Gói thầu 2,6 tỷ tại Ban QLDA khu vực Cà Mau: Duy nhất 1 nhà thầu, tiết kiệm 0,32%

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bảo Hân là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng Gói thầu số 04 (IB2500438735) do Ban QLDA khu vực Cà Mau mời thầu với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp.

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Mã TBMT: IB2500438735) do Ban Quản lý dự án khu vực Cà Mau làm chủ đầu tư (đồng thời là bên mời thầu) vừa hoàn tất với kết quả thuộc về Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bảo Hân. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và tỷ lệ tiết kiệm đạt được chỉ 0,32%.

Một nhà thầu, trúng sát giá dự toán

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Duy tu tuyến lộ bê tông đoạn từ cầu Giồng Kè đến cầu số 3 (những vị trí hư hỏng còn lại). Gói thầu sử dụng nguồn sự nghiệp kinh tế tỉnh hỗ trợ năm 2025, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu được công bố ngày 17/10/2025, tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bảo Hân (MSDN: 2001169154).

Giá dự toán của gói thầu được công bố là 2.617.386.000 đồng. Công ty Bảo Hân dự thầu với giá 2.616.831.918 đồng, đồng thời đề xuất giảm giá 0,3%. Giá dự thầu sau giảm giá là 2.608.981.422 đồng.

Mặc dù là nhà thầu duy nhất tham gia, Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy quá trình đánh giá vẫn cần thực hiện các bước làm rõ hồ sơ. Cụ thể, Tổ chuyên gia (thuộc Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh) đã có Công văn số 04/CV-QM-186 ngày 20/10/2025, và Chủ đầu tư có Công văn số 62/QLDA ngày 21/10/2025 yêu cầu Công ty Bảo Hân làm rõ E-HSDT. Nhà thầu sau đó đã có Công văn số 01/CV ngày 22/10/2025 phúc đáp.

Sau quá trình làm rõ, Công ty Bảo Hân được đánh giá "Đạt" ở tất cả các bước: Tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công.

Ngày 24/10/2025, ông Trần Ngọc Thơ, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Cà Mau, đã ký Quyết định số 82/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04. Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bảo Hân đã trúng thầu với giá 2.608.981.422 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 60 ngày.

Quyết định số 82/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04. Nguồn: MSC

Như vậy, so với giá dự toán (2.617.386.000 đồng), giá trúng thầu chỉ thấp hơn 8.404.578 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,32%.

Tính cạnh tranh trong đấu thầu: Góc nhìn pháp lý

Việc gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "tượng trưng" luôn đặt ra các nghi vấn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra hành lang pháp lý mới, trao quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm lớn hơn cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, mục tiêu hàng đầu của đấu thầu vẫn là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (quy định tại Điều 3 Luật Đấu thầu).

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) phân tích: "Luật Đấu thầu 2023 không quy định số lượng nhà thầu tối thiểu phải tham gia để cuộc thầu diễn ra. Do đó, việc chỉ có 01 nhà thầu tham gia và được mở thầu là đúng quy trình (Điều 43 Luật). Tuy nhiên, vai trò của chủ đầu tư trong việc phát hành E-HSMT là rất quan trọng. E-HSMT phải tuân thủ quy định tại Khoản 3, Điều 44 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025), tức là không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng".

Cũng theo Luật sư Vinh, việc gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự, dù không vi phạm quy trình, nhưng đã không đạt được mục tiêu "cạnh tranh" và "hiệu quả kinh tế" (tiết kiệm 0,32%). Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (Điều 86 Luật Đấu thầu) đối với các gói thầu có dấu hiệu này, đặc biệt là khâu lập E-HSMT, để làm rõ lý do vì sao không thu hút được thêm nhà thầu, liệu có tồn tại các "tiêu chí lạ" gây hạn chế cạnh tranh hay không.

Được biết, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bảo Hân (MSDN 2001169154), có địa chỉ trụ sở tại Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau, do ông Lê Minh Sang làm đại diện pháp luật. Dữ liệu thống kê cho thấy đây là một nhà thầu quen thuộc tại Cà Mau. Tính riêng trong năm 2025, Công ty Bảo Hân đã tham gia 3 gói thầu và trúng cả 3 (tỷ lệ 100%), với tổng giá trị hơn 5,9 tỷ đồng.