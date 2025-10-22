Gói thầu 2,5 tỷ ở ĐH Bách Khoa Đà Nẵng: 3 nhà thầu bị loại, vì sao?

Công ty Bình Chuẩn trúng gói thầu hơn 2,4 tỷ đồng tại ĐH Bách Khoa Đà Nẵng với tỷ lệ tiết kiệm 4,42%, là nhà thầu duy nhất vượt qua đánh giá E-HSDT.

Vừa qua, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc hạng mục Gia công, lắp đặt hệ thống cửa và vách kính khung nhôm khu giảng đường H. Theo đó, Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tư Bình Chuẩn đã trúng thầu với giá hơn 2,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 4% so với giá gói thầu. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng đánh giá E-HSDT.

Công ty Bình Chuẩn trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 4,42%

Theo thông tin được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (Mã TBMT: IB2500346815-00) thuộc hạng mục Gia công, lắp đặt hệ thống cửa và vách kính khung nhôm khu giảng đường H, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên, được mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Loại hợp đồng là trọn gói với thời gian thực hiện 45 ngày.

Giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 4082/QĐ-ĐHBK ngày 18/08/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa là 2.522.162.754 đồng. Thời điểm đóng thầu là 09:00 ngày 30/08/2025.

Biên bản mở thầu ghi nhận có 4 nhà thầu nộp E-HSDT, bao gồm: Liên danh Đoàn Phú - T&T, Công ty TNHH MTV TM & DV AWATECH, Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tư Bình Chuẩn và Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại & Dịch vụ Đoan Phương.

Ngày 06/10/2025, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, đã ký Quyết định số 4937/QĐ-ĐHBK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tư Bình Chuẩn (MST: 0401307736, địa chỉ tại TP. Đà Nẵng) với giá trúng thầu 2.410.715.851 đồng.

Quyết định số 4937/QĐ-ĐHBK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Như vậy, so với giá gói thầu (2.522.162.754 đồng), giá trúng thầu của Công ty Bình Chuẩn thấp hơn 111.446.903 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 4,42%. Mức tiết kiệm này được xem là khá tốt đối với một gói thầu xây lắp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và có sự tham gia của 4 nhà thầu.

Vì sao 3 nhà thầu còn lại bị loại?

Điều đáng chú ý tại gói thầu này là cả 3 nhà thầu còn lại tham dự đều bị loại trước vòng đánh giá về tài chính. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 922/BCĐGHSDT-TRHB ngày 22/09/2025 của đơn vị tư vấn đấu thầu - Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ TRHB đã chỉ ra các lý do cụ thể.

Theo đó, cả 4 nhà thầu đều được đánh giá có E-HSDT hợp lệ. Tuy nhiên, đến bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, chỉ có Công ty Bình Chuẩn được đánh giá "Đạt". Ba nhà thầu còn lại bị đánh giá "Không đạt" với các lý do liên quan đến kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự:

Công ty TNHH MTV TM & DV AWATECH: Không đáp ứng yêu cầu về hợp đồng xây lắp tương tự. Nhà thầu kê khai hợp đồng với tư cách nhà thầu phụ, không có hạng mục tương tự yêu cầu (gia cường kết cấu bằng vải sợi FRP), không cung cấp tài liệu chứng minh giá trị hợp đồng đã thực hiện (thanh lý, quyết toán, hóa đơn...) và không làm rõ khi Bên mời thầu yêu cầu .

Liên danh Đoàn Phú - T&T: Không đáp ứng yêu cầu về hợp đồng xây lắp tương tự. Thành viên đứng đầu liên danh (Công ty TNHH MTV TM và XD Đoàn Phú) kê khai các hợp đồng nhưng không có hợp đồng nào đáp ứng tính chất tương tự (có hạng mục gia cường kết cấu bằng vải sợi FRP), tổng giá trị các hợp đồng tương tự (nếu có) cũng không đáp ứng yêu cầu theo tỷ lệ đảm nhận trong liên danh. Nhà thầu cũng không làm rõ khi được yêu cầu .

Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại & Dịch vụ Đoan Phương: Không đáp ứng yêu cầu về hợp đồng xây lắp tương tự. Hợp đồng nhà thầu kê khai không có hạng mục gia cường kết cấu bằng vải sợi FRP. Nhà thầu cũng không làm rõ khi được yêu cầu .

Do không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm, cả 3 nhà thầu trên tiếp tục bị đánh giá "Không đạt" ở bước đánh giá về kỹ thuật. Báo cáo đánh giá nêu rõ các nhà thầu này không đáp ứng hàng loạt yêu cầu về mức độ đáp ứng kỹ thuật của vật tư, giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, tiến độ, biện pháp bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường... .

Đồng thời, báo cáo đánh giá cũng chỉ ra cả 3 nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng, Cán bộ kỹ thuật...) và/hoặc thiết bị thi công chủ yếu (ô tô tự đổ ≥ 5T...) theo yêu cầu của E-HSMT và cũng không phản hồi yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư về các nội dung này .

Trong khi đó, Công ty Bình Chuẩn, mặc dù cũng được yêu cầu làm rõ về tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký cam kết tín dụng và chứng minh giá trị hợp đồng tương tự, nhưng đã cung cấp văn bản làm rõ và tài liệu đính kèm, được Tổ chuyên gia đánh giá là đáp ứng yêu cầu. Kết quả, Công ty Bình Chuẩn là nhà thầu duy nhất vượt qua tất cả các bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, được đề nghị trúng thầu.

Năng lực nhà thầu Bình Chuẩn và "mối duyên" với các trường đại học

Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tư Bình Chuẩn được thành lập từ tháng 10/2009, là một doanh nghiệp quy mô nhỏ trong lĩnh vực xây lắp tại Đà Nẵng.

Theo dữ liệu đấu thầu, tính đến ngày 11/10/2025, Công ty này đã tham gia 146 gói thầu, trúng 51 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 130 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025 (tính đến 18/10/2025), Công ty Bình Chuẩn đã tham gia 17 gói thầu, trúng 6 gói. Điều đáng chú ý là phần lớn các gói thầu công ty tham gia và trúng trong năm nay đều do các đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng mời thầu, đặc biệt là Trường Đại học Bách Khoa. Cụ thể, trong 6 gói trúng thầu năm 2025, có tới 3 gói tại Trường Đại học Bách Khoa (giá trị trúng lần lượt là 2,41 tỷ đồng, 814 triệu đồng, 1,64 tỷ đồng) và 1 gói tại Đại học Đà Nẵng (giá trị trúng 2,38 tỷ đồng).

Thống kê cho thấy, Công ty Bình Chuẩn có mối quan hệ đấu thầu khá thường xuyên với Trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng. Nhà thầu này đã tham gia 9 gói thầu do trường mời, trúng 5 gói (tỷ lệ trúng 55,6%). Tổng giá trị các gói thầu đã trúng tại đây là hơn 9 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu duy nhất vượt qua các bước đánh giá trong một gói thầu đấu thầu rộng rãi, cùng với tỷ lệ tiết kiệm 4,42%, luôn là vấn đề được dư luận quan tâm. Việc 3 nhà thầu còn lại đồng loạt bị loại vì các lý do về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và không phản hồi yêu cầu làm rõ đặt ra câu hỏi về chất lượng HSDT hoặc tính chất đặc thù của HSMT. Luật Đấu thầu 2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2024, 2025) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP , Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Do đó, các kết quả lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là các gói thầu sử dụng vốn chi thường xuyên, cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc này.