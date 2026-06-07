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Bạn đọc - Phản biện

Giải pháp nào nâng cao tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong? [Kỳ 5]

Khuyến khích đấu thầu rộng rãi qua mạng thay cho chỉ định thầu là chìa khóa để Chủ đầu tư tối ưu hóa nguồn vốn, kiến tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dựa trên cácbáo cáo phân tích tổng hợp, tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong các dự án đầu tư phát triển hạ tầng tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) hiện chỉ neo ở mức 3,15%. Đây là một con số tương đối khiêm tốn so với tiềm năng tiết kiệm thực tế của thị trường thi công xây dựng hiện nay. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho toàn bộ 19/19 gói thầu được khảo sát đã vô hình trung thu hẹp cánh cửa cơ hội tham gia của các doanh nghiệp có năng lực khác, đồng thời chưa mang lại giá trị thặng dư tốt nhất cho ngân sách Nhà nước.

Để hoạt động đầu tư công ngày càng đi vào chiều sâu, minh bạch và hiệu quả, việc lựa chọn phương thức lựa chọn nhà thầu là một giải pháp mang tính định hướng. Thay vì tập trung các gói thầu, dự án vào một nhóm các đơn vị quen mặt như Công ty TNHH Doanh Hưng Phát hay Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Lộc Phát thông qua cơ chế chỉ định, việc tổ chức đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ là hướng đi tối ưu. Điều này không chỉ tuân thủ đúng định hướng của Nhà nước mà còn giúp thu hút đông đảo nhà thầu có năng lực cạnh tranh bằng giá trị thực, từ đó giảm thiểu rủi ro tập trung và tiết kiệm tối đa ngân sách.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đóng góp ý kiến: "Mục đích tối thượng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15) là thiết lập một môi trường cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Thêm vào đó, Thông tư 79/2025/TT-BTC hướng tới việc quản lý chặt chẽ tài chính đầu tư công, nhấn mạnh việc sử dụng vốn phải tiết kiệm đến từng đồng. Một chủ đầu tư làm tốt sẽ tổ chức đấu thầu minh bạch để có tỷ lệ giảm giá cao, tạo nguồn vốn dôi dư tái đầu tư cho địa phương. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đặc biệt khuyến khích các cấp áp dụng triệt để đấu thầu qua mạng để minh bạch hóa thông tin. Chủ đầu tư nên xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc để hoàn thiện quản trị các gói thầu có giá trị lớn trong tương lai".

Sự công khai, minh bạch luôn là tấm khiên pháp lý vững chắc nhất để bảo vệ chủ đầu tư trước các công tác thanh kiểm tra. Đồng thời, việc ứng dụng phương thức đấu thầu qua mạng sẽ thiết lập một sân chơi sòng phẳng, khích lệ các nhà thầu chân chính cống hiến năng lực thực thụ, góp phần kiến tạo nên hệ thống hạ tầng cơ sở nông thôn ngày càng hiện đại, vững bền.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Yêu cầu khắt khe trong quản lý tài chính đầu tư công và ngăn ngừa thất thoát

Thông tư 79/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chi tiết quy định về quản lý tài chính đối với các nguồn vốn đầu tư công, yêu cầu mọi khoản chi tiêu từ ngân sách Nhà nước phải được kiểm soát một cách chặt chẽ, bảo đảm tính tiết kiệm tối đa và đúng mục đích thiết kế. Hoạt động lựa chọn nhà thầu không chỉ đơn thuần là một quy trình kỹ thuật hồ sơ mà còn là một công cụ đắc lực trong quản lý tài chính vĩ mô. Nhằm bảo vệ nguồn lực, các chủ đầu tư luôn được Nhà nước khuyến khích áp dụng tối đa phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng (Hệ thống e-GP) nhằm thu hút đông đảo cộng đồng doanh nghiệp tham gia, tạo ra sức ép giảm giá cạnh tranh tự nhiên, đóng góp tích cực vào công cuộc chống lãng phí dòng vốn đầu tư công.

#Nâng cao tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu #Đấu thầu rộng rãi qua mạng #Minh bạch môi trường đầu tư #Quản lý tài chính đầu tư công #Khuyến khích cạnh tranh doanh nghiệp

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Trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý vốn tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong [Kỳ 4]

Trưởng phòng Trần Văn Đệ trực tiếp ký 19 quyết định chỉ định thầu. Việc 100% dự án áp dụng chỉ định thầu đặt ra vấn đề về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu Chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện pháp luật của chủ đầu tư trực tiếp đặt bút ký phê duyệt toàn bộ 19 gói thầu với hình thức chỉ định thầu rút gọn tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) là ông Trần Văn Đệ, mang chức vụ Trưởng phòng Kinh tế.

Dưới lăng kính pháp lý, người ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là chủ thể phải chịu trách nhiệm cao nhất, toàn diện nhất về tính minh bạch, sự cạnh tranh công bằng và tính hiệu quả kinh tế của dự án. Việc Chủ đầu tư ký ban hành hàng loạt quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu cho các doanh nghiệp quen thuộc như Công ty TNHH Lâm San 1719, Công ty TNHH Doanh Hưng Phát, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Lộc Phát với một mức tiết kiệm rập khuôn (5% cho khối xây lắp, 0% cho khối tư vấn) đòi hỏi một sự giải trình minh bạch trước các quy định khắt khe của pháp luật về quản lý vốn đầu tư công.

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An Giang: Hé mở hệ sinh thái đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong [Kỳ 3]

Sự xuất hiện dày của Công ty Lộc Phát, Doanh Hưng Phát, Lâm San 1719 trong 19 dự án chỉ định thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong bộc lộ dấu hiệu của một mạng lưới khép kín, thiếu vắng sự cạnh tranh.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong bức tranh đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở những tháng đầu năm 2026 tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang), dòng tiền ngân sách từ các gói thầu có dấu hiệu tập trung vào một nhóm các nhà thầu quen mặt. Một mạng lưới bao gồm các đơn vị tư vấn và thi công dường như đang lặp lại nhịp nhàng qua hàng loạt dự án khác nhau do Phòng Kinh tế xã Châu Phong làm chủ đầu tư.

Nổi bật nhất trong hồ sơ là sự xuất hiện dày của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Lộc Phát khi doanh nghiệp này được chỉ định trúng tuyệt đối 10/10 gói thầu có tham gia. Điều đáng bàn luận là các tài liệu thể hiện doanh nghiệp này thường xuyên được chủ đầu tư tín nhiệm giao phó việc lập tờ trình, xây dựng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hàng loạt dự án.

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Loạt quyết định lựa chọn nhà thầu ký thần tốc tại Phòng Kinh tế Châu Phong [Kỳ 2]

Chỉ trong thời gian ngắn, Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong đã ký duyệt hàng loạt quyết định lựa chọn nhà thầu liên tiếp, dấy lên lo ngại về chiều sâu và chất lượng của công tác thẩm định hồ sơ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, điểm chung của 19 gói thầu thuộc 11 dự án hạ tầng cơ sở đầu năm 2026 tại phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) không chỉ dừng lại ở những con số tiết kiệm rập khuôn, mà còn bộc lộ rõ ở quy trình phê duyệt hồ sơ mang đậm dấu ấn cá nhân của người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư.

Cụ thể, dữ liệu trích xuất từ các hồ sơ thể hiện, ông Trần Văn Đệ với chức danh Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong đã trực tiếp ký duyệt một chuỗi các Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mang số thứ tự nối tiếp nhau liên tục: Quyết định 181 (dự án nâng cấp đường Đòn Dong), Quyết định 182 (đường GTNĐ số 10), Quyết định 183 (Bờ Nam kênh 30/4), Quyết định 184 (Bờ Bắc kênh 30/4), Quyết định 185 (Vĩnh Thạnh 2), Quyết định 186 (Hòa Long), Quyết định 187 (Bờ Bắc 26/3) và Quyết định 188 (dự án Rọc Đầu Sấu).

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