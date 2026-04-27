Gói thầu Hoa Phượng Đỏ 2026 về tay VIETNAMSHOW, tiết kiệm gần 22%

"Gói thầu "nóng" và những tranh luận về kỹ thuật"

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), gói thầu số 05: Cung cấp dịch vụ tổ chức Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 mang mã thông báo mời thầu (TBMT) IB2600139588 là một trong những dự án trọng điểm của thành phố hoa phượng đỏ. Với giá gói thầu được phê duyệt là 30.681.855.470 đồng từ nguồn ngân sách thành phố và nguồn vốn xã hội hóa, gói thầu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) thành phố Hải Phòng làm Chủ đầu tư. Theo Hồ sơ mời thầu (E-HSMT), phương thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với hình thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Vì đây là chương trình nghệ thuật quy mô lớn nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Chủ đầu tư đã đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng và tính chuyên nghiệp tuyệt đối.

Trong quá trình tổ chức đấu thầu, E-HSMT đã được điều chỉnh nhằm tối ưu hóa chất lượng chương trình. Theo Quyết định số 455/QĐ-SVHTTDL ngày 14/04/2026 do Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Phạm Thị Tô Trang ký ban hành, E-HSMT được bổ sung phần công việc "Kiểm định chất lượng khán đài + sân khấu" vì đây là công việc bắt buộc thuộc phạm vi gói thầu mà nhà thầu phải thực hiện.

Đặc biệt, E-HSMT đặt ra những yêu cầu kỹ thuật vô cùng chi tiết về năng lực nghệ thuật. Đối với ca sĩ do nhà thầu đề xuất cho "Tiết mục 11" và "Tiết mục 12", Chủ đầu tư yêu cầu ca sĩ phải từng tham gia tối thiểu 03 chương trình nghệ thuật cấp tỉnh/thành phố trở lên, có sản phẩm âm nhạc được công bố rộng rãi (MV, liveshow, nền tảng số) và có độ nhận diện công chúng cao. Quan trọng nhất, nhà thầu phải nộp văn bản thỏa thuận bản quyền với chủ sở hữu ca khúc để chấp thuận cho ca sĩ thể hiện hợp pháp.

Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024. Nguồn IT

Đối với yêu cầu sáng tác mới tại "Tiết mục 10" và "Tiết mục 13", E-HSMT quy định nhà thầu phải cung cấp tối thiểu 02 bản demo ca khúc (audio hoặc video), kèm theo văn bản hòa âm, ca từ phù hợp với chủ đề và tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với tác phẩm.

Những yêu cầu này đã vấp phải kiến nghị từ Công ty TNHH Vũ Đoàn ABC vào ngày 21/04/2026, với lập luận rằng các ca khúc yêu cầu là độc quyền của ca sĩ Mỹ Tâm. Tuy nhiên, tại Văn bản số 2309/SVHTTDL-KHTC ký ngày 22/04/2026, Phó Giám đốc Phạm Thị Tô Trang đã trả lời phúc đáp một cách thấu tình đạt lý, bác bỏ kiến nghị này. Sở khẳng định E-HSMT không quy định đích danh ca sĩ Mỹ Tâm, nhà thầu hoàn toàn được quyền đề xuất ca sĩ tương đương. Các ca khúc như "Hào quang" và "See the light" đã được đăng ký bản quyền, do đó việc yêu cầu hợp đồng bản quyền là để đánh giá năng lực thực sự của nhà thầu trong việc huy động nhân sự, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt Luật sở hữu trí tuệ.

"Góc nhìn từ chuyên gia: Sự khắt khe của Luật Đấu thầu"

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Phân tích quá trình giải quyết kiến nghị của Sở VH,TT&DL Hải Phòng, có thể thấy Chủ đầu tư đã tuân thủ cực kỳ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Đối chiếu với Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, việc sửa đổi E-HSMT được Chủ đầu tư thực hiện vào ngày 14/04/2026, tức là bảo đảm thời gian tối thiểu 10 ngày trước thời điểm đóng thầu (08h30 ngày 25/04/2026). Điều này hoàn toàn đúng luật định. Bên cạnh đó, việc áp dụng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong quá trình đánh giá E-HSDT đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh công bằng. Căn cứ vào đó, việc yêu cầu bản quyền ca khúc không cấu thành hành vi hạn chế cạnh tranh mà là một tiêu chuẩn kỹ thuật thiết yếu nhằm đảm bảo tính khả thi của chương trình quy mô lớn."

Dưới lăng kính luật học, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) đưa ra quan điểm: "Toàn bộ quy trình lập báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia, gồm ông Nguyễn Quốc Hoan và ông Nguyễn Cảnh Hùng, được thực hiện chuẩn mực theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Việc đòi hỏi nhà thầu chứng minh bản quyền theo Luật Sở hữu trí tuệ chính là một bước tiến quan trọng, ngăn chặn tình trạng nhà thầu 'vay mượn' hồ sơ nhân sự để trúng thầu nhưng lại không thể triển khai thực tế. Việc trả lời khiếu nại bằng văn bản, có trích dẫn luật định rõ ràng và không trốn tránh trách nhiệm, thể hiện sự minh bạch, công tâm từ phía Sở VH,TT&DL Hải Phòng."

"Năng lực của nhà thầu VIETNAMSHOW"

Dù thời gian đánh giá E-HSDT khá gấp rút, từ ngày 25/4/2026 đến ngày 26/4/2026, Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí VIETNAMSHOW vẫn được đánh giá Đạt.

Thông tin từ dữ liệu cho thấy, VIETNAMSHOW (địa chỉ: Tầng 5 Trung tâm thương mại V+ Hòa Bình, số 505 Minh Khai, Hà Nội; Mã số thuế: 0106515915) là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực phi tư vấn. Trước gói thầu này, nhà thầu đã tham gia 5 gói thầu, trúng 4 gói với tổng giá trị hơn 36,9 tỷ đồng.

Kết quả trúng thầu gói số 05 với giá 23.983.460.540 đồng (Hai mươi ba tỷ chín trăm tám mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi nghìn năm trăm bốn mươi đồng), thấp hơn đáng kể so với giá gói thầu (30,681 tỷ đồng), mang lại mức tiết kiệm khoảng 21,83% cho ngân sách thành phố. Đây là một con số tiết kiệm ấn tượng, cho thấy nỗ lực của nhà thầu và tính cạnh tranh của thị trường.

Tuy nhiên, xét riêng về năng lực kinh nghiệm để thực hiện gói thầu IB2600139588, nhà thầu đã chứng minh năng lực tài chính và chuyên môn cực kỳ ấn tượng. Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà thầu đạt 28.484.407.787,5 đồng. Đồng thời, VIETNAMSHOW đã cung cấp các hợp đồng tương tự quy mô lớn như: Hợp đồng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X (trị giá 13.200.000.000 đồng); Hợp đồng phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (10.922.000.000 đồng); và Chương trình kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (9.733.398.260 đồng). Tất cả đều được đánh giá "Đạt" bởi Tổ chuyên gia.

Việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng tại Quyết định số 570/QĐ-SVHTTDL ngày 26/4/2026 đã khép lại quá trình đấu thầu gói thầu số 05. Quá trình này, từ công tác chuẩn bị hồ sơ đến việc giải quyết kiến nghị và đánh giá hồ sơ, đều được thực hiện công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sự kiện tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 tới đây sẽ là thước đo thực tế nhất cho năng lực tổ chức của VIETNAMSHOW, cũng như hiệu quả của quá trình lựa chọn nhà thầu mà chủ đầu tư đã dày công thực hiện.