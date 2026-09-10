Gói thầu 8,74 tỷ đồng tại Bình Thành: Nhà thầu giá thấp nhất bị loại

Hồ sơ của hai đối thủ không đạt yêu cầu kỹ thuật vì thiếu bản vẽ, biểu đồ và biện pháp thi công; tạo cơ hội cho Đại Huy Hoàng trúng gói thầu tại xã Bình Thành

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp thuộc công trình Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ấp 61.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt 8.740.176.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Dữ liệu công khai cho thấy có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong quá trình đánh giá, 2 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, trong đó có đơn vị chào giá thấp nhất. Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng là nhà thầu duy nhất được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật và sau quá trình hoàn thiện, thương thảo hợp đồng, được phê duyệt trúng thầu với giá 7.508.000.000 đồng.

Gói thầu hơn 8,74 tỷ đồng có 3 nhà thầu dự thầu

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu có mã TBMT IB2600265005, mã KHLCNT PL2600145962, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói.

Ngày 27/05/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Thành Dương Văn Việt ký Quyết định số 168/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Theo cơ cấu dự toán được phê duyệt, giá gói thầu là 8.740.176.000 đồng, trong đó chi phí xây lắp 7.587.299.000 đồng, chi phí thiết bị 358.316.000 đồng và chi phí dự phòng 794.561.000 đồng.

Đến ngày 05/06/2026, chủ đầu tư ban hành Quyết định số 176/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng thương mại TTNT lập.

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/06/2026 ghi nhận 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Nguồn: MSC

Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cơ khí Xây dựng Quảng Đức chào giá 8.361.473.893 đồng; Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng chào giá 8.698.843.719 đồng; Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thương mại Hưng Thịnh chào giá 8.719.194.948 đồng.

Cả 3 nhà thầu đều không đề xuất tỷ lệ giảm giá trong đơn dự thầu.

Tại thời điểm mở thầu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cơ khí Xây dựng Quảng Đức là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất, thấp hơn giá dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng 337.369.826 đồng.

Hai hồ sơ không đạt yêu cầu kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 172/BC-ĐGHSDT do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng thương mại TTNT lập ngày 22/06/2026, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cơ khí Xây dựng Quảng Đức không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Báo cáo nêu, bản vẽ biện pháp thi công trắc đạc, định vị không thể hiện bản vẽ trích đo cao độ các hạng mục; không thể hiện bản vẽ thi công di dời đường điện. Biểu đồ huy động vật tư, vật liệu cũng không thể hiện nhựa đường, bê tông nhựa nóng, là loại vật tư chủ yếu của dự án, trong khi bảng tiến độ có thể hiện công tác tưới rải nhựa và biểu đồ thiết bị có bố trí máy rải tưới nhựa.

Đối với Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thương mại Hưng Thịnh, tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ không đạt yêu cầu do chưa nêu quy trình và trình tự thi công; không thể hiện thuyết minh biện pháp kiểm tra, nghiệm thu của nhiều công tác chính như trắc đạc, móng cấp phối đá dăm, tưới dính bám, thảm bê tông nhựa, láng nhựa 2 lớp, lát gạch Terrazzo, chiếu sáng năng lượng mặt trời và di dời đường điện.

Báo cáo cũng nêu nhà thầu đề xuất hố ga xây gạch và ống cấp nước PVC, khác với thiết kế được duyệt là hố ga bê tông cốt thép và đường ống bê tông đúc sẵn.

Ngoài ra, hồ sơ của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thương mại Hưng Thịnh không nộp bản vẽ biện pháp thi công và thiếu toàn bộ biểu đồ bố trí nhân sự, tiến độ thi công, máy móc thiết bị, vật tư vật liệu.

Sau khi đánh giá, Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng là nhà thầu duy nhất được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Theo hồ sơ, bên mời thầu không thực hiện xếp hạng tài chính mà chuyển sang bước đối chiếu tài liệu và đề nghị trúng thầu.

Giá trúng thầu giảm hơn 1,19 tỷ đồng so với giá dự thầu

Một nội dung được thể hiện trong hồ sơ lựa chọn nhà thầu là sự thay đổi về giá giữa báo cáo đánh giá E-HSDT và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tại Báo cáo đánh giá số 172/BC-ĐGHSDT ngày 22/06/2026, đơn vị tư vấn kiến nghị giá trúng thầu bằng giá dự thầu ban đầu của Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng là 8.698.843.719 đồng.

Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 41.332.281 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,47%.

Tuy nhiên, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 187/QĐ-BQLDA ngày 24/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Thành Dương Văn Việt phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng trúng thầu với giá 7.508.000.000 đồng.

Nguồn: MSC

So với giá gói thầu được duyệt 8.740.176.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 1.232.176.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 14,10%.

So với giá dự thầu ban đầu của Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng, giá trúng thầu giảm 1.190.843.719 đồng, tương đương 13,69%.

Đối chiếu với cơ cấu dự toán, giá trúng thầu 7.508.000.000 đồng thấp hơn chi phí xây lắp được xác định trong dự toán là 7.587.299.000 đồng khoảng 79.299.000 đồng, tương đương 1,05%.

Theo hồ sơ, hợp đồng áp dụng hình thức trọn gói, thời gian thi công kéo dài đến ngày 20/01/2027. Việc tổ chức thi công, quản lý chất lượng, khối lượng và nghiệm thu công trình được thực hiện theo hồ sơ thiết kế, hợp đồng và các quy định có liên quan.

Công ty Đại Huy Hoàng đã trúng 38 gói thầu

Theo dữ liệu được cung cấp, Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng có mã số thuế 0313943348, địa chỉ trụ sở đăng ký tại Phường An Lạc, TP HCM, do ông Phạm Xuân Yên làm người đại diện pháp luật.

Tính đến tháng 9/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 74 gói thầu, trong đó trúng 38 gói, trượt 33 gói, 3 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 240.273.857.049 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 77.548.298.741 đồng; tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 162.725.558.308 đồng.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 95,89%, dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu.

Chuyên gia phân tích căn cứ đánh giá hồ sơ kỹ thuật

Trao đổi về việc đánh giá hồ sơ dự thầu tại bước kỹ thuật, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định các tiêu chuẩn đánh giá trong E-HSMT phải bám sát yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế công trình.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, căn cứ Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc làm rõ hồ sơ dự thầu được áp dụng đối với các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với đề xuất kỹ thuật và giá dự thầu, việc làm rõ không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp.

Từ các nội dung được nêu trong báo cáo đánh giá, luật sư cho rằng việc thiếu bản vẽ trích đo cao độ, không nộp bản vẽ thi công di dời đường điện, không thể hiện vật tư chủ yếu trong biểu đồ huy động hoặc đề xuất khác với chủng loại kết cấu theo thiết kế là những nội dung cần được xem xét trên cơ sở tiêu chí cụ thể của E-HSMT và hồ sơ thiết kế được duyệt.

“Do đó, việc tổ chuyên gia đánh giá các hồ sơ này không đạt yêu cầu kỹ thuật là có căn cứ theo các tiêu chí đã được đặt ra trong E-HSMT. Đồng thời, khi chỉ có 1 nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật, việc bên mời thầu không xếp hạng tài chính mà mời đối chiếu tài liệu là tuân thủ khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính”, Luật sư Nguyễn Thị Hương phân tích.

Với các dữ liệu được công khai, kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy 3 nhà thầu tham dự, 2 hồ sơ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng được phê duyệt trúng thầu với giá 7.508.000.000 đồng. Đây là những thông tin có thể đối chiếu từ hồ sơ mời thầu, biên bản mở thầu, báo cáo đánh giá và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.