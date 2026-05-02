Gói thầu thu gom rác thải sinh hoạt tại Tân Hà Lâm Hà hơn 1,8 tỷ về tay ai?

Gói thầu IB2600167618 cung ứng dịch vụ tại xã Tân Hà Lâm Hà vừa được mở thầu với duy nhất một nhà thầu tham dự

Trong bối cảnh công tác bảo vệ môi trường và thu gom rác thải sinh hoạt tại địa phương đang được chú trọng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã triển khai gói thầu dịch vụ quan trọng: Gói thầu số 03: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tân Hà Lâm Hà 8 tháng cuối năm 2026.

Theo Quyết định số 85/QĐ-TTDVTH ngày 20/04/2026 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà – ông Nguyễn Văn Hùng ký, gói thầu này là một phần trong kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích. Tiếp đó, E-HSMT đã được phê duyệt theo Quyết định số 18/QĐ-TTDVTH ngày 22/04/2026 do chính ông Nguyễn Văn Hùng ký số.

Điểm đáng chú ý trong E-HSMT là quy mô của gói thầu được xác định với khối lượng khoảng 2.205 tấn. Nội dung công việc bao gồm:

Quét nhặt, thu gom rác thải các tuyến đường, ngõ, ngách, hẻm thuộc các thôn Liên Trung, Tân Trung, Tân Đức, Quang Vinh, Phú Dương.

Công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên các trục đường ĐT725 và khu vực thuộc xã Tân Hà (cũ), xã Hoài Đức (cũ).

Công tác san gạt và xử lý rác thải sinh hoạt tại bãi rác thôn Xoan, xã Đinh Văn (bãi rác cũ của huyện Lâm Hà).

Theo quy định tại E-HSMT, gói thầu có giá 1.813.307.465 đồng, sử dụng nguồn vốn từ chi thường xuyên ngân sách xã, sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2026 và nguồn kinh phí thu giá dịch vụ. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ, thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc chủ đầu tư công khai rõ ràng các thông số kỹ thuật, cũng như quy trình thu gom thủ công, cơ giới và vận hành bãi chôn lấp, là cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo tính minh bạch theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15.".

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Biên bản mở thầu lúc 08:08 ngày 01/05/2026 cho thấy gói thầu chỉ ghi nhận sự tham gia của 01 nhà thầu duy nhất là Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Phước dự thầu với giá 1.749.348.828,15 đồng (không có tỷ lệ giảm giá). Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Thời gian thực hiện: 8 tháng.

Dữ liệu hồ sơ doanh nghiệp cho thấy đơn vị này có mã định danh vn3801283972, địa chỉ trụ sở tại đường Phú Hưng, Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, khu phố Tiến Hưng 6, phường Bình Phước, Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Sỹ Quyền, chức vụ Giám đốc

Nhà thầu đã tham gia 62 gói thầu, trong đó trúng 33 gói, trượt 25 gói, 4 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng với vai trò độc lập là 33.281.350.317 đồng, với tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 91.98%.

Dù chỉ có một nhà thầu tham dự, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đưa ra góc nhìn đa chiều: "Sự tham gia của một nhà thầu duy nhất thường làm dấy lên câu hỏi về mức độ cạnh tranh. Tuy nhiên, theo Luật Đấu thầu 2023, nếu E-HSMT được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không có sự phản đối hay kiến nghị từ các nhà thầu khác, và giá dự thầu của nhà thầu thấp hơn giá gói thầu, quy trình này vẫn hoàn toàn hợp lệ. Vấn đề cốt lõi là chủ đầu tư phải giám sát chặt chẽ năng lực thực tế của nhà thầu khi triển khai."

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, theo yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm đầu tư thiết bị thu gom và phương án phân loại rác tại nguồn nếu được cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo. Mọi rủi ro và chi phí sửa chữa khắc phục tổn thất đều do nhà thầu chịu trách nhiệm trong phạm vi quản lý.

Gói thầu số 03 (IB2600167618) cho thấy sự tuân thủ nghiêm ngặt về mặt hồ sơ và quyết định của các cấp chính quyền xã Tân Hà Lâm Hà. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả tối đa của nguồn vốn ngân sách, công tác đánh giá hồ sơ dự thầu cần được thực hiện minh bạch, khách quan và không bỏ qua bất kỳ cam kết nào mà nhà thầu đã nêu trong đơn dự thầu.

Gói thầu hiện vẫn đang trong quá trình đánh giá, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả trúng thầu.