tiến trình triển khai dự án được thực hiện qua các bước pháp lý cơ bản. Ngày 06/05/2026, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thành đã ký thay Chủ tịch phê duyệt Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 3.370.170.214 đồng. Tiếp đó, ngày 04/06/2026, Quyết định số 979/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng do Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thành ban hành. Đến ngày 09/06/2026, Chủ tịch Hồ Quang Khánh ký Quyết định số 997/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng.

Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai trong 150 ngày. Biên bản mở thầu ghi nhận hệ thống hoàn thành mở thầu vào lúc 10 giờ 39 phút ngày 18/06/2026 với 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Đơn vị đảm nhận công tác chấm thầu là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thương mại 379. Báo cáo đánh giá hồ sơ được hoàn thành trong vòng 2 ngày. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại gói thầu này là Công ty TNHH Tư vấn Vũ Gia với giá dự thầu 2.793.051.191 đồng. Do có giá dự thầu cao hơn, Công ty TNHH Tư vấn Vũ Gia xếp hạng thứ hai và không được lựa chọn, nhường vị trí trúng thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Ngọc.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu lịch sử đấu thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Ngọc là một đối tác đối với các chủ đầu tư tại địa phương. Doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 03/12/2010 và đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Ngọc đã tham gia tổng cộng 23 gói thầu, trong đó trúng thầu 22 gói và có 1 gói thầu đang chờ công bố kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế của đơn vị này ghi nhận khoảng 41.006.561.643 đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ 23 gói thầu mà doanh nghiệp này từng tham gia đều phân bổ tập trung tại khu vực địa giới hành chính TP Đồng Nai. Dữ liệu hệ thống cho thấy tần suất đấu thầu giữa nhà thầu và các cơ quan hành chính cấp cơ sở. Cụ thể, doanh nghiệp từng trúng 3 gói thầu tại UBND xã Lộc Thiện, 2 gói thầu tại UBND xã Lộc Thịnh, 3 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Ninh (cũ) làm bên mời thầu.

Lập trường pháp lý và góc nhìn từ các chuyên gia tài chính công

Việc các gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách tại cấp xã đạt tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn là chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận và giới chuyên gia pháp lý. Hành lang pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đặt mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tư công, bảo đảm tính cạnh tranh sòng phẳng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh qua mạng ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,20% không vi phạm các điều khoản cấm của pháp luật nếu quy trình lập hồ sơ, thẩm định và chấm thầu được thực hiện đúng trình tự. Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Văn Lập phân tích rằng biên độ giảm giá hẹp đặt ra yêu cầu khách quan cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra trong việc rà soát lại tính sát thực của khâu lập dự toán giá gói thầu. Nếu giá dự toán được lập cao hơn giá thị trường thực tế, biên độ tiết kiệm sẽ không phản ánh đúng bản chất hiệu quả kinh tế.

Theo chuyên gia kinh tế đầu tư công Nguyễn Quốc Vũ, sự xuất hiện của hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ là điểm đáp ứng điều kiện tối thiểu về tính cạnh tranh theo Thông tư 79/2025/TT-BTC. Việc thắt chặt kỷ cương trong công tác đấu thầu theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi người đứng đầu các chủ đầu tư cấp xã phải nâng cao trách nhiệm giải trình toàn diện về tính tối ưu của dòng vốn công được giao quản lý.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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