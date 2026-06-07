Giải pháp nào nâng cao tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong? [Kỳ 5]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dựa trên cácbáo cáo phân tích tổng hợp, tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong các dự án đầu tư phát triển hạ tầng tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) hiện chỉ neo ở mức 3,15%. Đây là một con số tương đối khiêm tốn so với tiềm năng tiết kiệm thực tế của thị trường thi công xây dựng hiện nay. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho toàn bộ 19/19 gói thầu được khảo sát đã vô hình trung thu hẹp cánh cửa cơ hội tham gia của các doanh nghiệp có năng lực khác, đồng thời chưa mang lại giá trị thặng dư tốt nhất cho ngân sách Nhà nước.



Để hoạt động đầu tư công ngày càng đi vào chiều sâu, minh bạch và hiệu quả, việc lựa chọn phương thức lựa chọn nhà thầu là một giải pháp mang tính định hướng. Thay vì tập trung các gói thầu, dự án vào một nhóm các đơn vị quen mặt như Công ty TNHH Doanh Hưng Phát hay Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Lộc Phát thông qua cơ chế chỉ định, việc tổ chức đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ là hướng đi tối ưu. Điều này không chỉ tuân thủ đúng định hướng của Nhà nước mà còn giúp thu hút đông đảo nhà thầu có năng lực cạnh tranh bằng giá trị thực, từ đó giảm thiểu rủi ro tập trung và tiết kiệm tối đa ngân sách.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đóng góp ý kiến: "Mục đích tối thượng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15) là thiết lập một môi trường cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Thêm vào đó, Thông tư 79/2025/TT-BTC hướng tới việc quản lý chặt chẽ tài chính đầu tư công, nhấn mạnh việc sử dụng vốn phải tiết kiệm đến từng đồng. Một chủ đầu tư làm tốt sẽ tổ chức đấu thầu minh bạch để có tỷ lệ giảm giá cao, tạo nguồn vốn dôi dư tái đầu tư cho địa phương. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đặc biệt khuyến khích các cấp áp dụng triệt để đấu thầu qua mạng để minh bạch hóa thông tin. Chủ đầu tư nên xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc để hoàn thiện quản trị các gói thầu có giá trị lớn trong tương lai".

Sự công khai, minh bạch luôn là tấm khiên pháp lý vững chắc nhất để bảo vệ chủ đầu tư trước các công tác thanh kiểm tra. Đồng thời, việc ứng dụng phương thức đấu thầu qua mạng sẽ thiết lập một sân chơi sòng phẳng, khích lệ các nhà thầu chân chính cống hiến năng lực thực thụ, góp phần kiến tạo nên hệ thống hạ tầng cơ sở nông thôn ngày càng hiện đại, vững bền.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Yêu cầu khắt khe trong quản lý tài chính đầu tư công và ngăn ngừa thất thoát Thông tư 79/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chi tiết quy định về quản lý tài chính đối với các nguồn vốn đầu tư công, yêu cầu mọi khoản chi tiêu từ ngân sách Nhà nước phải được kiểm soát một cách chặt chẽ, bảo đảm tính tiết kiệm tối đa và đúng mục đích thiết kế. Hoạt động lựa chọn nhà thầu không chỉ đơn thuần là một quy trình kỹ thuật hồ sơ mà còn là một công cụ đắc lực trong quản lý tài chính vĩ mô. Nhằm bảo vệ nguồn lực, các chủ đầu tư luôn được Nhà nước khuyến khích áp dụng tối đa phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng (Hệ thống e-GP) nhằm thu hút đông đảo cộng đồng doanh nghiệp tham gia, tạo ra sức ép giảm giá cạnh tranh tự nhiên, đóng góp tích cực vào công cuộc chống lãng phí dòng vốn đầu tư công.

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