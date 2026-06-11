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[GALLERY] iPhone nào nên lên iOS 27, máy nào bị hụt AI?

Số hóa - Xe

[GALLERY] iPhone nào nên lên iOS 27, máy nào bị hụt AI?

Apple tiếp tục hỗ trợ iPhone 11 trên iOS 27, nhưng nhiều tính năng Siri AI mới chỉ dành cho iPhone Air và dòng iPhone 17 Pro có RAM 12 GB.

Thiên Trang (TH)
Apple vừa công bố iOS 27 tại WWDC 2026 với một tin vui khiến nhiều người dùng bất ngờ: dòng iPhone 11 ra mắt từ năm 2019 vẫn tiếp tục được hỗ trợ cập nhật, bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và iPhone SE thế hệ thứ hai, cho thấy Apple vẫn duy trì chiến lược hỗ trợ thiết bị lâu dài hơn hầu hết các hãng smartphone hiện nay.
Apple vừa công bố iOS 27 tại WWDC 2026 với một tin vui khiến nhiều người dùng bất ngờ: dòng iPhone 11 ra mắt từ năm 2019 vẫn tiếp tục được hỗ trợ cập nhật, bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và iPhone SE thế hệ thứ hai, cho thấy Apple vẫn duy trì chiến lược hỗ trợ thiết bị lâu dài hơn hầu hết các hãng smartphone hiện nay.
Theo Apple, iOS 27 được tối ưu mạnh về hiệu năng với cơ chế quản lý tác vụ mới, giúp ứng dụng mở nhanh hơn tới 30%, ảnh mới chụp tải nhanh hơn 70% và tốc độ AirDrop tăng tối đa 80%, đồng thời các công cụ tìm kiếm trong Spotlight, Photos và Mail cũng được thiết kế lại để mang đến trải nghiệm mượt mà hơn trên cả những mẫu iPhone đời cũ.
Theo Apple, iOS 27 được tối ưu mạnh về hiệu năng với cơ chế quản lý tác vụ mới, giúp ứng dụng mở nhanh hơn tới 30%, ảnh mới chụp tải nhanh hơn 70% và tốc độ AirDrop tăng tối đa 80%, đồng thời các công cụ tìm kiếm trong Spotlight, Photos và Mail cũng được thiết kế lại để mang đến trải nghiệm mượt mà hơn trên cả những mẫu iPhone đời cũ.
Điều đó đồng nghĩa với việc nếu bạn đang dùng iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 hoặc iPhone 14, việc cập nhật iOS 27 gần như là lựa chọn nên làm vì máy vẫn được hỗ trợ chính thức, nhận bản vá bảo mật mới và còn được cải thiện tốc độ xử lý trong nhiều tác vụ hằng ngày mà không nhất thiết phải đổi sang điện thoại mới ngay lập tức.
Điều đó đồng nghĩa với việc nếu bạn đang dùng iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 hoặc iPhone 14, việc cập nhật iOS 27 gần như là lựa chọn nên làm vì máy vẫn được hỗ trợ chính thức, nhận bản vá bảo mật mới và còn được cải thiện tốc độ xử lý trong nhiều tác vụ hằng ngày mà không nhất thiết phải đổi sang điện thoại mới ngay lập tức.
Tuy nhiên, Apple cũng tạo ra một ranh giới rất rõ ràng ở mảng AI khi xác nhận rằng các tính năng Siri AI thế hệ mới yêu cầu tối thiểu 12 GB RAM, nghĩa là phần lớn iPhone hiện nay dù lên được iOS 27 vẫn sẽ không dùng được đầy đủ hệ thống Siri AI nâng cấp mà hãng đang quảng bá.
Tuy nhiên, Apple cũng tạo ra một ranh giới rất rõ ràng ở mảng AI khi xác nhận rằng các tính năng Siri AI thế hệ mới yêu cầu tối thiểu 12 GB RAM, nghĩa là phần lớn iPhone hiện nay dù lên được iOS 27 vẫn sẽ không dùng được đầy đủ hệ thống Siri AI nâng cấp mà hãng đang quảng bá.
Cụ thể, những tính năng như Siri có giọng nói biểu cảm tùy chỉnh, nhập liệu thông minh thế hệ mới hay các tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị hiện chỉ tương thích với ba mẫu máy gồm iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17e chỉ có 8 GB RAM nên bị giới hạn ở các tính năng AI cơ bản hơn.
Cụ thể, những tính năng như Siri có giọng nói biểu cảm tùy chỉnh, nhập liệu thông minh thế hệ mới hay các tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị hiện chỉ tương thích với ba mẫu máy gồm iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17e chỉ có 8 GB RAM nên bị giới hạn ở các tính năng AI cơ bản hơn.
Đây cũng là lần hiếm hoi Apple tạo ra sự phân hóa mạnh như vậy ngay trong cùng một thế hệ iPhone, bởi trước đây người dùng thường chỉ khác nhau về camera hoặc màn hình, còn nay RAM và khả năng chạy AI đã trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm iPhone cao cấp trong những năm tới.
Đây cũng là lần hiếm hoi Apple tạo ra sự phân hóa mạnh như vậy ngay trong cùng một thế hệ iPhone, bởi trước đây người dùng thường chỉ khác nhau về camera hoặc màn hình, còn nay RAM và khả năng chạy AI đã trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm iPhone cao cấp trong những năm tới.
Vì vậy, nếu bạn chỉ cần một chiếc iPhone ổn định để nghe gọi, chụp ảnh, lướt web và dùng lâu dài, các dòng từ iPhone 11 trở lên vẫn hoàn toàn nên cập nhật iOS 27; nhưng nếu muốn trải nghiệm đầy đủ tham vọng AI mới của Apple, đặc biệt là Siri AI hoạt động như trợ lý thông minh thực thụ, bạn gần như sẽ phải nâng cấp lên iPhone Air hoặc dòng iPhone 17 Pro.
Vì vậy, nếu bạn chỉ cần một chiếc iPhone ổn định để nghe gọi, chụp ảnh, lướt web và dùng lâu dài, các dòng từ iPhone 11 trở lên vẫn hoàn toàn nên cập nhật iOS 27; nhưng nếu muốn trải nghiệm đầy đủ tham vọng AI mới của Apple, đặc biệt là Siri AI hoạt động như trợ lý thông minh thực thụ, bạn gần như sẽ phải nâng cấp lên iPhone Air hoặc dòng iPhone 17 Pro.
Nói cách khác, iOS 27 là bản cập nhật rất đáng lên với hầu hết người dùng iPhone cũ, nhưng không phải ai cập nhật cũng được “ăn trọn” AI của Apple, bởi cuộc chơi mới giờ đây không chỉ là cập nhật hệ điều hành mà còn là cuộc đua về phần cứng và RAM trên iPhone thế hệ mới.
Nói cách khác, iOS 27 là bản cập nhật rất đáng lên với hầu hết người dùng iPhone cũ, nhưng không phải ai cập nhật cũng được “ăn trọn” AI của Apple, bởi cuộc chơi mới giờ đây không chỉ là cập nhật hệ điều hành mà còn là cuộc đua về phần cứng và RAM trên iPhone thế hệ mới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
#iOS 27 #iPhone #AI Siri #Apple #cập nhật

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