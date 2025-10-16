Hà Nội gia hạn 1.302,6 m2 'đất vàng' cho Công ty cổ phần Thực phẩm

Hà Nội gia hạn sử dụng đất cho Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại số 319 phố Tây Sơn, phường Kim Liên để tiếp tục sử dụng làm Trung tâm thương mại.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Quyết định số 5171/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

Theo đó, gia hạn sử dụng đất đối với 1.302,6 m2 cho Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại số 319 phố Tây Sơn, phường Kim Liên (trước đây là phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) để tiếp tục sử dụng làm Trung tâm thương mại với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định bởi các mốc A', A1, A, 12 về 9, M4=G, 3, F, 2, C, B", B', A", A' tại Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/200 do Công ty cổ phần Khảo sát Địa chính và Đo đạc bản đồ Hà Nội lập tháng 6/2025 được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận ngày 17/9/2025 và thông tin chỉ giới đường đỏ kèm theo văn bản số 1457/QHKT-HTKT ngày 10/4/2025 của Sở Quy hoạch- Kiến trúc.

Trong tổng số 1.302,6 m2 đất có: 1.254,6 m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ, xác định bởi các mốc A', A1, A, 12 về 9, M4=G, 3, F, E', E, D', D, C', B", B', A", A'; để làm Trung tâm thương mại; Thời hạn thuê đất: từ ngày 30/3/2025 đến hết ngày 30/3/2045.

48 m2 nằm trong chỉ giới đường đỏ, xác định bởi các mốc C, 2, F, E', E, D', D, C', B", C; khi Nhà nước thu hồi phải bàn giao lại theo quy định; thời hạn thuê đất từ 30/3/2025 đến khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không quá ngày 30/3/2045.

UBND Thành phố giao Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thuế thành phố Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan.

Quá trình sử dụng đất, Công ty phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, kinh doanh bất động sản; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; không được chuyển mục đích sử dụng đất nếu chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư (nếu có) phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đấu giá và pháp luật khác có liên quan.

Khi đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng công trình xây dựng phải liên hệ với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND phường Kim Liên để được thỏa thuận về quy hoạch kiến trúc, cấp bản vẽ chỉ giới đường đỏ và công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan để đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch có liên quan được UBND Thành phố phê duyệt.

Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng; Thuế thành phố Hà Nội và các Sở có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành: kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.