TP HCM: Điểm sáng tiết kiệm tại gói thầu sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Kim Đồng phường Bình Tiên, TP HCM đã chính thức hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu. Gói thầu này sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho UBND phường Bình Tiên, được thực hiện dưới hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch tối đa.

Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 156/QĐ-BQLDA ký ngày 02/07/2026 bởi Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên Nguyễn Anh Việt. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ với mức giá trúng thầu chính thức là 5.060.030.288 đồng.

Nguồn: MSC

Điểm sáng về tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại cấp cơ sở

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, gói thầu có giá toán dự toán được phê duyệt ban đầu là 5.593.348.397 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm xấp xỉ 5,01 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí dự phòng cho các yếu tố khối lượng công việc phát sinh chiếm xấp xỉ 585.426 nghìn đồng. Việc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ trúng thầu với giá 5.060.030.288 đồng đã mang lại giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền là 533.318.109 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 9,53%.

Kết quả này đáp ứng đầy đủ các mục tiêu của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả, tiến độ giải ngân và chất lượng quản lý đầu tư công. Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, việc tổ chức lựa chọn trực tuyến sòng phẳng giúp giảm thiểu tối đa các rủi ro pháp lý và chi phí trung gian. Việc một chủ đầu tư quản lý dự án cấp xã/phường thực hiện tốt bài toán kinh tế thông qua cơ chế cạnh tranh thực chất là một điểm sáng đáng khích lệ trong bối cảnh hành chính mới.

Cuộc đua tam mã và năng lực của nhà thầu Gia Võ

Theo biên bản mở thầu được ghi nhận vào ngày 17/06/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, công trình sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng đã thu hút sự tham dự của 3 nhà thầu độc lập. Đây là minh chứng rõ nét cho tính cạnh tranh lành mạnh, không có dấu hiệu thầu bản xứ hay các rào cản hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp xây dựng trên thị trường.

Bảng tổng hợp kết quả mở thầu cho thấy các mức giá dự thầu được đưa ra vô cùng sát sao. Cụ thể, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ nộp mức giá dự thầu xấp xỉ 5,06 tỷ đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá. Đối thủ thứ hai là Liên danh Kiến Trúc Sài Gòn - Tri Tâm nộp mức giá dự thầu xấp xỉ 5,26 tỷ đồng. Nhà thầu thứ ba là Công ty TNHH Xây dựng LTT nộp mức giá dự thầu gốc xấp xỉ 5,71 tỷ đồng, tuy nhiên đơn vị này đã chủ động kèm theo thư giảm giá với tỷ lệ 5%, đưa giá dự thầu sau hiệu chỉnh và giảm giá về mức xấp xỉ 5,43 tỷ đồng.

Quá trình bóc tách và đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện một cách độc lập, khách quan bởi đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng - Thương mại Bửu Thành và Tổ thẩm định chuyên môn. Căn cứ vào Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 236/2026/BCĐG ngày 26/06/2026, cả 3 nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật. Do áp dụng phương pháp giá thấp nhất để so sánh và xếp hạng theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ với mức giá chào tối ưu nhất đã xuất sắc xếp hạng thứ nhất và được kiến nghị lựa chọn trúng thầu.

Phân tích dữ liệu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ có mã số thuế là 0313099237, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Lầu 4 Cao ốc Gia Thy, số 158-158A Đường Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, TP HCM. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp từ ngày 19/01/2015, do ông Phan Hoàng Tuấn làm đại diện pháp luật.

Hệ thống thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy tính đến tháng 07/2026 đơn vị này đã tham gia khoảng 247 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 195 gói, 11 chưa có kết quả, 12 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 215.724.131.271 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 49.046.457.464 đồng, với vai trò liên danh: 166.677.673.807 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 86.32%.

Góc nhìn chuyên gia về tính công khai

Nhận định về kết quả của gói thầu sửa chữa nâng cấp cơ sở giáo dục tại phường Bình Tiên, Luật sư Nguyễn Thị Hương thuộc Đoàn Luật sư TP HCM chia sẻ quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng theo các chuẩn mực của Thông tư số 79/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ can thiệp thủ công vào kết quả thầu. Các quy định mới tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 đã tăng cường tính độc lập, trao toàn quyền xử lý hồ sơ cho chủ đầu tư, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trước cơ quan quản lý nhà nước. Mọi thông tin từ biên bản mở thầu đến quyết định phê duyệt đều hiển thị minh bạch, giúp doanh nghiệp yên tâm cạnh tranh bằng năng lực thực tế.

Đồng quan điểm trên, chuyên gia tài chính đầu tư công Nguyễn Quốc Vũ nhận định, mức tiết kiệm hơn 533 triệu đồng tại một gói thầu quy mô nhỏ cho thấy công tác khảo sát, lập toán dự toán công trình được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên thực hiện rất nghiêm túc, sát với đơn giá thực tế của thị trường. Điều này tuân thủ nghiêm túc các chỉ đạo tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhằm bảo đảm mỗi đồng vốn ngân sách nhà nước bỏ ra đều mang lại giá trị công ích tối ưu, phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng hạ tầng giáo dục tại địa phương.