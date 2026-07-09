Xã Dầu Tiếng đấu thầu rộng rãi gói hơn 3 tỷ chỉ một nhà thầu tham gia

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào khu du lịch lòng hồ Dầu Tiếng.

Gói thầu này có nội dung cốt lõi là thực hiện hạng mục di dời lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước nhằm phục vụ hạ tầng phát triển du lịch và dân sinh tại địa phương.

Căn cứ theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2600155963 được đăng tải công khai, hình thức lựa chọn được xác định là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện 90 ngày.

Hồ sơ mời thầu của gói thầu này được phê duyệt theo Quyết định số 76/QĐ-BQL ngày 09/06/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng Trần Khắc Mỹ ký duyệt. Đơn vị được giao trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC.

Việc thẩm định hồ sơ mời thầu được giao cho Công ty TNHH Hưng Minh Khôi thực hiện theo đúng các quy trình kỹ thuật. Sau khi phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo mã số thông báo mời thầu IB2600263570, gói thầu kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều nhà thầu có năng lực tham gia cạnh tranh lành mạnh để mang lại phương án tối ưu kinh tế cho chủ đầu tư.

Trạng thái đơn thầu tại một gói thầu rộng rãi qua mạng

Tại thời điểm hoàn thành mở thầu vào lúc 14h26 ngày 18/06/2026, hệ thống e-GP ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ là Công ty TNHH Điện Nam Trung. Do tính chất không có đối thủ cạnh tranh trên sàn thầu điện tử, doanh nghiệp này đã đề xuất giá dự thầu ban đầu là 3.334.206.480 đồng, trùng khít hoàn toàn với giá dự toán gói thầu do chủ đầu tư đưa ra. Đồng thời, nhà thầu đã chủ động áp dụng tỷ lệ giảm giá 1%, tương đương giảm bớt số tiền là 33.342.065 đồng. Do đó, giá dự thầu sau giảm giá và cũng là giá đề nghị trúng thầu cuối cùng của doanh nghiệp đạt mức 3.300.864.415 đồng.

Dựa trên báo cáo đánh giá số 209/BC-2026/AIC ngày 23/06/2026 do tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC lập (bao gồm tổ trưởng Trần Ngọc Ánh và tổ viên Phạm Thị Vệ), hồ sơ đề xuất của nhà thầu độc lập này đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm cũng như tính hợp lệ pháp lý. Ngày 25/06/2026, Giám đốc Trần Khắc Mỹ đã ký ban hành Quyết định số 87/QĐ-BQL chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty TNHH Điện Nam Trung là đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu là 3.300.864.415 đồng. Như vậy, thông qua một cuộc đấu thầu rộng rãi công khai, ngân sách thành phố chỉ tiết kiệm được một khoản tiền khiêm tốn là hơn 33.3 triệu đồng cho một gói thầu có tổng quy mô trị giá hơn 3.3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức xấp xỉ 1%.

Nguồn: MSC

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Tìm hiểu sâu hơn về hồ sơ năng lực và lịch sử hoạt động thầu của Công ty TNHH Điện Nam Trung, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 28/01/2015, đăng ký mã số thuế 3702337017, do Giám đốc Phan Thanh Nam làm đại diện pháp luật, có địa chỉ trụ sở chính đặt tại Số 176/28 Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Thủ Dầu Một, TP HCM. Theo dữ liệu phân tích hoạt động thầu trên toàn quốc, tính đến tháng 07/2026 doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng khoảng 33 gói thầu, trong đó trúng tới 32 gói thầu và chỉ trượt duy nhất một gói. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp đã trúng thầu với vai trò độc lập hoặc liên danh phụ đạt mức 43.217.356.059 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh

Theo luật sư Nguyễn Thị Hương, hành vi tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia là hoàn toàn phù hợp với trình tự xử lý tình huống quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có quyền mở thầu ngay để đánh giá hồ sơ nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Tuy nhiên, việc một gói thầu xây lắp công cộng quy mô lớn giữa trung tâm kinh tế xã hội sôi động nhưng không thu hút được sự quan tâm của các đơn vị thầu khác là một hiện tượng cần được các cơ quan quản lý phân tích chuyên môn. Sự thiếu vắng các yếu tố cạnh tranh trực tiếp dễ dẫn đến tình trạng các nhà thầu không có động lực tối ưu hóa giá chào, khiến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rơi vào nhóm thấp như trường hợp xấp xỉ 1.00% này.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả, chất lượng và kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu đầu tư công đã nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các chủ đầu tư, bên mời thầu khi để xảy ra tình trạng các gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc liên tục chỉ có một nhà thầu quen thuộc tham gia trúng thầu.