Tưởng căng thẳng do stress, không ngờ bệnh cường giáp nguy hiểm

Nhiều người khi thấy tim đập nhanh, run tay hay sụt cân đột ngột thường nghĩ nguyên nhân do căng thẳng, stress hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, đây cũng là biểu hiện sớm của bệnh cường giáp, khi tuyến giáp hoạt động quá mức khiến hormone tăng cao làm rối loạn toàn bộ quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Sụt cân bất thường, tim đập nhanh không chỉ là căng thẳng, stress

Trong nhịp sống hối hả, nhiều người phải chịu rất nhiều các áp lực từ công việc, cuộc sống, quan hệ xã hội dẫn đến căng thẳng, lo âu, mất ngủ...

Khi tình trạng này tăng cao một số người có thể kèm theo các triệu chứng như sụt cân, tim đập nhanh, run tay chân hoặc hồi hộp phần lớn đều cho rằng đó là hậu quả của thiếu ngủ hay stress tạm thời, nên chủ quan, tự điều chỉnh tại nhà mà không đi thăm khám.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết, những triệu chứng này đôi khi không chỉ là phản ứng của cơ thể trước stress, mà còn có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh cường giáp.

Bệnh cường giáp là tình trạng tuyến giáp hoạt động quá mức, sản xuất dư thừa hormone. Khi lượng hormone này tăng cao, cơ thể bị rối loạn chuyển hóa, dẫn đến nhiều triệu chứng ảnh hưởng đến tim mạch, hệ thần kinh và tâm thần.

BSCKI Huỳnh Thị Hoài Trang chia sẻ với bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BSCKI Huỳnh Thị Hoài Trang, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh: “Bệnh Cường giáp thường gặp ở nữ giới nhiều gấp 7 lần nam giới, đặc biệt trong độ tuổi 20 - 40 tuổi.

Ở thời điểm này phụ nữ thường chịu nhiều áp lực về công việc, chăm sóc gia đình và thay đổi nội tiết tố. Chính sự căng thẳng kéo dài và rối loạn nội tiết được xem là nguyên nhân làm tăng sản xuất lượng hormone tuyến giáp, bên cạnh yếu tố gen”.

Cũng theo bác sĩ Trang, các triệu chứng phổ biến của bệnh cường giáp xuất phát từ sự dư thừa hormone tuyến giáp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể. Người bệnh thường sụt cân bất thường khi hormone tuyến giáp dư thừa làm tăng tốc quá trình trao đổi chất, ngay cả khi ăn uống đầy đủ.

Đồng thời, tim cũng phải làm việc nhiều hơn để bù đắp cho nhu cầu tăng lưu lượng máu, dẫn đến tình trạng tim đập nhanh, nếu kéo dài có thể gây rối loạn nhịp tim hoặc suy tim.

Thêm vào đó, run tay chân là một biểu hiện khác, ban đầu có thể nhẹ và rất dễ bị bỏ qua nhưng khi hormone tuyến giáp tăng cao, hệ thần kinh giao cảm bị kích thích, tình trạng run trở nên rõ rệt hơn, đặc biệt khi người bệnh cầm nắm đồ vật.

Chủ quan với bệnh cường giáp nhiều bệnh nhân gặp biến chứng nguy hiểm

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh tiếp nhận chị N.P.T (26 tuổi, Hà Nội) đến thăm khám trong tình trạng sụt 4kg chỉ trong gần một tháng, kèm theo cảm giác tim đập nhanh, run tay, hồi hộp và mệt mỏi kéo dài.

Qua khai thác bệnh sử, chị cho biết đã đi khám nhiều nơi nhưng chỉ được chẩn đoán men gan cao và điều trị theo hướng thông thường. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà còn ngày càng nghiêm trọng.

Sau khi thăm khám lâm sàng, BSCKI Huỳnh Thị Hoài Trang nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến bệnh lý tuyến giáp nên đã chỉ định xét nghiệm hormone tuyến giáp kết hợp siêu âm tầm soát tuyến giáp. Kết quả cho thấy chị T mắc bệnh cường giáp, dẫn đến tình trạng sụt cân nhanh, tim đập nhanh và run tay kéo dài trong thời gian qua.

Ngay sau khi xác định được nguyên nhân, bệnh nhân được chỉ định điều trị theo phác đồ nội khoa dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Nội tiết. Sau 1 tháng tái khám, kết quả cho thấy các triệu chứng hồi hộp, run tay và sụt cân đã hoàn toàn biến mất, chức năng tuyến giáp dần ổn định, nồng độ hormone trở về mức bình thường, sức khỏe tổng thể cải thiện rõ rệt.

Chị T tái khám sau thời gian điều trị - Ảnh BVCC

Chia sẻ thêm về ca bệnh bác sĩ Trang cho biết: “Cường giáp nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, suy tim, rối loạn chuyển hoá, thậm chí là cơn bão giáp nếu không được cấp cứu kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng”.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh trường hợp của chị T là một ví dụ may mắn, khi bệnh được phát hiện và can thiệp kịp thời trước khi các biến chứng nguy hiểm xuất hiện. Nhờ tuân thủ đúng phác đồ điều trị, quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, các chỉ số hormone trở về mức bình thường, và sức khỏe nhanh chóng ổn định.