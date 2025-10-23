Gói thầu xây lắp ĐT.719 Lâm Đồng: Tiết kiệm "khủng", hé lộ năng lực nhà thầu?

Công ty TNHH Nam Bắc Hà vừa trúng gói thầu xây lắp tuyến ĐT.719 với tỷ lệ tiết kiệm hơn 20%. Mức giảm giá sâu đặt ra câu hỏi về năng lực nhà thầu và tính cạnh tranh của gói thầu.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6đ: Xây lắp tuyến ĐT.719 thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa hệ thống cầu và đường của tỉnh. Công ty TNHH Nam Bắc Hà đã vượt qua 4 đối thủ để trúng thầu với mức giá gây chú ý, thấp hơn giá gói thầu hơn 2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm gần 21%.

Tiết kiệm hơn 20% nhờ giảm giá 16%

Gói thầu số 6đ (Mã TBMT: IB2500357611-00) được đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá gói thầu là 10.148.863.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Theo Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 472/BCDT-XDTT ngày 20/9/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín , có 5 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, gồm: Công ty TNHH Nam Bắc Hà, Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Hương Giang, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Phú, Công ty CP Xây dựng và Bảo trì Công trình Giao thông 719, và Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình.

Kết quả cho thấy sự cạnh tranh khá quyết liệt về giá khi có đến 4/5 nhà thầu đưa ra giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn 9 tỷ đồng. Cụ thể:

Công ty TNHH Nam Bắc Hà: Giá dự thầu 9.554.051.551 đồng, đề xuất giảm giá 16%, giá sau giảm giá 8.025.403.303 đồng.

Công ty TNHH KD Tổng hợp Hương Giang: Giá dự thầu 8.153.490.475 đồng, không giảm giá.

Công ty CP ĐT XD TM Việt Phú: Giá dự thầu 8.603.558.665 đồng, không giảm giá.

Công ty CP XD và Bảo trì CTGT 719: Giá dự thầu 9.979.679.026 đồng, đề xuất giảm giá 13%, giá sau giảm giá 8.632.422.358 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình: Giá dự thầu 10.148.362.631 đồng, đề xuất giảm giá 12%, giá sau giảm giá 8.919.395.917 đồng.

Với giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất, Công ty TNHH Nam Bắc Hà (MST: 0303122487, địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh) đã được Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và xếp hạng thứ nhất.

Ngày 08/10/2025, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Ngọc Thanh đã ký Quyết định số 365/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty TNHH Nam Bắc Hà trúng thầu với giá 8.025.403.302 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 75 ngày, ngắn hơn 15 ngày so với yêu cầu mời thầu.

Quyết định số 365/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty TNHH Nam Bắc Hà trúng thầu với giá 8.025.403.302 đồng. Nguồn: MSC

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu thấp hơn 2.123.459.698 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 20.92%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm rất đáng kể trong các gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách. Đáng chú ý, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá gói thầu (79.08%) cũng chính là tỷ lệ chào giá thấp nhất trong lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty Nam Bắc Hà được ghi nhận.

Năng lực nhà thầu và vai trò đơn vị tư vấn

Công ty TNHH Nam Bắc Hà thành lập năm 2016, là doanh nghiệp quy mô vừa. Theo dữ liệu, công ty đã tham gia 16 gói thầu, trúng 9 gói. Tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán là 95.48% (tức tiết kiệm trung bình chỉ khoảng 4.52%). Việc đạt tỷ lệ tiết kiệm đột biến gần 21% ở gói thầu này đặt ra câu hỏi về cơ sở tính toán giá của nhà thầu cũng như khả năng đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công, nhất là khi thời gian thực hiện được rút ngắn.

Một điểm đáng lưu ý khác là vai trò của đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín. Dữ liệu cho thấy, Công ty Nam Bắc Hà đã từng trúng 2 gói thầu do chính Công ty Triệu Tín mời thầu vào năm 2025 và 2024, với tổng giá trị gần 9 tỷ đồng. Việc một đơn vị vừa là bên mời thầu (trong các gói thầu khác) cho nhà thầu trúng thầu, vừa là đơn vị được chủ đầu tư (Sở XD Lâm Đồng) thuê để đánh giá hồ sơ dự thầu của chính nhà thầu đó, có thể đặt ra những nghi vấn về tính khách quan, minh bạch.

Luật Đấu thầu 2023 (Luật số 22/2023/QH15) tại Điều 6 đã quy định rõ các nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Việc lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực sự với giá cả hợp lý, đảm bảo chất lượng công trình là mục tiêu cao nhất.

Mức tiết kiệm cao tại Gói thầu số 6đ là tín hiệu đáng mừng về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tuy nhiên, để đảm bảo kết quả này thực sự bền vững, các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng của Công ty Nam Bắc Hà, đồng thời làm rõ hơn nữa mối quan hệ giữa các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch, công bằng theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu.