Gói thầu Sở Xây dựng Tây Ninh: Vì sao chỉ Công ty Tân Thuận Hà TN tham dự?

Gói thầu thi công xây lắp trị giá hơn 2,8 tỷ đồng do Sở Xây dựng Tây Ninh làm chủ đầu tư, dù mời thầu rộng rãi, nhưng chỉ có duy nhất Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN tham gia và trúng thầu.

Các hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước luôn yêu cầu tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế, đặc biệt là sau khi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được ban hành. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận tại một gói thầu do Sở Xây dựng Tây Ninh làm chủ đầu tư lại cho thấy bức tranh kém cạnh tranh khi chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia.

Mới đây, công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp công trình" (Mã TBMT: IB2500415098-01) thuộc dự án Sửa chữa vừa đường ĐT.790 (đoạn từ Km1+80 -:- Km2+00 và đoạn từ Km2+960 -:- Km3+200) đã hoàn tất. Gói thầu này do Sở Xây dựng Tây Ninh làm chủ đầu tư, đồng thời là bên mời thầu.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.822.513.063 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ vốn bảo trì đường bộ.

Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN "Một mình một ngựa"

Theo Biên bản mở thầu được công bố ngày 03/10/2025, tại thời điểm đóng thầu (08:00 ngày 03/10/2025), chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Nhà thầu này là Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN (MST: 3900602637).

Giá dự thầu của Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN là 2.737.000.004,2514 đồng, không có thư giảm giá.

Ngày 24/10/2025, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Vân Phát (đơn vị tư vấn đấu thầu) đã có Báo cáo đánh giá E-HSDT.

Theo Báo cáo đánh giá chi tiết, Tổ chuyên gia ghi nhận thông tin pháp lý của nhà thầu: "Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN với MST 3900602637 theo giấy ĐKKD... (tên gọi trước đây là Công Ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài)".

Về kết quả đánh giá, E-HSDT của Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN được đánh giá là "Đạt" ở cả ba bước: Tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, và kỹ thuật.

Căn cứ trên báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, ngày 24/10/2025, ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh, đã ký Quyết định số 1075/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trên.

Quyết định số 1075/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN. Giá trúng thầu (làm tròn) là 2.737.000.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 85.513.063 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,03%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Năng lực nhà thầu duy nhất ra sao?

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ thu hút 1 nhà thầu tham gia và trúng thầu, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của gói thầu cũng như năng lực của nhà thầu.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN (MST: 3900602637), có địa chỉ tại Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, do ông Nguyễn Đăng Hùng làm Giám đốc. Doanh nghiệp này hoạt động từ năm 2009 trong lĩnh vực xây lắp.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy đây là một nhà thầu khá "quen mặt" tại địa phương. Thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN đã tham gia 116 gói thầu, trong đó trúng 72 gói (tỷ lệ trúng 62%). Tổng giá trị trúng thầu (cả độc lập và liên danh) là hơn 223 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 116 gói đã tham gia, có đến 83 gói (tỷ lệ 71,5%) là tại tỉnh Tây Ninh. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 96,08%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ 3,92%.

Một điểm đáng lưu ý khác là tần suất xuất hiện của Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN bên cạnh một số bên mời thầu/đơn vị tư vấn cụ thể. Dữ liệu cho thấy nhà thầu này có quan hệ với 20 bên mời thầu.

Trong đó, "mối duyên" lớn nhất là với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng. Khi đơn vị này mời thầu (hoặc quản lý), Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN đã tham gia tổng cộng 70 gói và trúng đến 47 gói.

Một "khách hàng" thân thiết khác là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh, nơi Tân Thuận Hà TN tham gia 6 gói và trúng 5 gói.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN đã tham gia 13 gói, trúng 7 gói, với tổng giá trị trúng thầu gần 21 tỷ đồng.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành với tinh thần cốt lõi là tăng cường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. "Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi mà chỉ có 1 nhà thầu tham gia, về mặt pháp lý, nếu nhà thầu đó đáp ứng E-HSDT thì chủ đầu tư vẫn phải phê duyệt trúng thầu. Tuy nhiên, điều này cho thấy mục tiêu 'cạnh tranh' đã chưa đạt được. Nó đặt ra yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải rà soát lại quá trình lập E-HSMT, xem các tiêu chí đưa ra có hợp lý, có khách quan hay vô tình tạo rào cản, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng cho rằng, trách nhiệm của chủ đầu tư không chỉ là lựa chọn nhà thầu, mà còn là phải đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. "Tỷ lệ tiết kiệm 3% là thấp. Tình trạng các gói thầu 'một mình một ngựa' hoặc tỷ lệ tiết kiệm thấp lặp đi lặp lại ở một chủ đầu tư, hay một nhà thầu, là vấn đề mà các cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính lành mạnh của thị trường đấu thầu".