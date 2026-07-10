Đấu thầu phường Cầu Kiệu: Hai nhà thầu chào giá sát nút gói thầu hơn 5,9 tỷ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/06/2026, Phòng Văn hóa Xã hội phường Cầu Kiệu, TP HCM đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-VHXH phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp trường mầm non Sơn Ca 1, phường Cầu Kiệu.

Dự án được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước bổ sung có mục tiêu, do Phòng Văn hóa Xã hội phường Cầu Kiệu làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư xây dựng được duyệt là 6.653.300.000 đồng. Trong đó, giá gói thầu xây lắp và thiết bị được xác định cụ thể là 5.920.432.553 đồng, đã bao gồm chi phí dự phòng rủi ro 2,5% tương đương 144.400.794 đồng.

Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện kéo dài trong hai tháng. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận biên bản mở thầu hoàn thành vào lúc 15:11 ngày 29/06/2026, chính thức công khai dữ liệu dự thầu của hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ.

Biên độ giảm giá bám sát dự toán của các nhà thầu

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận giá dự thầu sau khi mở hồ sơ của hai đơn vị tham gia đều có xu hướng tiệm cận sát nút với giá gói thầu ban đầu được chủ đầu tư phê duyệt. Cụ thể, nhà thầu thứ nhất là Liên danh Việt Me Đa Minh, với thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Me, nộp mức giá dự thầu sau giảm giá là 5.867.087.016 đồng. Qua tính toán cơ học giữa giá gói thầu và giá bỏ thầu, hiệu số giảm giá của liên danh này là 53.345.536 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng cho ngân sách nhà nước đạt 0,9%.

Nguồn: MSC

Nhà thầu thứ hai là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Huy Phát tham gia dự thầu độc lập, nộp mức giá dự thầu sau giảm giá là 5.919.140.007 đồng. Giá bỏ thầu của doanh nghiệp này chỉ thấp hơn giá gói thầu tối đa là 1.292.545 đồng. Phép tính tỷ lệ tiết kiệm kinh tế cho thấy gói thầu đạt mức giảm giá 0,02%.

Phân tích bối cảnh năng lực của hai ứng viên

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Me (Mã định danh: vn3701864814) có trụ sở giao dịch tại Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương và địa chỉ trụ sở sau khi sáp nhập hành chính tại Phường Bình Dương, TP HCM. Doanh nghiệp do ông Võ Trầm làm Giám đốc, hoạt động với lịch sử tham gia 32 gói thầu, trong đó trúng 16 gói, trượt 10 gói và 4 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 21.444.743.571 đồng, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 97.6%.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Huy Phát (Mã định danh: vn0314315113), có trụ sở tại Xã Tân Nhựt, TP HCM do ông Nguyễn Thanh Sĩ làm Giám đốc. Huy Phát có lịch sử đấu thầu rộng hơn với việc tham gia 35 gói thầu, trúng 26 gói và trượt 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 35.772.712.023 đồng, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 95.56%.

Mối quan hệ lịch sử và kịch bản xét duyệt trúng thầu

Hồ sơ theo dõi trên mạng đấu thầu quốc gia chứng minh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Me và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Huy Phát không phải là những nhân tố mới trên thị trường xây lắp công địa phương. Hai doanh nghiệp này từng trực tiếp đối đầu đối quy trình đấu thầu trong 3 gói thầu lịch sử. Đặc biệt, cả hai đơn vị đều sở hữu tệp khách hàng chung khi có mối quan hệ đối tác rất lớn với Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận. Cụ thể, Việt Me đã tham gia 13 gói thầu do đơn vị này làm chủ đầu tư và trúng tới 12 gói. Trong khi đó, Công ty Huy Phát đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% khi tham gia 10 gói thầu và trúng cả 10 gói do Nhà Phú Nhuận mời thầu.

Nhìn nhận về cục diện mở thầu sát giá dự toán hiện tại, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, theo quy trình xử lý dữ liệu của phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, việc đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ xuất hiện hai kịch bản xét thầu chính. Kịch bản thứ nhất, nếu Liên danh Việt Me Đa Minh vượt qua bước đánh giá về tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật, họ sẽ có ưu thế tuyệt đối về giá để được xếp hạng thứ nhất. Kịch bản thứ hai, nếu hồ sơ kỹ thuật của liên danh bị loại, Công ty Huy Phát sẽ là đơn vị duy nhất được xem xét xét duyệt trúng thầu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, bối cảnh hành chính mới quy định mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi các ban ngành cấp xã nâng cao tối đa trách nhiệm giải trình của người đứng đầu. Dẫn chiếu theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các điều khoản tương ứng của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, đối với các gói thầu có tính chất biên độ giảm giá thấp hoặc rất thấp, chủ đầu tư bắt buộc phải tăng cường công tác quản lý thực hiện, tổ chức thương thảo nghiêm túc về giá dự thầu trước khi ký quyết định phê duyệt kết quả. Việc này nhằm đảm bảo giá đề nghị trúng thầu cuối cùng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách, tuân thủ đúng tinh thần nghiêm cấm nâng khống hoặc làm giảm tính cạnh tranh minh bạch của Chỉ thị số 12/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03/4/2026. Quyết định lựa chọn nhà thầu cuối cùng thuộc thẩm quyền pháp lý của Phòng Văn hóa Xã hội phường Cầu Kiệu.

Hiện, gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.